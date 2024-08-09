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Новини Війна
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РФ втратила повний контроль над щонайменше 350 кв. км своєї території у Курській області, - The Economist

The Economist про прорив у Курській області

Від початку операції в Курській області Росія втратила щонайменше понад 350 кв. км своєї території.

Про це йдеться в матеріалі The Economist, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку операції вранці 6 серпня Росія втратила повний контроль щонайменше над 350 квадратними кілометрами своєї території. Десятки її солдатів були вбиті або взяті в полон", - пише видання.

Станом на 8 серпня українські сили просунулися до Суджі, що за 10 км від кордону та Коренево - на 15 км усередину Росії. В обох районах тривають запеклі бої. Звіти свідчать про те, що менші українські підрозділи відкололися і ведуть бої ще глибше, пише видання.

"Україна залучила підрозділи щонайменше з чотирьох елітних бригад, а це означає, що ударна сила, ймовірно, набагато більша. Україна замінувала головну дорогу, що веде на південний схід до Бєлгорода, і має значні засоби ППО в цьому районі. З огляду на її успішний початок, Україна цілком може залучити більше резервів", - зазначає The Economist.

Дивіться: Оператор дрона-камікадзе уразив російський вертоліт над Курською областю РФ. ВIДЕО

Джерело видання у розвідці стверджує, що зараз Росія використовує солдатів з елітних підрозділів, щоб зупинити просування українців. Україна, з іншого боку, просувається лише там, де це має сенс.

"Росіяни роблять дуже дурні помилки, і це все через їхнє корумповане керівництво, яке надає перевагу гарним новинам, а не правді", - додав співрозмовник.

Видання припускає, що метою операції в Курській області може бути створення "буферної зони" на кордоні, подібно до спроб Росії створити таку в Харкові протягом останніх трьох місяців.

Також читайте: Обстановку в Курській області визнано надзвичайною ситуацією федерального характеру, - МНС РФ

Що відбувається у Курській області

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ.

Зранку 9 серпня у мережі було опубліковано відеозапис, на якому зафільмований результат атаки на колону армії РФ у селі Октябрське Курської області.

Читайте: У Курську область направили одну з найкраще оснащених і найшвидших українських бригад, - Forbes

Автор: 

росія (64935) Курськ (1086)


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Топ коментарі
+17
істерика
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09.08.2024 12:07
+16
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09.08.2024 12:14
+13
Балалайня - держава-фікція і кордони в неї картонні. Далі на схід можна відкусювати тисячами кв.км, і ніхто навіть не смикнеться, бо все вже кинуто в українську м'ясорубку.
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09.08.2024 12:03
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Це майже половина від того що захопила рашня з початку року.
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09.08.2024 11:59 Відповісти
Балалайня - держава-фікція і кордони в неї картонні. Далі на схід можна відкусювати тисячами кв.км, і ніхто навіть не смикнеться, бо все вже кинуто в українську м'ясорубку.
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09.08.2024 12:03 Відповісти
Та як вони на Цензорі посміли викладати біля вашого коментаря картінки зі свинособачим язиком? Доколє? Ганьба!!!



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09.08.2024 15:27 Відповісти
Он як, панове, меншовартісну прошм@ндовку зачепило, що зазіхнули на її святе - срати своєю свинособачою говіркою, де заманеться. Заробила стрес і психічний розлад - то й хрін з нею. )))
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09.08.2024 15:49 Відповісти
То було ще учора зранку.
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09.08.2024 12:03 Відповісти
істерика
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09.08.2024 12:07 Відповісти
https://youtu.be/XKn4zEp3G8Y кацапів гарно відправили на концерт до йосі кабздона !!!
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09.08.2024 12:10 Відповісти
"Солдати з елітних підрозділів" якраз догоряють у ГАЗах чи КАМАЗах...
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09.08.2024 12:13 Відповісти
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09.08.2024 12:14 Відповісти
"2022 г. Цесль СВО -- захватить Украину.

2024 г. Цель СВО -- выйти на границу росийской федерации.

Молимся все. Все молимся." -- https://youtu.be/S9Q222rh86w?t=80

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09.08.2024 12:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=S9Q222rh86w Обманутый россиянин: Родные мои, да, понимаю на нас ВСУ напали... Я ДАМ ВАМ ПО 10 000 РУБЛЕЙ
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09.08.2024 12:21 Відповісти
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09.08.2024 12:29 Відповісти
Цю операцію треба було проводити замість тієї у 2023, коли пішли на 3 лінії оборони на Токмак.

Вже прийняли б КурНР та БелНР до складу України і забули. А так перевели купу б/к і техніки на 2 місяця штурму села Роботиного.

Стратегі у штабах...
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09.08.2024 12:33 Відповісти
Як на те пішло, зайти на Брянщину/Курщину можна було ще у квітні 2022го, коли рашисти тікали із Сумщини як обісрані.

Але й тоді, й минулого року боялися реакції кремлівських курдупликів, що ********** вилазити на "тубарєтку ярості" та з піною розповідати страшні байки за красні лінії/кнопки, розмахувати "вялим" наче ядрьоною бімбою.

Тільки після цьогорічних заяв Макрона ставлення до ядерного шантажа рашистів змінилося, а події 6 серпня наочно довели, що ті курдуплики- просто ...Zдоболи.
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09.08.2024 12:49 Відповісти
макрона швидко заткнули до речі. Єдина норм. людина після Джонсона
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10.08.2024 02:27 Відповісти
варварское нападение регулярных частей Лихтейнштена на курскую народную республику! от имени Организации Озабеченных Наций выражаем глубочайшую озабеченносить действиями лихтейнштейно-фашистов!
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09.08.2024 12:38 Відповісти
 
 