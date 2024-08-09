Бої йдуть за кілька десятків кілометрів від Курчатова у Курській області, - мер Корпунков
У Курській області бої тривають за "кілька десятків кілометрів" від міста Курчатов, де розташована Курська АЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram-каналі заявив мер Курчатова Ігор Корпунков.
"За кілька десятків кілометрів від кордонів нашого міста тривають бойові дії. Обстановка напружена, діє режим надзвичайної ситуації", - йдеться в дописі.
За словами Корпункова, всі служби, підприємства, зокрема адміністрація міста, працюють у штатному режимі. Він закликав жителів міста не панікувати.
"Я особисто перебуваю в місті, на робочому місці, ситуацію тримаю на контролі", - запевнив мер Курчатова.
Нагадаємо, 9 серпня Міністерство оборони РФ визнало, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.
А видання The Economist стверджує, що РФ втратила повний контроль над щонайменше 350 кв. км своєї території у Курській області.
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Все буде зроблено простіше - оточити станцію, відрубати провода, і станція автоматично вимкнеться, при цьому половина росії залишиться без єлектрики - це колапс і хаос...
Максимум згорять тисячі трансформаторів від різкого стрибка напруги. Дрібниці - ремонту на пів року...
В додачу - вимкнення ВСІЄЇ Курської АЄС буде звичайна штатна ситуація по ПОВНОМУ вимкненню станції - це просто як за хлібом сходити. Клац-клац - половина росії в темноті при палаючих трансформаторах
В чорнобилі проводили експеримент коли ПОВНІСТЮ спустили воду охолодження а реактори перевели НА МАКСИМАЛЬНУ потужність
Давайте людину 10 днів не будемо кормити та поїти водою. А потім заставимо пробігти марафон. І ось коли та людина здохне - скажемо "цей тип людей дуже смертний"
Наші вже давно зупинені, а в Курську один чи два досі працюють.
Там поряд будується АЕС-2 з більш ********* реакторами.
Так що по суті це станції - близнюки.
А от високовольтні провода дронми НА ВІДСТАНІ похерачити - це реально за день два. На станції спрацює захист що вимкне реактори - чиста тонка хірургічна операція.
Атомна станція - це ціле МІСТО.
Наші енергетики справилися, а що буде коли рукожопі кацапи не зможуть? Звинуватять Україну.
Банки закриваються, магазини закриваються, на заправках черги, орки місцеві вивозять дітей, цінне майно в глиб Оркостану.
Организовано сдавайтесь!
Паніка почалась, раз їх мер почав кіпішувати і писати звернення. Мер напевне сам свою родину за Урал вивіз...
Якби на Шебекіно був удар, то можна було б вовчанське угрупування кацапів обрізати і оточити...
До речі, Ваш пост дав нагоду замислитись, що я тільки зараз почав розуміти російське прислів'я (мовою оригіналу) "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится". Здавалося б, прикордонні області ворог мав укріпити якщо не з початком великої війни, то одразу після заходу РДК в Шебекіно. Але ні, грім грянув у Шебекіно - от там і перехрестились, а на Курщині перехрестились тільки зараз.
Бо тепер бомбити не комільфо , видно звідки прильоти "асвабадітєлєй"))) а дронами проти залізобетонних саркофагів нічого не зробиш))
З досвіду Херсона, то відстань від Армянську , Перекопу та Чонгару пройшли за лічені години, бо майже не мали протидії!!! . Тальки в одному місці підірвали пів-полотна моста ( Слава та Пам'ять тому Герою!) та в цілому було відчуття повної зради і провалу.
Якщо росгвардія всюди розбіжиться, то і на станцію зайдуть!! ( Там такі самі ВВ, тобто "нацгвардійці" як на ЧАЕС та ЗАЕМ , що здавали без бою)