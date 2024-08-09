Українські бійці полонили ще щонайменше 20 окупантів у Курській області. ВIДЕО
"Прорив" у Курській області призвів до того, що кілька груп російських бійців потрапили у полон. Цього разу, попередньо, бранців щонайменше 20.
У мережі показали кадри із новими російськими полоненими, - росіян взяли під Суджею, передає Цензор.НЕТ. На відео видно, як вони сидять із зав'язаними руками та із зав'язаними очима.
Топ коментарі
+51 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
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+20 YU ST
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Уважніше читаймо текст. Спершу писалося хрю-гавською. Коли ж дійшло до прямої мови градоначальника, виявилося, що то - українською. Отже, факт звільнення території та населення є тривіальним. А тому мер окремо не акцентував увагу саме на цьому моменті.
До речі, лають ці колони, звичайно ж, у російських Z-telegram-каналах. Кажуть, ви що, не розумієте, що не можна їздити колонами під час війни. А інші їм відповідають, що насправді інакше не можна їздити. Дивіться, чому, пишуть. Якщо пускати ці вантажівки з особовим складом по одній, їх легко знаходять і знищують дрони, або вони потраплять у засідку тим самим українським спецпризначенцям і їх там розіб'ють по одній ще швидше навіть, ніж цю колону. Тому тут незрозуміло. По одному пускати - дрони переб'ють або спецназ. Групи пускати, колони пускати - знищать HIMARS. Загалом, не дуже зрозуміло, що зараз росіянам робити. Вони перебувають у великому сум'ятті і в паніці, незрозуміло, як бути далі, що робити.
https://focus.ua/uk/*******-novosti/662423-vas-tut-nihto-ne-chekaye-sprotiv-kurskoji-oblasti-zaklikav-znishchuvati-armiyu-rf-video
Спробуйте не роз**башити тут все
От я теж думаю, що ця операція - не Сирського. І не Єрмаковича.
Про Сирського відомо, що він - солдафон старої школи. Йому треба, щоб лінія фронту, щоб тут наші - там їхні, отут - артпідготовочка за стандартними ще з 1939 року розрахунками, отам - бурячки посіяні, а ще десь тут була піхота в окопах і політрук із пістолетом. Тоді це війна. А оці всі стрибки, мобільна арта та маневрові групи - то витребеньки. Та ще й з ламаною лінією фронту: де тут свої, а де чужі, де прапорця в мапу втикати? Тому не можу уявити собі, щоб його штабні та він сам спланували цю операцію. Це більше на ізраїльські походеньки під час Війни Судного дня схоже, з тією лишень важливою різницею, що в ізраїльтян отакими розбишаками були, зазвичай, танкові підрозділи: то вони по тилах проїдуться, то через пустелю прорвуться, де теоретично жоден танк не проїде (був там такий танковий генерал Авраам Іоффе, це він зі своїми хлоп'ятами таке утнув), а то взагалі через Суец чи то під водою пропливуть, а чи то повітрям перелетять.
Ні, я, звісно, не думаю, що то ізраїльтяни спланували - в цієї операції відчувається чіткий український присмак, як від хорошого борщу з часником та салом. Український вже тому, що саме так - мобільними групами, швидкими та непередбачуваними пересуваннями - діяла українська армія, коли гнала кислобздіїв від Києва, Сум, Чернігова... Хто це планував - навряд чи ми дізнаємось офіційно, принаймні, не найближчим часом. Можемо лише гадати, а гадати - дурна справа.
Але, підозрюю, про цю операцію не дізналися своєчасно й в єрмаковському офісі. Ні сам Єрмак, ані його виконавець ролі президента. Позаяк ми знаємо, чим завершуються українські бойові операції, якщо про них дізнається Єрмак: одразу про них дізнається й *уйло. Звичайно, зараз вони надмуть щоки (чи вже надули, не слідкував) й стануть вішати собі на груди й на сраки ордени та медалі "за Курський наступ" і розповідати, як особисто вели війська в атаку (причому Єрмак знову без броніка, а Зеленський - з мівіною в зубах), але то дурна справа.
Що приводить до іншого, чисто емпіричного висновку: а не все ця кодла тримає, не все контролює... І це дає надію не меншу, ніж та, яку дав оцей прорив до укурської області Сколєновстану.
Доповідь завершив.
Вы правда допускаете что отдельные воинские части устроили мятеж и сами, без приказа, пошли воевать Курск?
"Розу белую с черную жабой я хотел на земле повенчать"
Моя серия.
Взятие Нью-Йорка, Торецк. Пожелание от (сплюнул) ОПУ пошухарить где нибудь в России, отвлечь внимание пересичных.
Сырский дает команду (чтобы, если что, не отвечать). Навести шороху, дальше действовать по обстоятельствам.
Вмешивается третья сила (с одного туманного острова). Это не ссыкливые США, положительно смотрящие на тайные переговоры зпвхозов Укр. и РФ. Предоставляется информационная поддержка, корректировка плана.
Выдвигаются по рекомендации и не противлению Сырского, но своеобразно поняв команду шухарить.
В общих чертах я так вижу.
Для Великой (специально с большой буквы) страны и гаранта мира с самого начала было очень важно чтобы конфликт не перекинулся на остальные страны Европы/НАТО. Такие гарантии были получены. ***** четко озвучил цели и задачи СВО. Логично что такие же гарантии касались изначально российских территорий. Такая, знаете ли строго ограниченная рамками война. Типа морской бой в тазике.
Химарсы или старье поставляют, или у них отключена опция самоликвидации при пересечении границ России. О чем ВПР США очень сожалеет.
Главная задача курского рейда обнуление достигнутых закулисных договоренностей о ближайшем (после выхода на границы Дон. обл) завершении войны. В 22-ом это смогли предотвратить приездом одного премьера.
Если что пойдет не так, мы и его быстро скинем.
Началось с досрочного разгона Верховной Рады, проехали январь 24-го (продажу земли иностранцам) дорогие яйца и изгнание Залужного. Узурпацию власти Ермаком. Да, и стамбульскі угоди не український народ відмінив.
"Самі на каторгу ідуть, і діточок своїх ведуть"
Це якийсь жарт ?
Шутка про запрет использования
Хі-хі! Схоже вже на якусь юнармійську гру....