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Российский солдат о том, как их запугивали: "Говорили, что в украинском плену отрезают нос и уши. Ну и яйца тоже". ВИДЕО

18-летний Алексей Тебель - рядовой 57-й мотострелковой бригады ВС РФ. Россиянин попал в плен и рассказал, как его сослуживцы пытаются избежать смертельных штурмов. Оккупант поделился историями о взятках, которые берут командиры, чтобы вывести бойцов с поля боя, и о том, какие суммы фигурируют в этих схемах.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того российский пленный рассказал, что их запугивали: "Говорили, что в украинском плену отрезают нос и уши. Ну и яйца тоже".

Смотрите также: Дрон-камикадзе загонял до смерти российского захватчика в поле. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19269) плен (2610)


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Топ комментарии
+32
не вірю жодному слову підараса
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18.09.2024 20:24
+9
в плену реальном а не аля рембо, ты будешь говорить все что потребуеться,это так же и наших бойцов касаеться
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18.09.2024 20:28
+8
так, вони там продумують шо говорити в полоні зараньше.
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18.09.2024 20:27
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не вірю жодному слову підараса
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18.09.2024 20:24 Ответить
так, вони там продумують шо говорити в полоні зараньше.
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18.09.2024 20:27 Ответить
в плену реальном а не аля рембо, ты будешь говорить все что потребуеться,это так же и наших бойцов касаеться
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18.09.2024 20:28 Ответить
это и правильно, нечего из себя героя строить.
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18.09.2024 20:30 Ответить
В первую очередь ты будешь говорить то что (по твоему мнению) от тебя хотят услышать.
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18.09.2024 23:38 Ответить
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18.09.2024 21:16 Ответить
цим .....потрібно відрізати ........щоб не плодилися!!!!
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18.09.2024 22:04 Ответить
руZZкому міру повірити - себе обманути!!
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18.09.2024 23:55 Ответить
Та що ж в тих московитів як не про дупу, то про яйця чи член? Збоченці якісь!
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18.09.2024 20:25 Ответить
Нє - ну яиця навіть не обговорюється - це як для індіанців скальп
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18.09.2024 20:25 Ответить
Нужно чтобы сначала спел песню про *путин *****", про кремлевский режим и тд... чтобы ***** поскорее его захотело обменять. Учить вас как поднять цену товара?
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18.09.2024 20:33 Ответить
Ага,а обміняють,то нагло скаже на камеру ,що натівців валив,в основному американців та французів.
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18.09.2024 20:33 Ответить
Ну і нехай і далі так думають. А то ще панькайся з ними, права їх дотримуйся
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18.09.2024 20:42 Ответить
Правильно роблять, що залякують. Нехай самі стріляються. Ще годуй їх в полоні...
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18.09.2024 20:45 Ответить
Ну с последним ему повезло - нечего отрезать было. А вот почему уши и нос на месте?
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18.09.2024 20:56 Ответить
Російською спрашивают, українською питают...
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18.09.2024 20:59 Ответить
Уявіть ці говноїди "брали" Україну за 3 дні , а тепер у них пугало що їм яйця відрізають !
біогній вартий того щоб їх скормити всіх крокодилам
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18.09.2024 20:59 Ответить
На**я музикою забивати діалог ?! Це шо, якась оперетта ?
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18.09.2024 21:09 Ответить
та ну нафік я почти повірив ...чому він не миє парашу ?питання автору відео ? ок ..автор відео ви хочете мене розжалити ? ок ..інтервю у мільчакова беріть і нам в студію ..ждемо всі
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18.09.2024 21:10 Ответить
Не треба було розчаровувати ублюдка - все відрізати щоб не розмножувався.
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18.09.2024 21:20 Ответить
саме страшне, що вони апроксимують те, що роблять нашим хлопцям
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18.09.2024 21:36 Ответить
Дайте рашисту НОРМАЛЬНИЙ пейджер, як отим у Лівані, щоб йому, патрушев ніколка з ФСБ, зателебенив…
Усьо ж па домашнєму, буде
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18.09.2024 21:49 Ответить
Ну ніс і вуха то вже занадто, досить просто яйця відрізати!
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19.09.2024 07:14 Ответить
Український спротив у війні з Росією не лише стійкий, але й дедалі успішніший. Останні події на фронті, зокрема в Курській області, продемонстрували здатність Збройних сил України (ЗСУ) досягати значних результатів навіть на території, яка традиційно вважалася російським тилом.
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19.09.2024 07:56 Ответить
Московії-убивця, про щось гутаре/страждально, перебуваючи із зброєю в Україні??
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19.09.2024 11:17 Ответить
Отрезать ему яйца и кисти рук и отпустить домой.
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20.09.2024 00:54 Ответить
 
 