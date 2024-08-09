Українські військові записали звернення з міста Суджі Курської області. ВIДЕО

Ввечері 9 серпня у мережі з'явилося відео, де українські військові заявили, що місто Суджа Курської області перебуває під їх контролем. За словами бійців ситуація у місті спокійна.

Бійці 99-го механізованого батальйону 61-ї окремої степової бригади Збройних сил України стверджують, що перебувають біля будівлі філії російського "Газпрому", передає Цензор.НЕТ.

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