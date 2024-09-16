Пограничники уничтожили вражескую станцию ​​наземной разведки, склады с боекомплектами на Волчанском направлении. ВИДЕО

Разведывательно-ударные группы БПЛА и минометные расчеты бригады "Гарт" нанесли серии ударов по позициям врага на Волчанском направлении. Уничтожена станция наземной разведки. Также пострадали места сосредоточения личного состава противника и склады с боекомплектами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Смотрите также: Пограничники уничтожили вражескую БМП, несколько автомобилей и пушек, а также ликвидировали российскую пехоту. ВИДЕО