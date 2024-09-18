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Российский захватчик "бомбически" исчез после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО

Воины 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады точным ударом дрона-камикадзе ликвидировали российского захватчика на Харьковском направлении. Оккупант исчез после атаки беспилотника.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Воины 92 ОШБр уничтожили российскую БМП ударом дрона-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19269) ликвидация (3552) 92 отдельная штурмовая бригада (251)


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Топ комментарии
+6
Багато листків паперу, видно орк мав при собі цитатник Хутні Пуя і Великого друга руского народа председателя Мао.
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18.09.2024 17:32
+5
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18.09.2024 17:41
+4
"Фокуси" від ЗСУ - звжди цікаво...
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18.09.2024 17:33
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Схитрував?
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18.09.2024 17:28 Ответить
Анігіляція
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18.09.2024 17:30 Ответить
Як зник ? Просто з дрона йому скинули шапку невидимку .
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18.09.2024 17:31 Ответить
Багато листків паперу, видно орк мав при собі цитатник Хутні Пуя і Великого друга руского народа председателя Мао.
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18.09.2024 17:32 Ответить
"Фокуси" від ЗСУ - звжди цікаво...
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18.09.2024 17:33 Ответить
Лисички,котики,собачки-фрикасе из кацапа подано.Прошу к столу.
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18.09.2024 17:38 Ответить
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18.09.2024 17:41 Ответить
........агалтєлайя руSSофобія !.....
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18.09.2024 17:55 Ответить
Translator

*** буду коперфілд працював
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18.09.2024 18:02 Ответить
Клапті паперу літають чомусь...

Один солдат на свете жил,
Красивый и отважный,
Но он игрушкой детской был -
Ведь был солдат бумажный. (с)
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18.09.2024 18:20 Ответить
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18.09.2024 18:48 Ответить
Коперфілд, *** його мать
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18.09.2024 19:06 Ответить
Так вот оно как выглядит квантовая телепортация....
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19.09.2024 12:17 Ответить
 
 