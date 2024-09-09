УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12295 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
9 050 19

Дрон-камікадзе поцілив у російський безпілотник "Орлан-10" на висоті понад 3600 метрів. ВIДЕО

Оператор українського дрона із 3-ої окремої танкової бригади ЗСУ знищив ворожий БПЛА "Орлан-10" на висоті 3600 метрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної атаки опублікований у соцмережах.

"Український дрон групи "Ворон" зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3-ої окремої танкової бригади ЗСУ, збив російський БпЛА Орлан-10 на висоті понад 3600 метрів!" - зазначається у коментарі до публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рідкісний ворожий БПЛА "Мерлін-ВР" та безпілотник "Supercam" знищили у повітрі оператори дронів-камікадзе із 38-ї бригади морської піхоти. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) знищення (7334) дрони (4762) бій (168)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
радіолокаторщикам окремий респект.
показати весь коментар
09.09.2024 12:05
+5
Респект та повага оператору дрона, який майстерно атакував ворога, а також усім, хто спрацював на відмінно, забезпечуючи вдалий перехват цілі.
показати весь коментар
09.09.2024 13:23
+4
Згуртована КОМАНДА Українців, утерла вчергове, рашистам по мурсалам!!
Дивно, але такого не було до 2014 року, початку війни московської в Україні!!?? Сруськай міф про вялічіє і прододажні перевертні з ригоАНАЛІВ, при владі в органах державного управління державою, добре нагадили Україні! Рашисти з прутіним та сівковичами-деркачами-льовочкіними+клюєвими, та сотнями інших, їм подібним, готували нові табори ГУЛАГУ з вертухаями - мішєбратіями наглядачами над Українцями!!
Недочекаються, падлюки сруськаї!
показати весь коментар
09.09.2024 12:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
радіолокаторщикам окремий респект.
показати весь коментар
09.09.2024 12:05 Відповісти
Респект та повага оператору дрона, який майстерно атакував ворога, а також усім, хто спрацював на відмінно, забезпечуючи вдалий перехват цілі.
показати весь коментар
09.09.2024 13:23 Відповісти
цікаво, підрив виконується оператором чи автоматично, можна не відповідати )), не здивуюсь, якщо ці безпілотники наше славнозвісне МО навіть не збирається контрактувати...
показати весь коментар
09.09.2024 12:10 Відповісти
Хоч якісь позитивні новини. Тільки ж потрібно максимально швидко масштабувати таке ППО, бо кацапи дуже швидко знаходять протиотруту
показати весь коментар
09.09.2024 12:12 Відповісти
Згуртована КОМАНДА Українців, утерла вчергове, рашистам по мурсалам!!
Дивно, але такого не було до 2014 року, початку війни московської в Україні!!?? Сруськай міф про вялічіє і прододажні перевертні з ригоАНАЛІВ, при владі в органах державного управління державою, добре нагадили Україні! Рашисти з прутіним та сівковичами-деркачами-льовочкіними+клюєвими, та сотнями інших, їм подібним, готували нові табори ГУЛАГУ з вертухаями - мішєбратіями наглядачами над Українцями!!
Недочекаються, падлюки сруськаї!
показати весь коментар
09.09.2024 12:15 Відповісти
+ посіпаки Зеленої Шарклі на чолі з самим Боневтіком!
показати весь коментар
09.09.2024 12:20 Відповісти
Орлан - ізраїльський безпілотник, що виробляється по ліцензії на заводі, збудованому ізраілем.
показати весь коментар
09.09.2024 12:27 Відповісти
, мабуть ні.
- БПЛА «Форпост» - копія ізраїльського БПЛА Searcher II (розробки ізраїльської компанії Israel Aerospace Industries IAI), що був прийнятий на озброєння Армії оборони Ізраїля «ЦАХАЛ») у червні 1998 року, а з 2012 року випускається в росії за ліцензією.
- "Ланцет" також копіювали з ізраїльського БПЛА
А от в «Орлан-10» система керування від нашого ХАРТРОНа
(в свій час наше МО проігнорувало цю розробку і фірма продала москалям)
показати весь коментар
09.09.2024 13:25 Відповісти
***, чим строчити тупі опуси, навчися користуватися пошуком в інтернеті.
показати весь коментар
09.09.2024 13:33 Відповісти
чим строчити тупі опуси, навчися користуватися пошуком в інтернеті.
показати весь коментар
09.09.2024 15:35 Відповісти
Оператор українського дрона із 3-ої окремої танкової бригади ЗСУ ...

А як же наш окремий рід військ - Сили безпілотних систем?
6 лютого Володимир Зеленський підписав указ про створення нового роду військ - Сил безпілотних систем. А 9 лютого призначив Сухаревського ... думаєте командувачем новим родом військ? Помиляєтеся. Сухаревський - заступник Сирського, який відповідає за безпілотні системи. Відчуйте, як то кажуть, різницю. «Відповідальний» - це означає повноважень нуль. Чому так, поясню.
БПЛА - це величезний ласий шматок для розпилу гігантських бюджетів. Якби Сухаревський був командувачем новим родом військ, то саме він би ухвалював рішення, яких і скільки БПЛА потрібно ЗСУ. Теххарактеристики, виробники, ціна - це все був би він. А, за чутками, Сухаревський не про гроші, а про війну, тобто домовитися не вийде. Тому ... «відповідальний за ...», а не командувач.
показати весь коментар
09.09.2024 12:27 Відповісти
гугл підказує - група "Ворон" зенітно-ракетного дівізіона 3 отб
що. тобі. не так. блд.
сили безпилотних систем мають трохи інші завдання ніж ППО сухопутних військ
показати весь коментар
09.09.2024 12:54 Відповісти
1. А що це за вид військового підрозділу - «група»? Де про це почитати можна? У якому статуті ЗСУ?
2. До чого тут «ППО»? ППО - це про ураження повітряних цілей. Але, наскільки я знаю, БПЛА на 90% використовують для відбиття атак і знищення живої сили і техніки ворога. Збити БПЛА ворога - це один підрозділ, а по землі працювати - це інший підрозділ?

Якщо ви в курсі, роз'ясніть, плиз. І без цього бидлядського «що. тобі. не так. блд.». Якщо без цього спілкуватися не вмієте, то можете не відповідати.
показати весь коментар
09.09.2024 14:02 Відповісти
ти просто зрадойоби(те) нічого не знаючи про структуру ППО взагалі. В з а га л і. Я пояснив би в двох словах в приватній бесіді. Але я не вважаю, що людина яка публічно шкодить країні своїм зрадойобством, обгрунтованим лише повною своєю некомпетентністю в питанні, заслуговує на публічні ввічливі та терплячі роз'яснення
показати весь коментар
09.09.2024 14:21 Відповісти
З бидлом спілкуватися - себе не поважати.
показати весь коментар
09.09.2024 15:10 Відповісти
Купа побажань нашим воїнам! Хай їх Бог береже. Започаткували в Світі новий вид військ.))
показати весь коментар
09.09.2024 14:39 Відповісти
Вибачте, але зараз будуть мати.
Стерненко до речі увагу на те саме звернув.
Допомагаємо москалям вчитися, вказуючи всі дані?
Зазбиття - 5 балів і маленька відпустка або премія.
За те, що так швидко інформація передана кацапам - за наступний раз позбавити премії і дати по сраці.
На жаль, наш оператор дрона, його командир та наші ЗМІ працюють самі проти себе. Як можна постійно самим собі так гадити? Або замальовуйте частину даних, або викладайте через місяців 2 після збиття.
показати весь коментар
09.09.2024 15:35 Відповісти
Так! Збиття - круто. Публікації повної картинки у доступних для ворога місцях- нерозумно.
показати весь коментар
10.09.2024 00:21 Відповісти
 
 