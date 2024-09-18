Российский солдат о том, как их запугивали: "Говорили, что в украинском плену отрезают нос и уши. Ну и яйца тоже". ВИДЕО

18-летний Алексей Тебель - рядовой 57-й мотострелковой бригады ВС РФ. Россиянин попал в плен и рассказал, как его сослуживцы пытаются избежать смертельных штурмов. Оккупант поделился историями о взятках, которые берут командиры, чтобы вывести бойцов с поля боя, и о том, какие суммы фигурируют в этих схемах.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того российский пленный рассказал, что их запугивали: "Говорили, что в украинском плену отрезают нос и уши. Ну и яйца тоже".

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