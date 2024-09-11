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Воины 92 ОШБр уничтожили российскую БМП ударом дрона-камикадзе. ВИДЕО

Бойцы батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко поразили вражескую БМП с помощью дрона-камикадзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Эскадрон.

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уничтожение (6931) 92 отдельная штурмовая бригада (251) БМП (401)


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