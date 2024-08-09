Бійці 92 ОШБр вщент знищили будинок, в якому ховалися російські загарбники. ВIДЕО
Воїни 1-го штурмового батальйону 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили будинок, в якому ховалися окупанти.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Ескадрон.
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Luiza
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Alex K #323845
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