УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10109 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
3 401 0

Прикордонники уразили FPV-дронами російську автівку і пункт спостереження окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Прикордонники-оператори БпЛА FPV-дронами атакували російську автівку на Запорізькому напрямку. Крім того бійці знищили ще й пункт спостереження окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Також дивіться: Момент прильоту по військовій частині у російському Торопці: "#бать! Это беспилотник был! Нет, истребитель!". ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6009) знищення (7293)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 