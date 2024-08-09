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Спецпризначенці ГУР знищили на Кінбурнській косі десятки окупантів та їхню техніку. ВIДЕО

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України здійснили рейд на Кінбурнську косу та знищили там десятки окупантів та їхню техніку.

Про це 9 серпня повідомила пресслужба ГУР, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 9 серпня в результаті рейду на окуповану росіянами Кінбурнську косу було знищено шість одиниць бронетехніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків загарбників.

Десантну операцію здійснили підрозділи "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибірський батальйон", "Терор" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони держави.

Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "морський вокзал" та "пам’ятник суворова". Біля останнього воїни ГУР встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.

Також дивіться: Прикордонники збили ворожий БпЛА на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7227) ГУР (500)


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Топ коментарі
+16
От і з'явилося відео де кацапня добротно відгребла, а ще декілька днів назад кацапозмі розказували як вини героїчно усіх знищили.
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09.08.2024 19:07
+16
Ну що тут можна сказати- Героям слава! Ну і ******* расейской *********!
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09.08.2024 19:18
+14
Так і мета твоїх видристів також не змінилася. Що, побачив Український Прапор і почалася діарея?
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09.08.2024 19:20
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Мета операції не змінилась,-встановлення прапору.
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09.08.2024 18:58 Відповісти
Так і мета твоїх видристів також не змінилася. Що, побачив Український Прапор і почалася діарея?
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09.08.2024 19:20 Відповісти
Більш ніж впевнений,що такому патріотичному патріоту настати,скільки хлопців загинуло під час чергової буданівської авантюри ,задля встановлення прапору .
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09.08.2024 19:29 Відповісти
Я також, більш ніж впевнений, що ти не зможеш надати дані про кількість загиблих Українських Воїнів у цій, як ти кажеш "авантюрі". А от результати від цієї "авантюри" зо три десятки свинособак відчули на своїй власній шкурі.
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09.08.2024 19:43 Відповісти
Писали, що там була ще якась секретна місія. Бо якщо це було просто "знищення шести одиниць бронетехніки ворога та близько трьох десятків загарбників", то це вкрай нераціональне використання вмінь, навичок та можливостей такого спецпідрозділу.
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09.08.2024 19:21 Відповісти
Тобі повилазило?

"знищено шість одиниць бронетехніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків загарбників"

Чи в тебе безупинна діарея?
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09.08.2024 19:27 Відповісти
паттужно заселфілись з прапором на фоні памятника суворову-кровопивці (навіть не підірвали його)

а заодно засвітили методи десантування українського спєцназа...

набуя ?
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09.08.2024 20:25 Відповісти
А ти уважно подивись на пам'ятник. Щось цікаве бачиш?
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10.08.2024 04:40 Відповісти
От і з'явилося відео де кацапня добротно відгребла, а ще декілька днів назад кацапозмі розказували як вини героїчно усіх знищили.
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09.08.2024 19:07 Відповісти
кацапів нищили безпілотніки

то нахрєна було хлопцями ризикувати ?
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09.08.2024 20:27 Відповісти
Как-то начало августа не задалось...
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09.08.2024 19:17 Відповісти
Ну що тут можна сказати- Героям слава! Ну і ******* расейской *********!
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09.08.2024 19:18 Відповісти
А це обов'язково заходити на Кінбурнську косу,ризикувати життям десятків спецпризначенців, щоб fpv дронами знищувати ворожі об'єкти та техніку.Схоже на кварталкіно,бо дуже дивно виглядає як спецпризначенці знімають самих себе,під час наступу.
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09.08.2024 19:42 Відповісти
01.08.24😁
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09.08.2024 19:48 Відповісти
можливо новачок, але питання по суті:

набуя ризикувати бійцями, коли працюють дрони ?
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09.08.2024 20:28 Відповісти
Пугачам Тимура - Шана і Подяка!!! А от біля суворова треба було насер....ти краще!
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09.08.2024 21:05 Відповісти
Кто играет? Зацепило)
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09.08.2024 21:16 Відповісти
Судя по видео -всё уничтожили дроны Другого смысла в этом небезопасном рейде как попиариться не вижу. Какой смысл было рисковать подготовленными и мотивированными бойцами в том случае, когда это делают дроны?
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09.08.2024 22:43 Відповісти
Особливо одарьонним-- ЦЕ ВІЙНА! Та й давно потрібно було зачистити Кінбурн від каців-- Миколаївський порт повинен працювати! Бо після того як одесити навели каців на свого головного конкурента він просто стояв. А заодно страждає Очаків з прилеглими територіями.
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10.08.2024 00:22 Відповісти
Ця Коса останнє окуповане в Миколаївський, з неї ведуть обстріли , і це перша успішна операція. Значить далі буде
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10.08.2024 07:32 Відповісти
 
 