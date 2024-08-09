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Воїни 38 ОБрМП знищили дев’ять російських розвідувальних БпЛА на Півдні. ВIДЕО

Бійці 38-ої окремої бригади морської піхоти знищили FPV-дронами девʼять російських розвідувальних БпЛА на Півдні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

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Автор: 

знищення (7227) 38 окрема бригада морської піхоти (28)


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Топ коментарі
+11
Подяка за чудову роботу!
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09.08.2024 23:42
+6
казав Стерненко, що вже є серйозні досягнення в цій галузі, що скоро різні там орлани і галли, не будуть нести загрози,а будуть легко ліквідовуватися, поки що карти не розкриваються, але результат вже вдалий і обнадійливий.
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10.08.2024 00:55
+4
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09.08.2024 23:45
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Подяка за чудову роботу!
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09.08.2024 23:42 Відповісти
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09.08.2024 23:44 Відповісти
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09.08.2024 23:45 Відповісти
Пішли за попкорном
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10.08.2024 01:11 Відповісти
Отличное видео, Супер! )
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09.08.2024 23:55 Відповісти
Схоже на "Орлан", "Зала", "Суперкам".
Чудова робота, новий рівень.
Але на публікацію відео збиття кацапських БПЛА-розвідників була заборона від Генштабу. Сподіваюся що заборону вже зняли і авторам за це відео не прилетить...
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10.08.2024 00:54 Відповісти
казав Стерненко, що вже є серйозні досягнення в цій галузі, що скоро різні там орлани і галли, не будуть нести загрози,а будуть легко ліквідовуватися, поки що карти не розкриваються, але результат вже вдалий і обнадійливий.
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10.08.2024 00:55 Відповісти
машинне бачення, РЕБ, захоплення і контроль вражих пепелаців
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10.08.2024 10:46 Відповісти
Клас!
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10.08.2024 02:25 Відповісти
цікаво. А коли завдяки нашим йолупам, москалі опанують свої фпв для збиття наших дронів і вертольотів? я даю два-три місяця після публікації нашего першого відео.
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10.08.2024 07:26 Відповісти
На відео "звичайний" таран ? Це щось космічне ? Вибачаюсь перед нашими дроноводами.
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10.08.2024 10:44 Відповісти
тільки один
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10.08.2024 15:39 Відповісти
 
 