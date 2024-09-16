Прикордонники знищили ворожу станцію наземної розвідки, склади з боєкомплектами на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Розвідувально-ударні групи БпЛА і мінометні розрахунки бригади "Гарт" завдали серії ударів по позиціях ворога на Вовчанському напрямку. Знищено станцію наземної розвідки. Також постраждали місця зосередження особового складу противника та склади з боєкомплектами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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