Прикордонники уразили FPV-дронами російську автівку і пункт спостереження окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Прикордонники-оператори БпЛА FPV-дронами атакували російську автівку на Запорізькому напрямку. Крім того бійці знищили ще й пункт спостереження окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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