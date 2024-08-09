Тіла ліквідованих військових армії РФ валяються у знищених вантажівках та узбіччі дороги у селі Октябрське на Курщині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований результат атаки на колону армії РФ у селі Октябрське Курської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно щонайменше півтора десятка знищених та пошкоджених вантажних автомобілів. У багатьох вантажівкам можна помітити тіла ліквідованих окупантів. Знищені загарбники лежать і на узбіччі.

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