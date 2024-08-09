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Бійці 92 ОШБр вщент знищили будинок, в якому ховалися російські загарбники. ВIДЕО

Воїни 1-го штурмового батальйону 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили будинок, в якому ховалися окупанти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Ескадрон.

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Автор: 

ліквідація (3918) 92 окрема штурмова бригада (251)


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09.08.2024 16:27 Відповісти
Добре, синку, добре (с)
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09.08.2024 16:28 Відповісти
Смерть свинособакам!
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09.08.2024 16:42 Відповісти
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09.08.2024 18:20 Відповісти
але саме так шмаркленскій домовлявся, здасть до майскіх
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09.08.2024 22:25 Відповісти
Гадаю жоден там не вижив.
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09.08.2024 18:21 Відповісти
Уххх нічого собі. Так вам і треба падлюки. Нічого сюди пертись
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09.08.2024 18:34 Відповісти
 
 