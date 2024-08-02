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Новости Видео Война
15 308 13

FPV-дрон атакует в воздухе российский БПЛА "Молния". ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе из 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша уничтожил в воздухе вражеский БПЛА "Молния".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Сбивание FPV-дроном российского БПЛА из говна и палок под названием "Молния". 68-я ОЕБр", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также: Бойцы 68-й бригады ВСУ затрофеили два вражеских танка и БМП. ФОТО

Автор: 

дроны (3909) 68 отдельная егерская бригада (79) бой (163)


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Топ комментарии
+9
Тенденція хороша.
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02.08.2024 10:05
+7
Руссотраха!
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02.08.2024 12:11
+4
круто..., й не дивися вниз - там місячний пейзаж просто...
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02.08.2024 10:05
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Тенденція хороша.
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02.08.2024 10:05 Ответить
круто..., й не дивися вниз - там місячний пейзаж просто...
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02.08.2024 10:05 Ответить
Україна не місяць - за рік заколосяться з кацапів соняшникові поля
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02.08.2024 13:12 Ответить
Один чи два?
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02.08.2024 10:35 Ответить
Один. Перший раз наш воїн промахнувся. Ти ж бачиш - воно реально з гімна та палок - його жбурляє найменшим вітерцем.
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02.08.2024 11:10 Ответить
Як разе оте з гімна і палок летить як по рельсах і нічого не жбурляє і по відео видно, що летить воно рівно і стабілізовано, а наш просто не попав, бо реально вітер впливає на коптер і тяжко у відер чітко потрапити у малу ціль.
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02.08.2024 15:10 Ответить
Попереднє відео було краще, бо там наш коптер залишився цілим.
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02.08.2024 11:10 Ответить
А цей коптер якраз для цього зроблений, щоб підривати.
Таким трудно збити, щоб ще і себе не пошкодити. Це хіба що прям на лопатсі сісти.
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02.08.2024 11:27 Ответить
Так так , але на " гімно і палки " довелося пожертвувати гарною цяцькою .
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02.08.2024 11:42 Ответить
Що за звір у них на емблемі? Росомаха?
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02.08.2024 11:53 Ответить
Руссотраха!
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02.08.2024 12:11 Ответить
дуже свіжа новина: зима 2024 чи 2023-го?
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02.08.2024 14:22 Ответить
Молнія орків, таки блиснула, об землю!!
Закони Захисників України!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
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02.08.2024 23:35 Ответить
 
 