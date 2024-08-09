Тіла ліквідованих військових армії РФ валяються у знищених вантажівках та узбіччі дороги у селі Октябрське на Курщині. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований результат атаки на колону армії РФ у селі Октябрське Курської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно щонайменше півтора десятка знищених та пошкоджених вантажних автомобілів. У багатьох вантажівкам можна помітити тіла ліквідованих окупантів. Знищені загарбники лежать і на узбіччі.
Топ коментарі
+74 Нина Карпенко
показати весь коментар09.08.2024 09:59
+70 Александр Чуднивец #474549
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+59 Pavlik Morozov #489837
показати весь коментар09.08.2024 10:02
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Хатинки,мальви ,неба край,
Та відтепер пейзаж порожній,
Як дохлий не лежить москаль.
какие президенты ответственны за уменьшение арсенала ВСУ:
танки - максимальное количество, 1 292 ед. или 50%, вывели во времена Виктора Януковича; Це паадLо ??? а чому не згадуем ???
БТР - 1847 ед., или 50%, во времена Виктора Януковича; ??? а чому не згадуем ???
самолеты - 343 ед., или 46%, во времена Виктора Ющенко; а чому не згадуем ???
вертолеты - 95 ед., или 60%, во времена Ющенко; а чому не згадуем ???
ЗРК - 294 ед., или 51%, во времена Ющенко (и 286 ед. - при Леониде Кучме);
ПЗРК - 1 292 ед., или 73%, во времена Кучмы;
"Точка-У" - 25 ед., или 100%, во времена Ющенко; а чому не згадуем ???
ракеты - 252 ед., или 58%, во времена Януковича. а чому не згадуем ???
https://focus.ua/*******-novosti/643959-kakoy-prezident-ukrainy-izbavilsya-ot-***********-kolichestva-zrk-i-raket-issledovanie-infografika
Тих, кого ви вирішили згадати - ніхто тут ще не хвалив. Якщо когось з вашого переліку якесь мурло вирішить похвалити - тоді і будемо про них говорити.
Це так до слова про "хитромудрих правителів" ...... що б попіариться......
Прокинулись сплячи БОТИ .
Твоє завдання зрозуміле, після успішного результату атаки ВСУ на колону армії РФ у селі Октябрське Курської області , з'являєтесь ви і просуваєте свої наративи, що винні всі окрім ботоксного деда, окрім йо@аной русні.
Кстати, возможно это и был план нашего командования: побить русню на фронте в укреплённых позициях трудно. А выманить их на марш чтобы затыкать дыры на Курщине - и потом побить эти колонны, это куда более лёгкая задача. Отлично сработано!