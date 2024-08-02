FPV-дрон атакует в воздухе российский БПЛА "Молния". ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе из 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша уничтожил в воздухе вражеский БПЛА "Молния".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.
"Сбивание FPV-дроном российского БПЛА из говна и палок под названием "Молния". 68-я ОЕБр", - отмечается в комментарии к видео.
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