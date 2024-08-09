РФ втратила повний контроль над щонайменше 350 кв. км своєї території у Курській області, - The Economist

Від початку операції в Курській області Росія втратила щонайменше понад 350 кв. км своєї території.

Про це йдеться в матеріалі The Economist, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку операції вранці 6 серпня Росія втратила повний контроль щонайменше над 350 квадратними кілометрами своєї території. Десятки її солдатів були вбиті або взяті в полон", - пише видання.

Станом на 8 серпня українські сили просунулися до Суджі, що за 10 км від кордону та Коренево - на 15 км усередину Росії. В обох районах тривають запеклі бої. Звіти свідчать про те, що менші українські підрозділи відкололися і ведуть бої ще глибше, пише видання.

"Україна залучила підрозділи щонайменше з чотирьох елітних бригад, а це означає, що ударна сила, ймовірно, набагато більша. Україна замінувала головну дорогу, що веде на південний схід до Бєлгорода, і має значні засоби ППО в цьому районі. З огляду на її успішний початок, Україна цілком може залучити більше резервів", - зазначає The Economist.

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Джерело видання у розвідці стверджує, що зараз Росія використовує солдатів з елітних підрозділів, щоб зупинити просування українців. Україна, з іншого боку, просувається лише там, де це має сенс.

"Росіяни роблять дуже дурні помилки, і це все через їхнє корумповане керівництво, яке надає перевагу гарним новинам, а не правді", - додав співрозмовник.

Видання припускає, що метою операції в Курській області може бути створення "буферної зони" на кордоні, подібно до спроб Росії створити таку в Харкові протягом останніх трьох місяців.

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Що відбувається у Курській області

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ.

Зранку 9 серпня у мережі було опубліковано відеозапис, на якому зафільмований результат атаки на колону армії РФ у селі Октябрське Курської області.

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