Рідкісний ворожий БПЛА "Мерлін-ВР" та безпілотник "Supercam" знищили у повітрі оператори дронів-камікадзе із 38-ї бригади морської піхоти. ВIДЕО

Оператори дронів-камікадзе із 38-ї бригади морської піхоти знищили у повітрі рідкісний ворожий БПЛА "Мерлін-ВР" та безпілотник "Supercam".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних атак українських воїнів опублікований у соцмережах.

"У росіян мінус Суперкам та рідкісний Мєрлін завдяки воїнам 38 бригади морської піхоти", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Для довідки:

Мерлін-ВР (рос. Мерлин-ВР) - російський експериментальний безпілотний літальний апарат. Призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах. Розробник "Науково-дослідний інститут сучасних телекомунікаційних технологій" (НИИ СТТ, АО) місто Смоленськ. Розробником заявлено, що апарат має гібридний двигун, що дає "невелику акустичну помітність". Але у збитому на початку червня 2022 року ЗСУ під час російської агресії проти України апараті ніяких гібридних технологій у дроні не знайдено, лише звичайний двигун. Також в апараті було встановлено тепловізійну оптику французького виробництва Lynred (Ulis) PICO1024 з роздільною здатністю 1024*768 та як бак для палива було встановлено звичайну пластикову каністру з ручкою.

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