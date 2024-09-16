Прикордонники знищили ворожу станцію наземної розвідки, склади з боєкомплектами на Вовчанському напрямку. ВIДЕО
Розвідувально-ударні групи БпЛА і мінометні розрахунки бригади "Гарт" завдали серії ударів по позиціях ворога на Вовчанському напрямку. Знищено станцію наземної розвідки. Також постраждали місця зосередження особового складу противника та склади з боєкомплектами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Amber
показати весь коментар16.09.2024 16:30 Відповісти Мені подобається 4
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль