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Пограничники уничтожили FPV-дронами российский автомобиль и пункт наблюдения оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Пограничники-операторы БПЛА FPV-дронами атаковали российскую машину на Запорожском направлении. Кроме того бойцы уничтожили еще и пункт наблюдения оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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Автор: 

Госпогранслужба (6435) уничтожение (6949)


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