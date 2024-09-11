Воины 92 ОШБр уничтожили российскую БМП ударом дрона-камикадзе. ВИДЕО
Бойцы батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко поразили вражескую БМП с помощью дрона-камикадзе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Эскадрон.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль