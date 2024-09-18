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Новини Відео Війна
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Російський загарбник "вибухово" зник після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО

Воїни 1-го штурмового батальйону 92-ої окремої штурмової бригади влучним ударом дрона-камікадзе ліквідували російського загарбника на Харківському напрямку. Окупант зник після атаки безпілотника.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Прикордонники уразили FPV-дронами російську автівку і пункт спостереження окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17468) ліквідація (3949) 92 окрема штурмова бригада (252)


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Топ коментарі
+6
Багато листків паперу, видно орк мав при собі цитатник Хутні Пуя і Великого друга руского народа председателя Мао.
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18.09.2024 17:32
+5
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18.09.2024 17:41
+4
"Фокуси" від ЗСУ - звжди цікаво...
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18.09.2024 17:33
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18.09.2024 17:28 Відповісти
Анігіляція
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18.09.2024 17:30 Відповісти
Як зник ? Просто з дрона йому скинули шапку невидимку .
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18.09.2024 17:31 Відповісти
Багато листків паперу, видно орк мав при собі цитатник Хутні Пуя і Великого друга руского народа председателя Мао.
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18.09.2024 17:32 Відповісти
"Фокуси" від ЗСУ - звжди цікаво...
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18.09.2024 17:33 Відповісти
Лисички,котики,собачки-фрикасе из кацапа подано.Прошу к столу.
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18.09.2024 17:38 Відповісти
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18.09.2024 17:41 Відповісти
........агалтєлайя руSSофобія !.....
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18.09.2024 17:55 Відповісти
Translator

*** буду коперфілд працював
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18.09.2024 18:02 Відповісти
Клапті паперу літають чомусь...

Один солдат на свете жил,
Красивый и отважный,
Но он игрушкой детской был -
Ведь был солдат бумажный. (с)
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18.09.2024 18:20 Відповісти
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18.09.2024 18:48 Відповісти
Коперфілд, *** його мать
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18.09.2024 19:06 Відповісти
Так вот оно как выглядит квантовая телепортация....
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19.09.2024 12:17 Відповісти
 
 