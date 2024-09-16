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Над Харьковщиной уничтожен редкий российский разведывательный БПЛА "Тахион". ВИДЕО

Украинские воины в небе над Харьковской областью уничтожили редкий российский разведывательный беспилотник "Тахион".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

Также смотрите: Украинский беспилотник запечатлел момент атаки дрона-камикадзе на вражеский разведывательный БПЛА "Supercum". ВИДЕО

Для справки:

БПЛА "Тахион" - малый электрический беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Который применяется днем и ночью, в различных метеоусловиях для разведки или корректировки огня в видимом и инфракрасном диапазонах волн. БПЛА предназначен для наблюдения, целеуказания, корректировки огня, оценки ущерба.

Смотрите также: Дрон-камикадзе уничтожает российский беспилотник "Орлан-10" на высоте более 3600 метров. ВИДЕО

Автор: 

Харьковщина (5577) дроны (3977) бой (169)


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Топ комментарии
+7
У них нет голов. У них есть рот, из которого, собственно, и растет голова. Но это для них ненужный отросток.
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16.09.2024 14:19
+6
Кацапам слід віgpizamu голови.
Це корисно.
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16.09.2024 14:12
+3
У рашистов фантазия как у иинфузорий... Как можно это сооружение из говна и палок назвать Тахионом?

Тахіо́ни - гіпотетичні частинки, що завжди рухаються із швидкістю, більшою за швидкість світла у вакуумі.
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16.09.2024 14:17
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Кацапам слід віgpizamu голови.
Це корисно.
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16.09.2024 14:12 Ответить
У них нет голов. У них есть рот, из которого, собственно, и растет голова. Но это для них ненужный отросток.
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16.09.2024 14:19 Ответить
Використання цього застарілого лайна саме по собі достатньо красномовне...
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16.09.2024 14:17 Ответить
У рашистов фантазия как у иинфузорий... Как можно это сооружение из говна и палок назвать Тахионом?

Тахіо́ни - гіпотетичні частинки, що завжди рухаються із швидкістю, більшою за швидкість світла у вакуумі.
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16.09.2024 14:17 Ответить
Гість з минулого (10-12 років тому)
Але ж літає, зараза. Ось https://**********.com.ua/2022/07/15/rozpakovuvannya-trofejnogo-rosijskogo-bpla-tahion-shho-mozhna-zrobyty-z-kytajskogo-wi-fi-routera-zhmuta-drotiv-ta-lypkoyi-strichky/ тут його розібрали до гвинтика.
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16.09.2024 14:28 Ответить
літає і свою паскудну роботу виконує
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16.09.2024 17:09 Ответить
Рабочее название было "Тихон"....
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16.09.2024 14:35 Ответить
дружбан "Фьодора".
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17.09.2024 00:35 Ответить
Чому дивуватися? Вони свої, 50 річні кацапольоти назвали военно космічєскімі. При цьому для навігації використовують мобільні телефони з американським GPS.
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16.09.2024 14:46 Ответить
Так в нього, схоже особливі крила саме для польотів у повітрі та фізичному вакуумі на гіперзвуковій швидкості, яка перевищує швидкість світла.
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16.09.2024 15:35 Ответить
почему сетку не кидают? Много видео есть с сеткой
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17.09.2024 09:12 Ответить
 
 