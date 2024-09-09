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Рідкісний ворожий БПЛА "Мерлін-ВР" та безпілотник "Supercam" знищили у повітрі оператори дронів-камікадзе із 38-ї бригади морської піхоти. ВIДЕО

Оператори дронів-камікадзе із 38-ї бригади морської піхоти знищили у повітрі рідкісний ворожий БПЛА "Мерлін-ВР" та безпілотник "Supercam".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних атак українських воїнів опублікований у соцмережах.

"У росіян мінус Суперкам та рідкісний Мєрлін завдяки воїнам 38 бригади морської піхоти", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться: FPV-дрон атакує у повітрі російський БПЛА "Молния". ВIДЕО

Для довідки:

Мерлін-ВР (рос. Мерлин-ВР) - російський експериментальний безпілотний літальний апарат. Призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах. Розробник "Науково-дослідний інститут сучасних телекомунікаційних технологій" (НИИ СТТ, АО) місто Смоленськ. Розробником заявлено, що апарат має гібридний двигун, що дає "невелику акустичну помітність". Але у збитому на початку червня 2022 року ЗСУ під час російської агресії проти України апараті ніяких гібридних технологій у дроні не знайдено, лише звичайний двигун. Також в апараті було встановлено тепловізійну оптику французького виробництва Lynred (Ulis) PICO1024 з роздільною здатністю 1024*768 та як бак для палива було встановлено звичайну пластикову каністру з ручкою.

Також дивіться: Воїни 38 ОБрМП знищили дев’ять російських розвідувальних БпЛА на Півдні. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7334) дрони (4762) бій (168) 38 окрема бригада морської піхоти (30)


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Топ коментарі
+6
Дякуємо, Захисникам України та їх Родинам!
Дякуємо, Західним Партнерам, за дієву допомогу і підтримку Українців!
Украї переможе орду московитів!
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09.09.2024 11:00
+4
Тут же видно, що наш дрон підриває заряд і 100пудово знищує, руйнує ворожі дрони, а це основне. Бо, якщо в вашому випадку, щось не спрацює, то ми втратимо свій дрон без виконання основної задачі. Але, я вірю, що наші вже щось міркують на кшталт багаторазового використання. 100пудово!
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09.09.2024 11:20
+3
Стерненко ніде ні разу не згадав про справу Червінського. Принаймні я не зустрічав.
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09.09.2024 14:00
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Дякуємо, Захисникам України та їх Родинам!
Дякуємо, Західним Партнерам, за дієву допомогу і підтримку Українців!
Украї переможе орду московитів!
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09.09.2024 11:00 Відповісти
чому би не блокувати гвинти безпілотника тоненьким сталевим тросом-струною зі стрічкою-флюгером на кінці і обривною (відстіжною) ниткою, наздоганяючи ззаду-зверху - і гвинт сам затягне "той парашют" на себе...
мабуть вже пробували - і усьО то фігня..?
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09.09.2024 11:12 Відповісти
Тут же видно, що наш дрон підриває заряд і 100пудово знищує, руйнує ворожі дрони, а це основне. Бо, якщо в вашому випадку, щось не спрацює, то ми втратимо свій дрон без виконання основної задачі. Але, я вірю, що наші вже щось міркують на кшталт багаторазового використання. 100пудово!
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09.09.2024 11:20 Відповісти
..у "нашому випадку" "якщо щось не спрацює", то просто відірветься "калібрована-відстібна нитка".. хоча якщо вона вже відірвалася, то на 99% бпла кацапів - вже "на гачку" і просто впаде.. а дрон-переможець може фільмувати це захопливе видовище та й летіти вже собі додому..
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09.09.2024 11:35 Відповісти
Стерненко збивав чи донатив ?
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09.09.2024 11:17 Відповісти
Поряд летів у костюмі "залізної людини"...
Для вас це дійсно так важливо?
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09.09.2024 11:28 Відповісти
мабуть підсвідомо, але правильний і відповідний нік ти собі обрав.
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09.09.2024 12:26 Відповісти
Чому всі наші дрони якісь безіменні?...
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09.09.2024 11:25 Відповісти
А що - при наявності "імені" він діять буде краще? Чи тобі не терпиться кацапам допомогти за назвою БПЛА прорахувать - які саме БПЛА ми використовуємо для таранів?! Їм відомі ТТХ майже всіх БПЛА А туди входять і радіочастоти керування ними
У ІІ Світову льотчики, танкісти та артилеристи вибирали тактику бою у відповідності з ТТХ бойового засобу противника, який їм протистоїть (швидкість набору висоти, радіус віражу, швидкість розвороту башти, скорострільність гармати І так далі)
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09.09.2024 12:35 Відповісти
Всі дрони крім українських мають назви. Не положено. І історія в нас така - без прізвищ та дат.
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09.09.2024 13:05 Відповісти
І наші мають назви (для тих, що з ними працюють) А не для відкритої аудиторії. Причини я тобі вказав..........
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09.09.2024 13:07 Відповісти
Я можу тут писати "спільнота імені Мене" бо я реально доначу !
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09.09.2024 12:34 Відповісти
От коли збереш навколо себе донатерів, організуєш закупівлю, логістику,
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09.09.2024 13:08 Відповісти
Якщо всі будуть збирати донаторів то хто ж буде донатити ?
Інша справа Порошенко.
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09.09.2024 13:58 Відповісти
Стерненко ніде ні разу не згадав про справу Червінського. Принаймні я не зустрічав.
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09.09.2024 14:00 Відповісти
 
 