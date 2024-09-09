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Редкий вражеский БПЛА "Мерлин-ВР" и беспилотник "Supercam" уничтожили в воздухе операторы дронов-камикадзе из 38-й бригады морской пехоты. ВИДЕО

Операторы дронов-камикадзе из 38-й бригады морской пехоты уничтожили в воздухе редкий вражеский БПЛА "Мерлин-ВР" и беспилотник "Supercam".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных атак украинских воинов опубликована в соцсетях.

"У россиян минус Суперкам и редкий Мерлин благодаря воинам 38 бригады морской пехоты", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите: FPV-дрон атакует в воздухе российский БПЛА "Молния". ВИДЕО

Для справки:

Мерлин-ВР (рус. Мерлин-ВР) - российский экспериментальный беспилотный летательный аппарат. Предназначен для ведения разведки местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах. Разработчик "Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий"(НИИ СТТ, АО) город Смоленск. Разработчиком заявлено, что аппарат имеет гибридный двигатель, что дает "небольшую акустическую заметность". Но в сбитом, в начале июня 2022 года ВСУ во время российской агрессии против Украины, аппарате никаких гибридных технологий в дроне не найдено, только обычный двигатель. Также в аппарате была установлена тепловизионная оптика французского производства Lynred (Ulis) PICO1024 с разрешением 1024*768 и в качестве бака для топлива была установлена обычная пластиковая канистра с ручкой.

Также смотрите: Воины 38 ОБрМП уничтожили девять российских разведывательных БпЛА на Юге. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7023) дроны (3977) бой (169) 38 отдельная бригада морской пехоты (30)


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Топ комментарии
+6
Дякуємо, Захисникам України та їх Родинам!
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Украї переможе орду московитів!
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09.09.2024 11:00
+4
Тут же видно, що наш дрон підриває заряд і 100пудово знищує, руйнує ворожі дрони, а це основне. Бо, якщо в вашому випадку, щось не спрацює, то ми втратимо свій дрон без виконання основної задачі. Але, я вірю, що наші вже щось міркують на кшталт багаторазового використання. 100пудово!
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09.09.2024 11:20
+3
Стерненко ніде ні разу не згадав про справу Червінського. Принаймні я не зустрічав.
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09.09.2024 14:00
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Дякуємо, Захисникам України та їх Родинам!
Дякуємо, Західним Партнерам, за дієву допомогу і підтримку Українців!
Украї переможе орду московитів!
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09.09.2024 11:00 Ответить
чому би не блокувати гвинти безпілотника тоненьким сталевим тросом-струною зі стрічкою-флюгером на кінці і обривною (відстіжною) ниткою, наздоганяючи ззаду-зверху - і гвинт сам затягне "той парашют" на себе...
мабуть вже пробували - і усьО то фігня..?
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09.09.2024 11:12 Ответить
Тут же видно, що наш дрон підриває заряд і 100пудово знищує, руйнує ворожі дрони, а це основне. Бо, якщо в вашому випадку, щось не спрацює, то ми втратимо свій дрон без виконання основної задачі. Але, я вірю, що наші вже щось міркують на кшталт багаторазового використання. 100пудово!
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09.09.2024 11:20 Ответить
..у "нашому випадку" "якщо щось не спрацює", то просто відірветься "калібрована-відстібна нитка".. хоча якщо вона вже відірвалася, то на 99% бпла кацапів - вже "на гачку" і просто впаде.. а дрон-переможець може фільмувати це захопливе видовище та й летіти вже собі додому..
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09.09.2024 11:35 Ответить
Стерненко збивав чи донатив ?
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09.09.2024 11:17 Ответить
Поряд летів у костюмі "залізної людини"...
Для вас це дійсно так важливо?
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09.09.2024 11:28 Ответить
мабуть підсвідомо, але правильний і відповідний нік ти собі обрав.
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09.09.2024 12:26 Ответить
Чому всі наші дрони якісь безіменні?...
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09.09.2024 11:25 Ответить
А що - при наявності "імені" він діять буде краще? Чи тобі не терпиться кацапам допомогти за назвою БПЛА прорахувать - які саме БПЛА ми використовуємо для таранів?! Їм відомі ТТХ майже всіх БПЛА А туди входять і радіочастоти керування ними
У ІІ Світову льотчики, танкісти та артилеристи вибирали тактику бою у відповідності з ТТХ бойового засобу противника, який їм протистоїть (швидкість набору висоти, радіус віражу, швидкість розвороту башти, скорострільність гармати І так далі)
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09.09.2024 12:35 Ответить
Всі дрони крім українських мають назви. Не положено. І історія в нас така - без прізвищ та дат.
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09.09.2024 13:05 Ответить
І наші мають назви (для тих, що з ними працюють) А не для відкритої аудиторії. Причини я тобі вказав..........
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09.09.2024 13:07 Ответить
Я можу тут писати "спільнота імені Мене" бо я реально доначу !
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09.09.2024 12:34 Ответить
От коли збереш навколо себе донатерів, організуєш закупівлю, логістику,
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09.09.2024 13:08 Ответить
Якщо всі будуть збирати донаторів то хто ж буде донатити ?
Інша справа Порошенко.
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09.09.2024 13:58 Ответить
Стерненко ніде ні разу не згадав про справу Червінського. Принаймні я не зустрічав.
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09.09.2024 14:00 Ответить
 
 