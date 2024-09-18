Прикордонники уразили FPV-дронами російську автівку і пункт спостереження окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Прикордонники-оператори БпЛА FPV-дронами атакували російську автівку на Запорізькому напрямку. Крім того бійці знищили ще й пункт спостереження окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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