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Міноборони РФ заявило про перекидання резервів у Курську область. ВIДЕО

Міністерство оборони РФ заявило, що направило до Курської області резерви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ із посиланням на Міноборони РФ.

Міністерство оприлюднило кадри колон військової техніки, які нібито їдуть до Курсьокї обалсті.

"У складі колон, що здійснюють марші в райони виконання завдань: реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", артилерійські знаряддя, що буксируються, танки, що перевозяться на тралах, важка гусенична техніка, автомобілі "Урал" і "КамАЗ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 серпня Міністерство оборони РФ визнало, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

А видання The Economist стверджує, що РФ втратила повний контроль над щонайменше 350 кв. км своєї території у Курській області.

Також читайте: Бої йдуть за кілька десятків кілометрів від Курчатова у Курській області, - мер Корпунков

Автор: 

Міноборони (7361) росія (65146) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+33
Це та сама розх..ярена колона, чи вже нові майбутні хрящі?
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09.08.2024 14:55
+32
Кажуть що все таки з Харковського напрямку знімають так як "ахмат-сіла" і строковичи обісрались..Тримаємо кулаки за ЗСУ та нідіємось на чудотворні Хаймарси
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09.08.2024 14:58
+24
Санкції від Хаймарса працюють відмінно!!

Сподівюсь за ВСУ йдуть технічні спеціалісти і Київстар, щоб повернути інтернет поневоленим народам та щоб знову все знімали і викладували)))) хай квітне Українська Бавовна!!!
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09.08.2024 15:00
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Навіщо ваш комент? Хіба я десь закликав розкривати стратегічний задум цієї операції?
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09.08.2024 17:34 Відповісти
Судячи з відсутності зливів інформації від безумної чи ще когось, як це було у попередньому наступі із 47, командування ЗСУ не дуже ділилося інформацією із слугами та єрмаком. Саме це стало запорукою вдалого наступу і відсутності інформації про нього у росіян.
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09.08.2024 16:53 Відповісти
Є робота для Ф-16. росіяни поспішають на полігон.
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09.08.2024 16:54 Відповісти
Щось не бачу мопедів і гольфкарів
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09.08.2024 16:55 Відповісти
Одни резервы уже доехали,там где то лугандонцев должны тоже отправить.

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09.08.2024 17:00 Відповісти
Надіюсь не доїхали.
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09.08.2024 17:52 Відповісти
план х..ла: Київ - за 3 дні, через 2 роки - резерви під курськ
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09.08.2024 18:09 Відповісти
Пора зайти ще північніше - вони себе маневрами за"буть....
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09.08.2024 20:05 Відповісти
А черные пакеты как всегда забыли с собой захватить!
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09.08.2024 20:15 Відповісти
Їх треба чимось чи кимось наповнити. А чи вистачить сил на такий крок ?
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10.08.2024 13:33 Відповісти
Лапті найбільше б'ються в істериці через те, що в Суджі перехопили рокадну жд до Бєлгорода, мовляв, друга Дорога Жизни у врага.
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10.08.2024 00:07 Відповісти
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