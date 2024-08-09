Воїни 38 ОБрМП знищили дев’ять російських розвідувальних БпЛА на Півдні. ВIДЕО

Бійці 38-ої окремої бригади морської піхоти знищили FPV-дронами девʼять російських розвідувальних БпЛА на Півдні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

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