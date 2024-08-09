Воїни 38 ОБрМП знищили дев’ять російських розвідувальних БпЛА на Півдні. ВIДЕО
Бійці 38-ої окремої бригади морської піхоти знищили FPV-дронами девʼять російських розвідувальних БпЛА на Півдні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
Топ коментарі
+11 CrossFirenko
показати весь коментар09.08.2024 23:42
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показати весь коментар09.08.2024 23:45
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Чудова робота, новий рівень.
Але на публікацію відео збиття кацапських БПЛА-розвідників була заборона від Генштабу. Сподіваюся що заборону вже зняли і авторам за це відео не прилетить...