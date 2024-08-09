Бої йдуть за кілька десятків кілометрів від Курчатова у Курській області, - мер Корпунков

У Курській області бої тривають за "кілька десятків кілометрів" від міста Курчатов, де розташована Курська АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram-каналі заявив мер Курчатова Ігор Корпунков.

"За кілька десятків кілометрів від кордонів нашого міста тривають бойові дії. Обстановка напружена, діє режим надзвичайної ситуації", - йдеться в дописі.

За словами Корпункова, всі служби, підприємства, зокрема адміністрація міста, працюють у штатному режимі. Він закликав жителів міста не панікувати.

"Я особисто перебуваю в місті, на робочому місці, ситуацію тримаю на контролі", - запевнив мер Курчатова.

Нагадаємо, 9 серпня Міністерство оборони РФ визнало, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

А видання The Economist стверджує, що РФ втратила повний контроль над щонайменше 350 кв. км своєї території у Курській області.

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