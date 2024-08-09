Міноборони РФ заявило про перекидання резервів у Курську область. ВIДЕО
Міністерство оборони РФ заявило, що направило до Курської області резерви.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ із посиланням на Міноборони РФ.
Міністерство оприлюднило кадри колон військової техніки, які нібито їдуть до Курсьокї обалсті.
"У складі колон, що здійснюють марші в райони виконання завдань: реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", артилерійські знаряддя, що буксируються, танки, що перевозяться на тралах, важка гусенична техніка, автомобілі "Урал" і "КамАЗ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 9 серпня Міністерство оборони РФ визнало, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.
А видання The Economist стверджує, що РФ втратила повний контроль над щонайменше 350 кв. км своєї території у Курській області.
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Сподівюсь за ВСУ йдуть технічні спеціалісти і Київстар, щоб повернути інтернет поневоленим народам та щоб знову все знімали і викладували)))) хай квітне Українська Бавовна!!!