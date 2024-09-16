Над Харьковщиной уничтожен редкий российский разведывательный БПЛА "Тахион". ВИДЕО
Украинские воины в небе над Харьковской областью уничтожили редкий российский разведывательный беспилотник "Тахион".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
Для справки:
БПЛА "Тахион" - малый электрический беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Который применяется днем и ночью, в различных метеоусловиях для разведки или корректировки огня в видимом и инфракрасном диапазонах волн. БПЛА предназначен для наблюдения, целеуказания, корректировки огня, оценки ущерба.
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+7 Сергей Гусаченко #510886
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+6 Neo Matrix
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+3 Сергей Гусаченко #510886
показать весь комментарий16.09.2024 14:17
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Це корисно.
Тахіо́ни - гіпотетичні частинки, що завжди рухаються із швидкістю, більшою за швидкість світла у вакуумі.
Але ж літає, зараза. Ось https://**********.com.ua/2022/07/15/rozpakovuvannya-trofejnogo-rosijskogo-bpla-tahion-shho-mozhna-zrobyty-z-kytajskogo-wi-fi-routera-zhmuta-drotiv-ta-lypkoyi-strichky/ тут його розібрали до гвинтика.