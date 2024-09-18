Пограничники уничтожили FPV-дронами российский автомобиль и пункт наблюдения оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО
Пограничники-операторы БПЛА FPV-дронами атаковали российскую машину на Запорожском направлении. Кроме того бойцы уничтожили еще и пункт наблюдения оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль