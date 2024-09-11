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Воїни 92 ОШБр знищили російську БМП ударом дрона-камікадзе. ВIДЕО

Бійці батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка уразили ворожу БМП за допомогою дрона-камікадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Ескадрон.

Дивіться: Окупант повз рачки полем, коли його атакував дрон-камікаде у зад. ВIДЕО

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знищення (7243) 92 окрема штурмова бригада (251) БМП (411)


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