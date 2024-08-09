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Новини Відео Війна
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Українські бійці полонили ще щонайменше 20 окупантів у Курській області. ВIДЕО

"Прорив" у Курській області призвів до того, що кілька груп російських бійців потрапили у полон. Цього разу, попередньо, бранців щонайменше 20. 

У мережі показали кадри із новими російськими полоненими, - росіян взяли під Суджею, передає Цензор.НЕТ. На відео видно, як вони сидять із зав'язаними руками та із зав'язаними очима.

Дивіться: Українські військові записали звернення з міста Суджі Курської області. ВIДЕО

Автор: 

полон (1561) росія (65146) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+51
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09.08.2024 21:11
+21
@ "Росія розбудила один із найвойовничіших народів Європи" - ,повідомляє стаття в британському історичному журналі Past & Present (P&P).
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09.08.2024 21:28
+20
У глави генштабу РФ Валерія Герасимова зараз проблеми. Його звинувачують у бездіяльності, у тому, що він не запобіг наступу ЗСУ. Так от, він дав команду телеканалу «Звезда», і https://nv.ua/ukr/world/countries/kurska-oblast-rosiyani-pochali-perekidati-tehniku-y-osoboviy-sklad-z-inshih-napryamkiv-50441658.html той показує мало не в прямому ефірі колони російської військової техніки, які їдуть звідкись там у Курськ . Причому можна абсолютно легко ідентифікувати, де саме ці колони їдуть, що в цих колонах, які озброєння, яка бойова техніка, скільки людей і так далі. Тобто, російський телеканал «Звезда», бажаючи показати, що Герасимов щось робить, розкриває для України й узагалі для всього світу свої сили і засоби, які спрямовуються в Курську область.

До речі, лають ці колони, звичайно ж, у російських Z-telegram-каналах. Кажуть, ви що, не розумієте, що не можна їздити колонами під час війни. А інші їм відповідають, що насправді інакше не можна їздити. Дивіться, чому, пишуть. Якщо пускати ці вантажівки з особовим складом по одній, їх легко знаходять і знищують дрони, або вони потраплять у засідку тим самим українським спецпризначенцям і їх там розіб'ють по одній ще швидше навіть, ніж цю колону. Тому тут незрозуміло. По одному пускати - дрони переб'ють або спецназ. Групи пускати, колони пускати - знищать HIMARS. Загалом, не дуже зрозуміло, що зараз росіянам робити. Вони перебувають у великому сум'ятті і в паніці, незрозуміло, як бути далі, що робити.
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09.08.2024 21:31
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09.08.2024 21:11 Відповісти
Може він хтів сказати шо їх наоборот АсвАбАділі?
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09.08.2024 21:16 Відповісти
.

Уважніше читаймо текст. Спершу писалося хрю-гавською. Коли ж дійшло до прямої мови градоначальника, виявилося, що то - українською. Отже, факт звільнення території та населення є тривіальним. А тому мер окремо не акцентував увагу саме на цьому моменті.
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09.08.2024 21:29 Відповісти
Так нехай референдум готує, чого він там чухається)
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09.08.2024 21:17 Відповісти
и добавил "а паляниця дійсно смачна"
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09.08.2024 21:23 Відповісти
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09.08.2024 21:24 Відповісти
Він хоча б до Смоленськ-Нашого добіг? Знову київстар попереду ССО станції ставить) Пара годин і утуб запрацює(
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09.08.2024 21:43 Відповісти
Не міг так казати, бо у них чєлюсть нєтакая і хромасома ісчо
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09.08.2024 21:45 Відповісти
Курчата
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09.08.2024 21:15 Відповісти
Схоже на те.
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09.08.2024 21:45 Відповісти
можливо і пітушата?)
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09.08.2024 21:46 Відповісти
срочники - тим краще: мамкі будуть істєріть хутіну на відео
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09.08.2024 22:00 Відповісти
строчнікі отріцательно наступают
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10.08.2024 13:11 Відповісти
Сподіваюся що 20 тому що в бусику просто більш місць не було а інше сміття прикопали десь в посадці
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09.08.2024 21:20 Відповісти
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09.08.2024 21:25 Відповісти
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09.08.2024 23:14 Відповісти
2025 - vtoraja v Smolenščine
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10.08.2024 11:40 Відповісти
Строковики.
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09.08.2024 21:27 Відповісти
Звісно, найкращій контингент для обміну - попи московського патріархату - там розмін іде 1 до 20 і більше. Але і ці згодяться...
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10.08.2024 01:14 Відповісти
@ "Росія розбудила один із найвойовничіших народів Європи" - ,повідомляє стаття в британському історичному журналі Past & Present (P&P).
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09.08.2024 21:28 Відповісти
а можна усю статтю почитати? дайте будь-ласка лінк
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10.08.2024 02:08 Відповісти
У глави генштабу РФ Валерія Герасимова зараз проблеми. Його звинувачують у бездіяльності, у тому, що він не запобіг наступу ЗСУ. Так от, він дав команду телеканалу «Звезда», і https://nv.ua/ukr/world/countries/kurska-oblast-rosiyani-pochali-perekidati-tehniku-y-osoboviy-sklad-z-inshih-napryamkiv-50441658.html той показує мало не в прямому ефірі колони російської військової техніки, які їдуть звідкись там у Курськ . Причому можна абсолютно легко ідентифікувати, де саме ці колони їдуть, що в цих колонах, які озброєння, яка бойова техніка, скільки людей і так далі. Тобто, російський телеканал «Звезда», бажаючи показати, що Герасимов щось робить, розкриває для України й узагалі для всього світу свої сили і засоби, які спрямовуються в Курську область.

До речі, лають ці колони, звичайно ж, у російських Z-telegram-каналах. Кажуть, ви що, не розумієте, що не можна їздити колонами під час війни. А інші їм відповідають, що насправді інакше не можна їздити. Дивіться, чому, пишуть. Якщо пускати ці вантажівки з особовим складом по одній, їх легко знаходять і знищують дрони, або вони потраплять у засідку тим самим українським спецпризначенцям і їх там розіб'ють по одній ще швидше навіть, ніж цю колону. Тому тут незрозуміло. По одному пускати - дрони переб'ють або спецназ. Групи пускати, колони пускати - знищать HIMARS. Загалом, не дуже зрозуміло, що зараз росіянам робити. Вони перебувають у великому сум'ятті і в паніці, незрозуміло, як бути далі, що робити.
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09.08.2024 21:31 Відповісти
@ "На утренних кадрах разбитой российской колонны в Курской области РФ можно увидеть сгоревшие грузовики, среди которых разбросаны тела российских солдат. Каждый из таких грузовиков может перевозить до 35 полностью экипированных военных. На видео видно 14 уничтоженных транспортных средств, что позволяет предположить, что в результате удара российская армия могла потерять от 200 до 490 солдат за одну ночь, https://t.me/nexta_live/80974 сообщает телеграм-канал NEXTA Live. Это может стать одним из крупнейших разовых потерь для российской армии с начала полномасштабной войны. Военных, среди которых могут быть срочники, скорее всего, послали сдерживать украинское наступление в Курской области.".
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09.08.2024 22:34 Відповісти
Добре, що капуста за трупні компенсації вже дозріла. Швидко 500 LADA зробити нароzzія не здатнa.
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10.08.2024 11:44 Відповісти
треба їм підказати, самозачиститись, гранати їм же видали і бк
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09.08.2024 23:04 Відповісти
Курсь не взяли
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10.08.2024 11:59 Відповісти
Вас тут ніхто не чекає": спротив Курської області закликав знищувати армію РФ (відео)

https://focus.ua/uk/*******-novosti/662423-vas-tut-nihto-ne-chekaye-sprotiv-kurskoji-oblasti-zaklikav-znishchuvati-armiyu-rf-video

Спробуйте не роз**башити тут все
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09.08.2024 21:37 Відповісти
Блискавка, зараз. В октябрському тривожно, свєт пропаф і шось горить та пригорає...Вобшим праблєма якась
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09.08.2024 21:42 Відповісти
Мабуть пробки вибило.
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09.08.2024 21:48 Відповісти
Ймовірно. Але і електрики там недалеко, хай зателефонують і...все буде
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09.08.2024 21:57 Відповісти
По-любому то Обама винен! Покрав, курвій син, жарівки у під'їздах, а тепер у Чубайса бавиться!

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09.08.2024 22:11 Відповісти
Дід Панас

От я теж думаю, що ця операція - не Сирського. І не Єрмаковича.

Про Сирського відомо, що він - солдафон старої школи. Йому треба, щоб лінія фронту, щоб тут наші - там їхні, отут - артпідготовочка за стандартними ще з 1939 року розрахунками, отам - бурячки посіяні, а ще десь тут була піхота в окопах і політрук із пістолетом. Тоді це війна. А оці всі стрибки, мобільна арта та маневрові групи - то витребеньки. Та ще й з ламаною лінією фронту: де тут свої, а де чужі, де прапорця в мапу втикати? Тому не можу уявити собі, щоб його штабні та він сам спланували цю операцію. Це більше на ізраїльські походеньки під час Війни Судного дня схоже, з тією лишень важливою різницею, що в ізраїльтян отакими розбишаками були, зазвичай, танкові підрозділи: то вони по тилах проїдуться, то через пустелю прорвуться, де теоретично жоден танк не проїде (був там такий танковий генерал Авраам Іоффе, це він зі своїми хлоп'ятами таке утнув), а то взагалі через Суец чи то під водою пропливуть, а чи то повітрям перелетять.

Ні, я, звісно, не думаю, що то ізраїльтяни спланували - в цієї операції відчувається чіткий український присмак, як від хорошого борщу з часником та салом. Український вже тому, що саме так - мобільними групами, швидкими та непередбачуваними пересуваннями - діяла українська армія, коли гнала кислобздіїв від Києва, Сум, Чернігова... Хто це планував - навряд чи ми дізнаємось офіційно, принаймні, не найближчим часом. Можемо лише гадати, а гадати - дурна справа.

Але, підозрюю, про цю операцію не дізналися своєчасно й в єрмаковському офісі. Ні сам Єрмак, ані його виконавець ролі президента. Позаяк ми знаємо, чим завершуються українські бойові операції, якщо про них дізнається Єрмак: одразу про них дізнається й *уйло. Звичайно, зараз вони надмуть щоки (чи вже надули, не слідкував) й стануть вішати собі на груди й на сраки ордени та медалі "за Курський наступ" і розповідати, як особисто вели війська в атаку (причому Єрмак знову без броніка, а Зеленський - з мівіною в зубах), але то дурна справа.

Що приводить до іншого, чисто емпіричного висновку: а не все ця кодла тримає, не все контролює... І це дає надію не меншу, ніж та, яку дав оцей прорив до укурської області Сколєновстану.

Доповідь завершив.
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09.08.2024 21:50 Відповісти
Вы поддерживаете этот доклад?

Вы правда допускаете что отдельные воинские части устроили мятеж и сами, без приказа, пошли воевать Курск?

"Розу белую с черную жабой я хотел на земле повенчать"

Моя серия.

Взятие Нью-Йорка, Торецк. Пожелание от (сплюнул) ОПУ пошухарить где нибудь в России, отвлечь внимание пересичных.

Сырский дает команду (чтобы, если что, не отвечать). Навести шороху, дальше действовать по обстоятельствам.

Вмешивается третья сила (с одного туманного острова). Это не ссыкливые США, положительно смотрящие на тайные переговоры зпвхозов Укр. и РФ. Предоставляется информационная поддержка, корректировка плана.

Выдвигаются по рекомендации и не противлению Сырского, но своеобразно поняв команду шухарить.

В общих чертах я так вижу.
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09.08.2024 22:26 Відповісти
я извиняюсь, а херачить Хаймарсами по колонам на территории казластана , это тоже с "туманного острова" пришло, или таки ссыкливые США добро дали?
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09.08.2024 23:55 Відповісти
Извинения приняты.

Для Великой (специально с большой буквы) страны и гаранта мира с самого начала было очень важно чтобы конфликт не перекинулся на остальные страны Европы/НАТО. Такие гарантии были получены. ***** четко озвучил цели и задачи СВО. Логично что такие же гарантии касались изначально российских территорий. Такая, знаете ли строго ограниченная рамками война. Типа морской бой в тазике.

Химарсы или старье поставляют, или у них отключена опция самоликвидации при пересечении границ России. О чем ВПР США очень сожалеет.

Главная задача курского рейда обнуление достигнутых закулисных договоренностей о ближайшем (после выхода на границы Дон. обл) завершении войны. В 22-ом это смогли предотвратить приездом одного премьера.
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10.08.2024 08:18 Відповісти
Ти кацап. Ти навіть близько не розумієш ролі українського народу в житті України. Ти справді думаєш, що суспільство прийняло б напрацювання арахамії і Ко в Стамбулі??? Кацапи, ви, як нічого не зрозуміли в 2014 році, так і не розумієте зараз...
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10.08.2024 10:56 Відповісти
Чи е у бога таке зло, щоб у тій хаті не жило. А хату раем називають.
Если что пойдет не так, мы и его быстро скинем.
Началось с досрочного разгона Верховной Рады, проехали январь 24-го (продажу земли иностранцам) дорогие яйца и изгнание Залужного. Узурпацию власти Ермаком. Да, и стамбульскі угоди не український народ відмінив.
"Самі на каторгу ідуть, і діточок своїх ведуть"
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10.08.2024 11:28 Відповісти
Після "продажі землі іноземцям" можна не читати)))
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10.08.2024 11:39 Відповісти
Химарсы или старье поставляют, или у них отключена опция самоликвидации при пересечении границ России.

Це якийсь жарт ?
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10.08.2024 12:02 Відповісти
Имеется в виду отключение возможности совершить выстрел по территории России на аппаратном уровне.
Шутка про запрет использования
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10.08.2024 12:07 Відповісти
Там задаються координати цілі. Координати кордону навряд чи закладаються. Тобто, це може бути тільки обмеження оператора.
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10.08.2024 12:20 Відповісти
Що ми дивуємося? Це чукчі з євенккмі замість оленів памідоркі з кавунами хтять їсти! Але вирощувати вміють генетичні українці, нажаль. Бур'яти зроблять "луга и в лугах голые бабы". Крим, степа і безпорадні мацкалі.
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09.08.2024 21:56 Відповісти
Срочников надо срочно на видео снимать ,и в сеть вывешывать. Что мол мы не звери ,с детьми не воюем , что отдадим мальчиков в трусиках ихним мамашам в Украине . Столько интересного и взрывного видео можно записать . Мамашки рыдают , прокленают Путина за развязанную войну и так далие. В 1990 года это сильно сыграло в первой чиченской войне .
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09.08.2024 22:05 Відповісти
ти їх брав, що ти вирішуєш кому віддавати? обмінний фонд, але спочатки нехай орчихи поверещать на болотах, шуму побільше, тоді і на азовців пару орків можна поміняти
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09.08.2024 23:23 Відповісти
1995
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09.08.2024 23:50 Відповісти
Жители г.Курчатов Курской Народной Республики прокомментировали ситуацию в городе: "Электричества нет, вышиванки не можем погладить, безобразие!"
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09.08.2024 22:18 Відповісти
Жителям г.Курчатов Курской Народной Республики : Если вам в дверь постучали Украинцы - смело открывайте-это "Сумыэнерго"
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10.08.2024 09:42 Відповісти
хорош издеваться
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09.08.2024 22:26 Відповісти
Про естафету - смішно. Але ж і правильно.
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10.08.2024 02:33 Відповісти
Українські бійці полонили ще щонайменше 20 російських бійців Джерело:

Хі-хі! Схоже вже на якусь юнармійську гру....
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10.08.2024 08:09 Відповісти
навряд чи ...
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10.08.2024 12:04 Відповісти
 
 