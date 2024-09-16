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Над Харківщиною знищено рідкісний російський розвідувальний БПЛА "Тахіон". ВIДЕО

Українські воїни у небі над Харківщиною знищили рідкісний російський розвідувальний безпілотник "Тахіон".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.

Дивіться: Знищення російського розвідувального БаЛА SuperCam дроном "Дикі шершні". ВIДЕО

Для довідки:

БПЛА "Тахіон" - малий електричний безпілотний літальний апарат (БПЛА). Застосовується вдень і вночі, у різних метеоумовах для розвідки або ж коригування вогню у видимому та інфрачервоному діапазонах хвиль. БПЛА призначений для спостереження, цілевказання, коригування вогню, оцінки шкоди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український дрон таранить ворожий розвідувальний БПЛА "Supercam S350" у небі над Херсонщиною. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) дрони (4762) бій (168)


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Топ коментарі
+7
У них нет голов. У них есть рот, из которого, собственно, и растет голова. Но это для них ненужный отросток.
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16.09.2024 14:19
+6
Кацапам слід віgpizamu голови.
Це корисно.
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16.09.2024 14:12
+3
У рашистов фантазия как у иинфузорий... Как можно это сооружение из говна и палок назвать Тахионом?

Тахіо́ни - гіпотетичні частинки, що завжди рухаються із швидкістю, більшою за швидкість світла у вакуумі.
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16.09.2024 14:17
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Кацапам слід віgpizamu голови.
Це корисно.
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16.09.2024 14:12 Відповісти
У них нет голов. У них есть рот, из которого, собственно, и растет голова. Но это для них ненужный отросток.
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16.09.2024 14:19 Відповісти
Використання цього застарілого лайна саме по собі достатньо красномовне...
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16.09.2024 14:17 Відповісти
У рашистов фантазия как у иинфузорий... Как можно это сооружение из говна и палок назвать Тахионом?

Тахіо́ни - гіпотетичні частинки, що завжди рухаються із швидкістю, більшою за швидкість світла у вакуумі.
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16.09.2024 14:17 Відповісти
Гість з минулого (10-12 років тому)
Але ж літає, зараза. Ось https://**********.com.ua/2022/07/15/rozpakovuvannya-trofejnogo-rosijskogo-bpla-tahion-shho-mozhna-zrobyty-z-kytajskogo-wi-fi-routera-zhmuta-drotiv-ta-lypkoyi-strichky/ тут його розібрали до гвинтика.
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16.09.2024 14:28 Відповісти
літає і свою паскудну роботу виконує
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16.09.2024 17:09 Відповісти
Рабочее название было "Тихон"....
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16.09.2024 14:35 Відповісти
дружбан "Фьодора".
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17.09.2024 00:35 Відповісти
Чому дивуватися? Вони свої, 50 річні кацапольоти назвали военно космічєскімі. При цьому для навігації використовують мобільні телефони з американським GPS.
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16.09.2024 14:46 Відповісти
Так в нього, схоже особливі крила саме для польотів у повітрі та фізичному вакуумі на гіперзвуковій швидкості, яка перевищує швидкість світла.
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16.09.2024 15:35 Відповісти
почему сетку не кидают? Много видео есть с сеткой
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17.09.2024 09:12 Відповісти
 
 