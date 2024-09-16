Над Харьковщиной уничтожен редкий российский разведывательный БПЛА "Тахион". ВИДЕО

Украинские воины в небе над Харьковской областью уничтожили редкий российский разведывательный беспилотник "Тахион".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

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Для справки:

БПЛА "Тахион" - малый электрический беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Который применяется днем и ночью, в различных метеоусловиях для разведки или корректировки огня в видимом и инфракрасном диапазонах волн. БПЛА предназначен для наблюдения, целеуказания, корректировки огня, оценки ущерба.

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