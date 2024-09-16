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Пограничники уничтожили вражескую станцию ​​наземной разведки, склады с боекомплектами на Волчанском направлении. ВИДЕО

Разведывательно-ударные группы БПЛА и минометные расчеты бригады "Гарт" нанесли серии ударов по позициям врага на Волчанском направлении. Уничтожена станция наземной разведки. Также пострадали места сосредоточения личного состава противника и склады с боекомплектами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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Автор: 

Госпогранслужба (6475) уничтожение (7023)


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Прикордонникам респект і щира подяка 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.09.2024 16:30 Ответить
 
 