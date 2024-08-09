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Новини Відео Війна
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Українські військові записали звернення з міста Суджі Курської області. ВIДЕО

Ввечері 9 серпня у мережі з'явилося відео, де українські військові заявили, що місто Суджа Курської області перебуває під їх контролем. За словами бійців ситуація у місті спокійна.

Бійці 99-го механізованого батальйону 61-ї окремої степової бригади Збройних сил України стверджують, що перебувають біля будівлі філії російського "Газпрому", передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Спецпризначенці ГУР знищили на Кінбурнській косі десятки окупантів та їхню техніку. ВIДЕО

Автор: 

ЗСУ (7544) Курськ (1108) Суджа (45)


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Топ коментарі
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https://t.me/Ukraine_365News/83778 @ Військова колона була спалена в ніч проти 9 серпня в населеному пункті Жовтневе, що під Рильськом Курська область на пітьмі, удари завдавалися реактивними системами залпового вогню HIMARS. Було продемонстровано приголомшливу точність - ракети лягли чітко по трасі, де знаходилися військові вантажівки.
Деякі машини змогли втекти, коли почалися удари. Проте більшість колони було спалено. Щонайменше 14 "Уралів" та "КамАЗів" з піхотою були розбиті. "Цілий батальйон знищений... Це один із найкривавіших і наймасовіших ударів за всю війну", - зазначив одиз з антипутінських російський військовий аналітиків. Відомо, що у колоні перебували військові 2-ї мотострілецької бригади ЗС рф."
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09.08.2024 20:22
+22
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09.08.2024 21:01
+18
наші герої, ось хто має керувати державою.
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09.08.2024 20:17
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И зачем так светиться, а не дурковать как кацапы, мол, там нас нет. Тем боле , еще не известно чем все закончится, когда кацапы оговтаются и подтянут свою северную группировку с фронтовой авиацией.
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09.08.2024 20:15 Відповісти
Можливо, завданням є мета щоб кацапська авіація розбила вдрабадан і цемісто , і всі населені пункти навколо.
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09.08.2024 20:17 Відповісти
Так з цим поляжуть самi найдiевiшi i найефективнiшi воiни. А це вже оманський шлях до капiтуляцii, бо до всього витратиться вiйськовий еквiпмент , котрий розрахований на рiк використання у захистi. А то повториться тогорiчнi злиднi, коли з жовтня почали волати , що немае зброi.
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09.08.2024 20:39 Відповісти
Не путайте разные вещи,тогда с предварительным пиаром пошли на минные поля и укрепления а это ассиметрический ответ,там где не ждали.
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09.08.2024 21:04 Відповісти
Збройні сили України на території Росії це просто хрест-навхрест перекреслює старанно культивований всі ці роки образ Владіміра Путіна. Самого Путіна обнуляє.
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09.08.2024 21:22 Відповісти
Думаешь русня разбомбит свою же газовую станцию что поставляет газ в Европу?
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09.08.2024 20:18 Відповісти
От власне...чудовий початок.але невідомо чим закінчиться..

Ми вже мали один контрнаступ,пів року про нього тринділи з усіх прасок а закінчилось... Ви самі знаєте.
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09.08.2024 20:22 Відповісти
Запросто...они северній поток взорвали...и ничего...
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09.08.2024 20:39 Відповісти
Один. Чтобы на второй получить лицензию.

Тем более, что кто разбомбит газопровод - доказать, как два пальца об асфальт
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09.08.2024 20:43 Відповісти
Хотели один!

А вышло полтора... Как всегда у кацапов - мозги узенькие, ручки кривенькие.
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09.08.2024 22:42 Відповісти
Аговтаються кажете??, а ось цікаво, чому орки раніше, не підтягнули свою - сєвєрную групіровку с фрАнтовой авіаціей?, - чи ето другоє???
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09.08.2024 20:20 Відповісти
А ви думаєте, кацапи не здогадуються про саме таку мету операції. Вони мають допомогти нам виконати цю мету?
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09.08.2024 20:28 Відповісти
а ви вважаєте, що саме це, є метою операції??,
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09.08.2024 20:34 Відповісти
У цій операції не може бути мети, що прораховується. Будь-яка мета, яку б ви не придумали - це чисто "а раптом, вийде".
Якщо, звичайно, цілком серйозно не вважати, що метою може бути "прорив на територію противника на максимально можливу глибину".
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09.08.2024 20:41 Відповісти
Ви що задобрюете кацапiв?
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09.08.2024 20:41 Відповісти
у якому сенсі - задобрюете -?, і що це за слово таке??),
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09.08.2024 20:49 Відповісти
Навпаки, - кацапи удобрюють. Удобрюють наші землі.
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09.08.2024 21:14 Відповісти
Тієї ж думки,)
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09.08.2024 21:14 Відповісти
Задобрювати, заохочувати кацапiв натяками, - а ось цікаво, чому орки раніше, не підтягнули свою - сєвєрную групіровку с фрАнтовой авіаціей?,
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09.08.2024 22:02 Відповісти
Ви Ідіот?,
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09.08.2024 23:59 Відповісти
От зара ти хочеш сказати шо умніший чим оці Хлопаки та їх командири?

Ти реально тупий, чи завдання ***** писати?
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09.08.2024 20:27 Відповісти
А що не видно що він експерт топ рівня.

Тут всі можуть написати як правильно робити, особливо тішать *ауни з євро ip, які розказують як правельно воювати.
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09.08.2024 20:33 Відповісти
Хлопаки пiдневiльнi. iх не чiпайте, дай бог , щоб для них все закiнчилося добре. Бо багато вже тупих наказiв були на завадi цему.
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09.08.2024 20:44 Відповісти
По перше: якшо згадав Бога, то з великої букви тре.

По друге:
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09.08.2024 23:19 Відповісти
По друге: було на заваді цему????

Шо це?
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09.08.2024 23:21 Відповісти
"И зачем так светиться, а не дурковать как кацапы, мол, там нас нет. "

А ти вважаєш що кацапи та увесь світ не розуміють хто це ? Невже усі думають що це марсіани з території України зайшли ? Мету цієї операції хлопці на відео не засвітили.
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09.08.2024 21:16 Відповісти
Даже ради своей безопасности, не дай, боже попасть в плен.
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09.08.2024 22:04 Відповісти
Суджа під украінським контролем - ситуація спокіина - " Газпром" дає добро
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09.08.2024 20:16 Відповісти
Від кордону до станції -600 м а до Суджі 10 км.
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09.08.2024 21:01 Відповісти
наші герої, ось хто має керувати державою.
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09.08.2024 20:17 Відповісти
Нажаль, герої стають безпорадними в цивільному житті, а життя зводиться до виживання (( Вже було шість хвиль мобілізації, повернення з війни, але...
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09.08.2024 20:20 Відповісти
Все вірно там через одного птср, їх треба шанувати та допомогати повернутись до цивільного життя, а не пхати до божевільні під назвою українська політика
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09.08.2024 20:32 Відповісти
може досить вже жити мріями та утопіями? герої мають відпочивати після війни, отримувати гідну пенсію, більш ніж мусора та судді зараз, брати участь у відновленні країни та максимум де зіткатися з керуванням держави - то контролювати керманичів та вносити свої коррективи в законотворство а керувати країною мають професіонали під чутким наглядом народу, якщо той самий народ не обере знову якихось клоунів
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09.08.2024 20:30 Відповісти
Як чую про професіоналів одразу гикаю...

А як стати професіоналом політики, ніколи не бувши в верховній раді?

Як стати професійним міністром, ніколи не будучи в уряді...

Ось ці міфічні 'професіонали' як на мене - найбільші злодії.
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09.08.2024 21:04 Відповісти
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09.08.2024 21:24 Відповісти
Це хто?

І до чого тут знову порошенко?

Чому його завжди з гімна дістають? Мене не цікавить ні Порошенко, ні його сім'я, нехай живуть собі щасливо десь.
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09.08.2024 21:50 Відповісти


Це новина 2016 року, почитайте коментарі про героїню, яка змінить країну.
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09.08.2024 22:08 Відповісти
Відкрив, прочитав...

Але не розумію зв'язку з моїм постом... Я б краще хотів почути прізвище справжнього професіонала, а не однієї з тисяч постатей з минулого...
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09.08.2024 22:42 Відповісти
Як з'явилось життя - що було перше курка чи яйце? Вибачте але якщо ви не знаєте як стають професіоналами, мені часу не стане вам все розжовувати та пояснювати, але все реально лише треба прикласти зусилля
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09.08.2024 22:47 Відповісти
Не знаю. І впевнений що ви теж не знаєте. Люди котрі знають, тут на сайті, свій час не витрачають.

Фрази ні про що... Вони такі... Як інтерв'ю трампа чи байдена ... Наче великі люди, а жодного разу нічого конкретного не сказали.
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09.08.2024 22:52 Відповісти
У вас щось з логикою не то - ви стверджуєте що я теж не знаю, бо люді які знають свій час тут на сайті не витрачають.... тобто мої слова що я знаю але немаю часу вам тут пояснювати ви переграли в тому ж ключі але висновок зробили в сторону своїх переконань, м-да тяжкий випадок ви не замислювались, що може саме через це ви нічого і не знаєте?
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10.08.2024 01:57 Відповісти
І хто ж це все забезпечить? Ті хто в тилу збагачувався на ухилянтах?
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09.08.2024 22:38 Відповісти
Козак Гаврилюк багато накерував?
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10.08.2024 10:01 Відповісти
Хлопці,там вєнтіля трохи прикрутіть,хай орбани і фіцики всякі попереживають.
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09.08.2024 20:22 Відповісти
https://t.me/Ukraine_365News/83778 @ Військова колона була спалена в ніч проти 9 серпня в населеному пункті Жовтневе, що під Рильськом Курська область на пітьмі, удари завдавалися реактивними системами залпового вогню HIMARS. Було продемонстровано приголомшливу точність - ракети лягли чітко по трасі, де знаходилися військові вантажівки.
Деякі машини змогли втекти, коли почалися удари. Проте більшість колони було спалено. Щонайменше 14 "Уралів" та "КамАЗів" з піхотою були розбиті. "Цілий батальйон знищений... Це один із найкривавіших і наймасовіших ударів за всю війну", - зазначив одиз з антипутінських російський військовий аналітиків. Відомо, що у колоні перебували військові 2-ї мотострілецької бригади ЗС рф."
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09.08.2024 20:22 Відповісти
На відео враження не від Хаймарсів.
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09.08.2024 21:30 Відповісти
я сам офуел. КАКИМ оружием можно было так точечно уничтожить машины и солдат? А вокруг мирняк, все целое

Какое-то новое оружие? Инопланетяне?
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09.08.2024 22:38 Відповісти
Нє. Пишуть. Наші ДРГ виходять - 2-3 Густава, 2-3 РПГ, 2-3 дрона, далі зі стрілецької.
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10.08.2024 12:07 Відповісти
ракеты то они легли четко. Но от шариков из карбида вольфрама посекло бы не только кацапчиков военных и их машины, но и мирных вокруг. А сие не видно на видео

Тут шо то не то.

Или сверхобученная ДРГ, или какое-то сверхновое оружие
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09.08.2024 22:45 Відповісти
Во втором видео. Там четко видно "звездное небо". Значит Хаймарс. Может конечно есть что-то другое, с такими же признаками, но я не знаю.

https://x.com/scamp_grizhor/status/1821808222480592962/video/2
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10.08.2024 12:28 Відповісти
цензора коменти просрали зрада. здобули зрада. не робили зрада. ЗСУ ТОП
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09.08.2024 20:23 Відповісти
Закушуй, болєзнойе, закушуй.
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09.08.2024 20:31 Відповісти
/Me thinking

Треба пошкодити якомога бiльше инфри та вiйськового призначення та кохтi рвать на багатiшi села! 🥵
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09.08.2024 20:23 Відповісти
Какой, нахер, "стратегический объект"? Нафига нам эта газораспределительная станция? Что бы что?
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09.08.2024 20:31 Відповісти
Чтобы все. Без нее онни не могут поставлять газ в Европу и получать за него бабло и покупать за это бабло наемиков и оружие.
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09.08.2024 20:34 Відповісти
Ну да, ну да Ведь в газотранспортной системе Украины, протяженностью несколько тысячь км. нет ни единого вентиля и поставки в Европу можно перекрыть только в Судже.
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09.08.2024 20:45 Відповісти
Это другое. Если мы перекрываем венннтиль а своей территории - это мы не выполняем свои обязательства. Если разрушается газораспределительная станция - то в этом виноваты россияне, которые начали войну. Да и вообще - у них не только через Украину поставки идут.
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09.08.2024 20:47 Відповісти
Нахабні кацапські зайці поперегризали газові труби. От, ******* зубаті гризуни!

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09.08.2024 21:21 Відповісти
уже було.

У франції на олімпіаді шукали диверсантів, а виявилося куниця кабеля попрогризала з голодухи))
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10.08.2024 01:57 Відповісти
Зразу в кількох місцях?
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10.08.2024 10:04 Відповісти
Ну то тоді це чудова позиція, по якій кацапи не будуть бомбити.
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09.08.2024 22:12 Відповісти
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09.08.2024 21:04 Відповісти
Думаєш головною метою є визволення Липецької Фабрики?
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09.08.2024 20:34 Відповісти
До липецької фабрики там далекувато. Туда от дрони пускають. Цікаво, її там осколками вибухнувших КАБів не зачепило?
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09.08.2024 20:37 Відповісти
ваші побоювання вже обговорено й далеко не улюбленими вами страусами:
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09.08.2024 21:09 Відповісти
А ти сам за Липецьку Фабрику, чи проти?
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09.08.2024 21:22 Відповісти
а перейти по посиланню, наколоті апельсини заважають?
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09.08.2024 21:26 Відповісти
То ти зі страусами розмовляєш, то з наколотими апельсинами...
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10.08.2024 07:44 Відповісти
ти ж із гумором завжди був, що вкусило?
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10.08.2024 08:33 Відповісти
А це такий гумор.
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10.08.2024 09:05 Відповісти
Астанавитесь !! Топаз, дай команду!
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09.08.2024 20:40 Відповісти
Слава ЗСУ!
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09.08.2024 20:35 Відповісти
Ворога треба знищувати повсюди. Орки в шоці.
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09.08.2024 20:38 Відповісти
В Афгані було: ОКСВА ограниченный контингент советских войск в Афганистане

зараз мабудь ОКНВР обмежений контингент невизнечених військ в росії
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09.08.2024 20:52 Відповісти
Moloci,taze taktika kak byla Balakleji.Minix polej netu,kabami po svojim posiolkam v ciom i byla vsia kacapskaja taktika,kak ta neocen vygledit,da i paprobuj najti jesli uze SSO razaslas po staranam i na meste nestojit,otrezaja puti
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09.08.2024 20:55 Відповісти
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09.08.2024 21:01 Відповісти
С такими солдатами и при военном обеспечении можно штурмовать кремль
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09.08.2024 21:31 Відповісти
Хм..А гарно туареги українську вивчили...Не зупиняйтеся!
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09.08.2024 21:48 Відповісти
не брали ще
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10.08.2024 12:08 Відповісти
Всім, тут коментуючим, треба розуміти, що цей "засвіт" санкціонований вищим воєнним комадуванням. Свої думки, звісно, кожен може висловити, але ніхто не знає задуму операції.
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09.08.2024 21:57 Відповісти
Героям Слава! Більше сказати нічого.
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09.08.2024 22:15 Відповісти
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09.08.2024 22:31 Відповісти
Україна довго терпіла розширення БРІКС, але врешті решт Україна була змушена почати спеціальну військову операцію, щоб запобігти знущанням проти жителів Курської області, яка історично належить Україні. Росія повинна зупинити спротив та негайно сісти за стіл перемовин, звісно, враховуючи РЕАЛІЇ НА ЗЕМЛІ.
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09.08.2024 22:32 Відповісти
Надіюсь вдасться драпанути як прийде час, хоча здається що...я так розумію що утилізація населення йде занадто повільно, вирішили прискорити...
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10.08.2024 04:37 Відповісти
Навіщо світитися? Це авантюра, дай Боже, щоб вона закінчилася вдало!!!
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10.08.2024 07:34 Відповісти
 
 