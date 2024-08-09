Спецпризначенці ГУР знищили на Кінбурнській косі десятки окупантів та їхню техніку. ВIДЕО

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України здійснили рейд на Кінбурнську косу та знищили там десятки окупантів та їхню техніку.

Про це 9 серпня повідомила пресслужба ГУР, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 9 серпня в результаті рейду на окуповану росіянами Кінбурнську косу було знищено шість одиниць бронетехніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків загарбників.

Десантну операцію здійснили підрозділи "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибірський батальйон", "Терор" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони держави.

Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "морський вокзал" та "пам’ятник суворова". Біля останнього воїни ГУР встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.

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