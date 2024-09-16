Над Харківщиною знищено рідкісний російський розвідувальний БПЛА "Тахіон". ВIДЕО
Українські воїни у небі над Харківщиною знищили рідкісний російський розвідувальний безпілотник "Тахіон".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.
Для довідки:
БПЛА "Тахіон" - малий електричний безпілотний літальний апарат (БПЛА). Застосовується вдень і вночі, у різних метеоумовах для розвідки або ж коригування вогню у видимому та інфрачервоному діапазонах хвиль. БПЛА призначений для спостереження, цілевказання, коригування вогню, оцінки шкоди.
Топ коментарі
+7 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар16.09.2024 14:19
+6 Neo Matrix
показати весь коментар16.09.2024 14:12
+3 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар16.09.2024 14:17
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це корисно.
Тахіо́ни - гіпотетичні частинки, що завжди рухаються із швидкістю, більшою за швидкість світла у вакуумі.
Але ж літає, зараза. Ось https://**********.com.ua/2022/07/15/rozpakovuvannya-trofejnogo-rosijskogo-bpla-tahion-shho-mozhna-zrobyty-z-kytajskogo-wi-fi-routera-zhmuta-drotiv-ta-lypkoyi-strichky/ тут його розібрали до гвинтика.