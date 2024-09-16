Над Харківщиною знищено рідкісний російський розвідувальний БПЛА "Тахіон". ВIДЕО

Українські воїни у небі над Харківщиною знищили рідкісний російський розвідувальний безпілотник "Тахіон".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.

Дивіться: Знищення російського розвідувального БаЛА SuperCam дроном "Дикі шершні". ВIДЕО

Для довідки:

БПЛА "Тахіон" - малий електричний безпілотний літальний апарат (БПЛА). Застосовується вдень і вночі, у різних метеоумовах для розвідки або ж коригування вогню у видимому та інфрачервоному діапазонах хвиль. БПЛА призначений для спостереження, цілевказання, коригування вогню, оцінки шкоди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український дрон таранить ворожий розвідувальний БПЛА "Supercam S350" у небі над Херсонщиною. ВIДЕО