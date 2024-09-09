Редкий вражеский БПЛА "Мерлин-ВР" и беспилотник "Supercam" уничтожили в воздухе операторы дронов-камикадзе из 38-й бригады морской пехоты. ВИДЕО

Операторы дронов-камикадзе из 38-й бригады морской пехоты уничтожили в воздухе редкий вражеский БПЛА "Мерлин-ВР" и беспилотник "Supercam".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных атак украинских воинов опубликована в соцсетях.

"У россиян минус Суперкам и редкий Мерлин благодаря воинам 38 бригады морской пехоты", - отмечает в комментарии автор публикации.

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Для справки:

Мерлин-ВР (рус. Мерлин-ВР) - российский экспериментальный беспилотный летательный аппарат. Предназначен для ведения разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах. Разработчик "Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий"(НИИ СТТ, АО) город Смоленск. Разработчиком заявлено, что аппарат имеет гибридный двигатель, что дает "небольшую акустическую заметность". Но в сбитом, в начале июня 2022 года ВСУ во время российской агрессии против Украины, аппарате никаких гибридных технологий в дроне не найдено, только обычный двигатель. Также в аппарате была установлена тепловизионная оптика французского производства Lynred (Ulis) PICO1024 с разрешением 1024*768 и в качестве бака для топлива была установлена обычная пластиковая канистра с ручкой.

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