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Прикордонники знищили ворожу станцію наземної розвідки, склади з боєкомплектами на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Розвідувально-ударні групи БпЛА і мінометні розрахунки бригади "Гарт" завдали серії ударів по позиціях ворога на Вовчанському напрямку. Знищено станцію наземної розвідки. Також постраждали місця зосередження особового складу противника та склади з боєкомплектами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Дивіться: Над Харківщиною знищено рідкісний російський розвідувальний БПЛА "Тахіон". ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6028) знищення (7342)


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Прикордонникам респект і щира подяка 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.09.2024 16:30 Відповісти
 
 