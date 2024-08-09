Українські бійці полонили ще щонайменше 20 окупантів у Курській області. ВIДЕО

"Прорив" у Курській області призвів до того, що кілька груп російських бійців потрапили у полон. Цього разу, попередньо, бранців щонайменше 20.

У мережі показали кадри із новими російськими полоненими, - росіян взяли під Суджею, передає Цензор.НЕТ. На відео видно, як вони сидять із зав'язаними руками та із зав'язаними очима.

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