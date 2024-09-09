Дрон-камікадзе поцілив у російський безпілотник "Орлан-10" на висоті понад 3600 метрів. ВIДЕО
Оператор українського дрона із 3-ої окремої танкової бригади ЗСУ знищив ворожий БПЛА "Орлан-10" на висоті 3600 метрів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної атаки опублікований у соцмережах.
"Український дрон групи "Ворон" зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3-ої окремої танкової бригади ЗСУ, збив російський БпЛА Орлан-10 на висоті понад 3600 метрів!" - зазначається у коментарі до публікації.
Топ коментарі
+11 Urs
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+5 Mykola Blogger
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+4 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар09.09.2024 12:15
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Дивно, але такого не було до 2014 року, початку війни московської в Україні!!?? Сруськай міф про вялічіє і прододажні перевертні з ригоАНАЛІВ, при владі в органах державного управління державою, добре нагадили Україні! Рашисти з прутіним та сівковичами-деркачами-льовочкіними+клюєвими, та сотнями інших, їм подібним, готували нові табори ГУЛАГУ з вертухаями - мішєбратіями наглядачами над Українцями!!
Недочекаються, падлюки сруськаї!
- БПЛА «Форпост» - копія ізраїльського БПЛА Searcher II (розробки ізраїльської компанії Israel Aerospace Industries IAI), що був прийнятий на озброєння Армії оборони Ізраїля «ЦАХАЛ») у червні 1998 року, а з 2012 року випускається в росії за ліцензією.
- "Ланцет" також копіювали з ізраїльського БПЛА
А от в «Орлан-10» система керування від нашого ХАРТРОНа
(в свій час наше МО проігнорувало цю розробку і фірма продала москалям)
А як же наш окремий рід військ - Сили безпілотних систем?
6 лютого Володимир Зеленський підписав указ про створення нового роду військ - Сил безпілотних систем. А 9 лютого призначив Сухаревського ... думаєте командувачем новим родом військ? Помиляєтеся. Сухаревський - заступник Сирського, який відповідає за безпілотні системи. Відчуйте, як то кажуть, різницю. «Відповідальний» - це означає повноважень нуль. Чому так, поясню.
БПЛА - це величезний ласий шматок для розпилу гігантських бюджетів. Якби Сухаревський був командувачем новим родом військ, то саме він би ухвалював рішення, яких і скільки БПЛА потрібно ЗСУ. Теххарактеристики, виробники, ціна - це все був би він. А, за чутками, Сухаревський не про гроші, а про війну, тобто домовитися не вийде. Тому ... «відповідальний за ...», а не командувач.
що. тобі. не так. блд.
сили безпилотних систем мають трохи інші завдання ніж ППО сухопутних військ
2. До чого тут «ППО»? ППО - це про ураження повітряних цілей. Але, наскільки я знаю, БПЛА на 90% використовують для відбиття атак і знищення живої сили і техніки ворога. Збити БПЛА ворога - це один підрозділ, а по землі працювати - це інший підрозділ?
Якщо ви в курсі, роз'ясніть, плиз. І без цього бидлядського «що. тобі. не так. блд.». Якщо без цього спілкуватися не вмієте, то можете не відповідати.
Стерненко до речі увагу на те саме звернув.
Допомагаємо москалям вчитися, вказуючи всі дані?
Зазбиття - 5 балів і маленька відпустка або премія.
За те, що так швидко інформація передана кацапам - за наступний раз позбавити премії і дати по сраці.
На жаль, наш оператор дрона, його командир та наші ЗМІ працюють самі проти себе. Як можна постійно самим собі так гадити? Або замальовуйте частину даних, або викладайте через місяців 2 після збиття.