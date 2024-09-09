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Дрон-камикадзе уничтожает российский беспилотник "Орлан-10" на высоте более 3600 метров. ВИДЕО

Оператор украинского дрона из 3-й отдельной танковой бригады ВСУ уничтожил вражеский БПЛА "Орлан-10" на высоте 3600 метров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной атаки опубликована в соцсетях.

"Украинский дрон группы "Ворон" зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3-й отдельной танковой бригады ВСУ, сбил российский БпЛА Орлан-10 на высоте более 3600 метров!", - отмечается в комментарии к публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Редкий вражеский БПЛА "Мерлин-ВР" и беспилотник "Supercam" уничтожили в воздухе операторы дронов-камикадзе из 38-й бригады морской пехоты. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) уничтожение (7023) дроны (3977) бой (169)


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Топ комментарии
+11
радіолокаторщикам окремий респект.
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09.09.2024 12:05
+5
Респект та повага оператору дрона, який майстерно атакував ворога, а також усім, хто спрацював на відмінно, забезпечуючи вдалий перехват цілі.
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09.09.2024 13:23
+4
Згуртована КОМАНДА Українців, утерла вчергове, рашистам по мурсалам!!
Дивно, але такого не було до 2014 року, початку війни московської в Україні!!?? Сруськай міф про вялічіє і прододажні перевертні з ригоАНАЛІВ, при владі в органах державного управління державою, добре нагадили Україні! Рашисти з прутіним та сівковичами-деркачами-льовочкіними+клюєвими, та сотнями інших, їм подібним, готували нові табори ГУЛАГУ з вертухаями - мішєбратіями наглядачами над Українцями!!
Недочекаються, падлюки сруськаї!
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09.09.2024 12:15
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радіолокаторщикам окремий респект.
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09.09.2024 12:05 Ответить
Респект та повага оператору дрона, який майстерно атакував ворога, а також усім, хто спрацював на відмінно, забезпечуючи вдалий перехват цілі.
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09.09.2024 13:23 Ответить
цікаво, підрив виконується оператором чи автоматично, можна не відповідати )), не здивуюсь, якщо ці безпілотники наше славнозвісне МО навіть не збирається контрактувати...
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09.09.2024 12:10 Ответить
Хоч якісь позитивні новини. Тільки ж потрібно максимально швидко масштабувати таке ППО, бо кацапи дуже швидко знаходять протиотруту
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09.09.2024 12:12 Ответить
Згуртована КОМАНДА Українців, утерла вчергове, рашистам по мурсалам!!
Дивно, але такого не було до 2014 року, початку війни московської в Україні!!?? Сруськай міф про вялічіє і прододажні перевертні з ригоАНАЛІВ, при владі в органах державного управління державою, добре нагадили Україні! Рашисти з прутіним та сівковичами-деркачами-льовочкіними+клюєвими, та сотнями інших, їм подібним, готували нові табори ГУЛАГУ з вертухаями - мішєбратіями наглядачами над Українцями!!
Недочекаються, падлюки сруськаї!
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09.09.2024 12:15 Ответить
+ посіпаки Зеленої Шарклі на чолі з самим Боневтіком!
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09.09.2024 12:20 Ответить
Орлан - ізраїльський безпілотник, що виробляється по ліцензії на заводі, збудованому ізраілем.
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09.09.2024 12:27 Ответить
, мабуть ні.
- БПЛА «Форпост» - копія ізраїльського БПЛА Searcher II (розробки ізраїльської компанії Israel Aerospace Industries IAI), що був прийнятий на озброєння Армії оборони Ізраїля «ЦАХАЛ») у червні 1998 року, а з 2012 року випускається в росії за ліцензією.
- "Ланцет" також копіювали з ізраїльського БПЛА
А от в «Орлан-10» система керування від нашого ХАРТРОНа
(в свій час наше МО проігнорувало цю розробку і фірма продала москалям)
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09.09.2024 13:25 Ответить
***, чим строчити тупі опуси, навчися користуватися пошуком в інтернеті.
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09.09.2024 13:33 Ответить
чим строчити тупі опуси, навчися користуватися пошуком в інтернеті.
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09.09.2024 15:35 Ответить
Оператор українського дрона із 3-ої окремої танкової бригади ЗСУ ...

А як же наш окремий рід військ - Сили безпілотних систем?
6 лютого Володимир Зеленський підписав указ про створення нового роду військ - Сил безпілотних систем. А 9 лютого призначив Сухаревського ... думаєте командувачем новим родом військ? Помиляєтеся. Сухаревський - заступник Сирського, який відповідає за безпілотні системи. Відчуйте, як то кажуть, різницю. «Відповідальний» - це означає повноважень нуль. Чому так, поясню.
БПЛА - це величезний ласий шматок для розпилу гігантських бюджетів. Якби Сухаревський був командувачем новим родом військ, то саме він би ухвалював рішення, яких і скільки БПЛА потрібно ЗСУ. Теххарактеристики, виробники, ціна - це все був би він. А, за чутками, Сухаревський не про гроші, а про війну, тобто домовитися не вийде. Тому ... «відповідальний за ...», а не командувач.
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09.09.2024 12:27 Ответить
гугл підказує - група "Ворон" зенітно-ракетного дівізіона 3 отб
що. тобі. не так. блд.
сили безпилотних систем мають трохи інші завдання ніж ППО сухопутних військ
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09.09.2024 12:54 Ответить
1. А що це за вид військового підрозділу - «група»? Де про це почитати можна? У якому статуті ЗСУ?
2. До чого тут «ППО»? ППО - це про ураження повітряних цілей. Але, наскільки я знаю, БПЛА на 90% використовують для відбиття атак і знищення живої сили і техніки ворога. Збити БПЛА ворога - це один підрозділ, а по землі працювати - це інший підрозділ?

Якщо ви в курсі, роз'ясніть, плиз. І без цього бидлядського «що. тобі. не так. блд.». Якщо без цього спілкуватися не вмієте, то можете не відповідати.
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09.09.2024 14:02 Ответить
ти просто зрадойоби(те) нічого не знаючи про структуру ППО взагалі. В з а га л і. Я пояснив би в двох словах в приватній бесіді. Але я не вважаю, що людина яка публічно шкодить країні своїм зрадойобством, обгрунтованим лише повною своєю некомпетентністю в питанні, заслуговує на публічні ввічливі та терплячі роз'яснення
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09.09.2024 14:21 Ответить
З бидлом спілкуватися - себе не поважати.
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09.09.2024 15:10 Ответить
Купа побажань нашим воїнам! Хай їх Бог береже. Започаткували в Світі новий вид військ.))
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09.09.2024 14:39 Ответить
Вибачте, але зараз будуть мати.
Стерненко до речі увагу на те саме звернув.
Допомагаємо москалям вчитися, вказуючи всі дані?
Зазбиття - 5 балів і маленька відпустка або премія.
За те, що так швидко інформація передана кацапам - за наступний раз позбавити премії і дати по сраці.
На жаль, наш оператор дрона, його командир та наші ЗМІ працюють самі проти себе. Як можна постійно самим собі так гадити? Або замальовуйте частину даних, або викладайте через місяців 2 після збиття.
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09.09.2024 15:35 Ответить
Так! Збиття - круто. Публікації повної картинки у доступних для ворога місцях- нерозумно.
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10.09.2024 00:21 Ответить
 
 