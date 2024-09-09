Дрон-камікадзе поцілив у російський безпілотник "Орлан-10" на висоті понад 3600 метрів. ВIДЕО

Оператор українського дрона із 3-ої окремої танкової бригади ЗСУ знищив ворожий БПЛА "Орлан-10" на висоті 3600 метрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної атаки опублікований у соцмережах.

"Український дрон групи "Ворон" зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3-ої окремої танкової бригади ЗСУ, збив російський БпЛА Орлан-10 на висоті понад 3600 метрів!" - зазначається у коментарі до публікації.

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