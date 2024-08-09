Прикордонники збили ворожий БпЛА на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Дроном Mavic прикордонники підрозділу РУБпАК збили ворожий БпЛА.
На Бахмутському напрямку пілоти прикордонної комендатури РУБпАК бригади "Помста" помітили ворожий дрон-розвідник та знешкодили його, взявши на таран, передає Цензор.НЕТ.
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ArgusDuty
показати весь коментар09.08.2024 18:07 Відповісти Мені подобається 2
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