Российский захватчик "бомбически" исчез после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО
Воины 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады точным ударом дрона-камикадзе ликвидировали российского захватчика на Харьковском направлении. Оккупант исчез после атаки беспилотника.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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*** буду коперфілд працював
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Красивый и отважный,
Но он игрушкой детской был -
Ведь был солдат бумажный. (с)