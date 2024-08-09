Українські військові записали звернення з міста Суджі Курської області. ВIДЕО
Ввечері 9 серпня у мережі з'явилося відео, де українські військові заявили, що місто Суджа Курської області перебуває під їх контролем. За словами бійців ситуація у місті спокійна.
Бійці 99-го механізованого батальйону 61-ї окремої степової бригади Збройних сил України стверджують, що перебувають біля будівлі філії російського "Газпрому", передає Цензор.НЕТ.
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+30 Тонка червона лінія
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+22 govtva
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+18 Alex Bogashenko
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Ми вже мали один контрнаступ,пів року про нього тринділи з усіх прасок а закінчилось... Ви самі знаєте.
Тем более, что кто разбомбит газопровод - доказать, как два пальца об асфальт
А вышло полтора... Как всегда у кацапов - мозги узенькие, ручки кривенькие.
Якщо, звичайно, цілком серйозно не вважати, що метою може бути "прорив на територію противника на максимально можливу глибину".
Ти реально тупий, чи завдання ***** писати?
Тут всі можуть написати як правильно робити, особливо тішать *ауни з євро ip, які розказують як правельно воювати.
По друге:
Шо це?
А ти вважаєш що кацапи та увесь світ не розуміють хто це ? Невже усі думають що це марсіани з території України зайшли ? Мету цієї операції хлопці на відео не засвітили.
А як стати професіоналом політики, ніколи не бувши в верховній раді?
Як стати професійним міністром, ніколи не будучи в уряді...
Ось ці міфічні 'професіонали' як на мене - найбільші злодії.
І до чого тут знову порошенко?
Чому його завжди з гімна дістають? Мене не цікавить ні Порошенко, ні його сім'я, нехай живуть собі щасливо десь.
Це новина 2016 року, почитайте коментарі про героїню, яка змінить країну.
Але не розумію зв'язку з моїм постом... Я б краще хотів почути прізвище справжнього професіонала, а не однієї з тисяч постатей з минулого...
Фрази ні про що... Вони такі... Як інтерв'ю трампа чи байдена ... Наче великі люди, а жодного разу нічого конкретного не сказали.
Деякі машини змогли втекти, коли почалися удари. Проте більшість колони було спалено. Щонайменше 14 "Уралів" та "КамАЗів" з піхотою були розбиті. "Цілий батальйон знищений... Це один із найкривавіших і наймасовіших ударів за всю війну", - зазначив одиз з антипутінських російський військовий аналітиків. Відомо, що у колоні перебували військові 2-ї мотострілецької бригади ЗС рф."
Какое-то новое оружие? Инопланетяне?
Тут шо то не то.
Или сверхобученная ДРГ, или какое-то сверхновое оружие
https://x.com/scamp_grizhor/status/1821808222480592962/video/2
Треба пошкодити якомога бiльше инфри та вiйськового призначення та кохтi рвать на багатiшi села! 🥵
У франції на олімпіаді шукали диверсантів, а виявилося куниця кабеля попрогризала з голодухи))
зараз мабудь ОКНВР обмежений контингент невизнечених військ в росії