Командир Центру спецпризначення НГУ "Омега" генерал-майор Яцюк розповів про бої за Мощун та оборону Харківщини. ВIДЕО

Генерал-майор і начальник центру спеціального призначення "Омега" Нацгвардії України Павло Яцюк розповів детально про організацію роботи спецпризначенців та особливості виконання завдань бійців під час повномасштабного вторгнення.

Як передає Цензор.НЕТ, Павло Яцюк має 15 років служби в СБУ та досвід роботи в ГУР. Початок повномасштабної війни зустрів в боях за Мощун, Гуту-Межигірську, Гостомель, Ірпінь і Бучу. Детальніше про це, а також про оборону Харківщини дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

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