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Прикордонники збили ворожий БпЛА на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Дроном Mavic прикордонники підрозділу РУБпАК збили ворожий БпЛА.

На Бахмутському напрямку пілоти прикордонної комендатури РУБпАК бригади "Помста" помітили ворожий дрон-розвідник та знешкодили його, взявши на таран, передає  Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) знищення (7227)


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Ще й таку гарну музику підібрали))
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09.08.2024 18:07 Відповісти
 
 