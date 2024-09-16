Пограничники уничтожили вражескую станцию наземной разведки, склады с боекомплектами на Волчанском направлении. ВИДЕО
Разведывательно-ударные группы БПЛА и минометные расчеты бригады "Гарт" нанесли серии ударов по позициям врага на Волчанском направлении. Уничтожена станция наземной разведки. Также пострадали места сосредоточения личного состава противника и склады с боекомплектами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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Amber
показать весь комментарий16.09.2024 16:30 Ответить Мне нравится 4
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