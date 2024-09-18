Російський загарбник "вибухово" зник після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО
Воїни 1-го штурмового батальйону 92-ої окремої штурмової бригади влучним ударом дрона-камікадзе ліквідували російського загарбника на Харківському напрямку. Окупант зник після атаки безпілотника.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+6 Elvis2
показати весь коментар18.09.2024 17:32
+5 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар18.09.2024 17:41
+4 дератизатор
показати весь коментар18.09.2024 17:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
*** буду коперфілд працював
Один солдат на свете жил,
Красивый и отважный,
Но он игрушкой детской был -
Ведь был солдат бумажный. (с)