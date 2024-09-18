Пограничники уничтожили FPV-дронами российский автомобиль и пункт наблюдения оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Пограничники-операторы БПЛА FPV-дронами атаковали российскую машину на Запорожском направлении. Кроме того бойцы уничтожили еще и пункт наблюдения оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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