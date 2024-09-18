Дрон-камикадзе загонял до смерти российского захватчика в поле. ВИДЕО
Воины подразделения "Феникс" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ликвидировали оккупанта ударом дрона-камикадзе. Россиянин пытался полем убежать от атаки беспилотника, однако тщетно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
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+9 Wlad West
показать весь комментарий18.09.2024 19:14
+8 ирина ира #418568
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+5 ирина ира #418568
показать весь комментарий18.09.2024 19:19
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Став трофеєм...
Не треба викликів зразу!
Не факт!
Хто з них камікадєе...
Та країна яка наладить виробництво і вдосконалення РЕБ проти таких дронів теж не пропаде. Наші партнери могли би допомогти нам в цьому суттєво більше ніж зараз коли вони допомагають відсотків на 0.0001% від своїх можливостей...
але чим більше часу проходе тим більше стає ясно що перемога чи навіть успіх в бою не в інтересах наших партнерів не залежно від того хто у нас при владі їм завжди було пох*й. Навіть при Порошенко заставляли сідати за стіл переговорів з х*йлом. Тепер як ті гієни чекають коли Україна врешті решт зламається