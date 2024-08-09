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Тіла ліквідованих військових армії РФ валяються у знищених вантажівках та узбіччі дороги у селі Октябрське на Курщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований результат атаки на колону армії РФ у селі Октябрське Курської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно щонайменше півтора десятка знищених та пошкоджених вантажних автомобілів. У багатьох вантажівкам можна помітити тіла ліквідованих окупантів. Знищені загарбники лежать і на узбіччі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканець Суджі: "Военные - п#дарасы. Ненавижу их. Хорошо, что украинцы город заняли и отогнали к Курску этих п#даров - обстрелы прекратились". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+74
Нехай кацапи на своїй шкурі випробують,що таке справжня війна."Асвабадітелі"...
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09.08.2024 09:59
+70
всім виконавцям респектище-давайте ще бо дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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09.08.2024 10:01
+59
Відео зі спаленою технікою та купами дохлих кацапів тішить око та зігріває душу краще будь-якої вранішньої кави 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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09.08.2024 10:02
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А які запитання ви хотіли почути?
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09.08.2024 11:49 Відповісти
кацап не позорься ..
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09.08.2024 12:02 Відповісти
0+0
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09.08.2024 17:42 Відповісти
Ти що за херню написав? -це можна віднести до категорії "адекватного питання?"
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09.08.2024 13:26 Відповісти
Надо показать это все оркам, чтобы они наконец проснулись и поняли что это война на уничтожение. Выживет только один народ.
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09.08.2024 11:52 Відповісти
90% из них живут в другом мире, где нет никакой войны и ненависти.
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09.08.2024 11:54 Відповісти
О, це діло. Є де оку відпочити.
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09.08.2024 11:56 Відповісти
Я дуже люблю малювати,

Хатинки,мальви ,неба край,

Та відтепер пейзаж порожній,

Як дохлий не лежить москаль.
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09.08.2024 12:02 Відповісти
Миротворец Зеленский нравится все больше. Наконец в Украине появился хитроумный правитель с яйцами. Начинается настоящая война.
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09.08.2024 12:07 Відповісти
вАмериканцю, приїжджай та залижи його із ОПою до смерті.
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09.08.2024 12:57 Відповісти
Це падLо привело цю війну в Україну тим, що позакривало всі ракетні програми, а перед повномасштабним вторгненням виділяло на велике крадівництво на асфальті в десять разів більше грошей, ніж на армію. А ще, він розмінував всі заміновані шляхи наступу росіян і вивів всі війська, які охороняли ці шляхи. А тому за два дні окупанти змогли захопити двадцять відсотків українських територій майже без жодного спротиву. Цьго вони не могли зробити за попередні вісім років війни. А при цьому клоуні змогли. Руки цього "хитроумного правителя" по лікоть в крові. На його совісті смерті сотен тисяч українців і мільйони покалічених доль. Після війни він зі своєю бандою зелених мародерів повинен понести відповідальність за всі злочини проти українського народу.
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09.08.2024 16:33 Відповісти
не реагуйте, бо то зебільний 𝝅дор, геть як і "наш" лідор.
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09.08.2024 18:57 Відповісти
Украина лишилась своего ядерного арсенала в начале 1990-х годов. Це як'є падLо віддало 165 ядерных ракет ??? не чув ???
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09.08.2024 20:05 Відповісти
назвіть будь ласка хоч одного попереднього хероя прязидента ??????????????



какие президенты ответственны за уменьшение арсенала ВСУ:
танки - максимальное количество, 1 292 ед. или 50%, вывели во времена Виктора Януковича; Це паадLо ??? а чому не згадуем ???

БТР - 1847 ед., или 50%, во времена Виктора Януковича; ??? а чому не згадуем ???
самолеты - 343 ед., или 46%, во времена Виктора Ющенко; а чому не згадуем ???
вертолеты - 95 ед., или 60%, во времена Ющенко; а чому не згадуем ???
ЗРК - 294 ед., или 51%, во времена Ющенко (и 286 ед. - при Леониде Кучме);
ПЗРК - 1 292 ед., или 73%, во времена Кучмы;
"Точка-У" - 25 ед., или 100%, во времена Ющенко; а чому не згадуем ???
ракеты - 252 ед., или 58%, во времена Януковича. а чому не згадуем ???

https://focus.ua/*******-novosti/643959-kakoy-prezident-ukrainy-izbavilsya-ot-***********-kolichestva-zrk-i-raket-issledovanie-infografika
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09.08.2024 20:20 Відповісти
Так тут похвалили лише ********* "хитроумного правителя".

Тих, кого ви вирішили згадати - ніхто тут ще не хвалив. Якщо когось з вашого переліку якесь мурло вирішить похвалити - тоді і будемо про них говорити.
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10.08.2024 14:09 Відповісти
"Той, хто не знає минулого, не знає ні сьогодення, ні майбутнього, ні самого себе", - сказав французький мислитель Вольтер ще на початку вісімнадцятого століття.

Це так до слова про "хитромудрих правителів" ...... що б попіариться......
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10.08.2024 14:51 Відповісти
Тіла ліквідованих військових армії РФ валяються у знищених вантажівках та узбіччі дороги у селі Октябрське на Курщині.
Прокинулись сплячи БОТИ .
Твоє завдання зрозуміле, після успішного результату атаки ВСУ на колону армії РФ у селі Октябрське Курської області , з'являєтесь ви і просуваєте свої наративи, що винні всі окрім ботоксного деда, окрім йо@аной русні.
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10.08.2024 14:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2PjnMDZFxrE&rco=1 потому чт https://www.youtube.com/watch?v=2PjnMDZFxrE&rco=1 о получили пздИ.. вот і всьО
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09.08.2024 12:09 Відповісти
Эту шикарную картину разбитой техники нужно на красную площадь ***** на выставку как он выставлял хвастаясь захваченные трофеи. Вместе с кацапскими трупаками в кузовах с реальным запахом этой падали , к чему он все привел. Но не сопли эти , ой рабЯта рабЯта пора мозги включать не за горами ляжешь рядом с ними в кузовок , к рабЯтам...
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09.08.2024 12:40 Відповісти
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09.08.2024 12:57 Відповісти
Это вы сами себя бомбите .
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09.08.2024 13:05 Відповісти
Чекаємо на чергове завивання на болотах - "наши мальчики погибли"...
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09.08.2024 13:30 Відповісти
Пропагандонам радість - перемалюють символи и знімуть гарний сюжет.
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09.08.2024 13:57 Відповісти
Десь так ...
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09.08.2024 15:53 Відповісти
Щось картинка не вставляється ...
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09.08.2024 15:55 Відповісти
***** в.в. с перекошенным ***** начал сво в курской области --- пропогандоны ***** визжат что все идет по плану генштаба . а пригожин переворачивается в гробу и орет ..шойга ****** в рот . где снаряды..
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09.08.2024 16:13 Відповісти
Утилизованный личный состав - лучшая картинка для глаза!
Кстати, возможно это и был план нашего командования: побить русню на фронте в укреплённых позициях трудно. А выманить их на марш чтобы затыкать дыры на Курщине - и потом побить эти колонны, это куда более лёгкая задача. Отлично сработано!
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09.08.2024 18:52 Відповісти
Лелеки непостраждали...
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10.08.2024 10:02 Відповісти
Всесвітній зоозахисній організації настав час висловити глибоку стурбованість переїданням собак в Україні.
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10.08.2024 11:49 Відповісти
Оказались хохлы не потешные!..... А злые! СЛАВА УКРАЇНІ!
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10.08.2024 12:41 Відповісти
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