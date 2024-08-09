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Бої йдуть за кілька десятків кілометрів від Курчатова у Курській області, - мер Корпунков

Курчатов Курська АЕС

У Курській області бої тривають за "кілька десятків кілометрів" від міста Курчатов, де розташована Курська АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram-каналі заявив мер Курчатова Ігор Корпунков.

"За кілька десятків кілометрів від кордонів нашого міста тривають бойові дії. Обстановка напружена, діє режим надзвичайної ситуації", - йдеться в дописі.

курчатов

За словами Корпункова,  всі служби, підприємства, зокрема адміністрація міста, працюють у штатному режимі. Він закликав жителів міста не панікувати.

"Я особисто перебуваю в місті, на робочому місці, ситуацію тримаю на контролі", - запевнив мер Курчатова.

Нагадаємо, 9 серпня Міністерство оборони РФ визнало, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

А видання The Economist стверджує, що РФ втратила повний контроль над щонайменше 350 кв. км своєї території у Курській області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстановку в Курській області визнано надзвичайною ситуацією федерального характеру, - МНС РФ

Автор: 

бойові дії (3701) Курськ (1086)


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Топ коментарі
+18
Товарищи курчатовцы и все местные ядерщики с ядрёной буквы. Не позвольте жидо-бандеровской хунте подгоняемой мировым империализмом захватить Курскую АЭС. Подорвите станцию, устройте им второй Чернобыль. Только сделайте это при сильном ветре в направлении Москвы. Не подведите нас !!! В ближайшую неделю ветер подходящий.
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09.08.2024 13:59
+13
Треба взяти під контроль атомну станцію.
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09.08.2024 13:50
+12
Курськ має бути Українським або безлюдним !
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09.08.2024 13:51
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09.08.2024 13:49 Відповісти
Якщо кацап каже за декілька десятків кілометрів, реально за декілька км?
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09.08.2024 13:51 Відповісти
там новая колона движется с техникой
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09.08.2024 15:05 Відповісти
Треба взяти під контроль атомну станцію.
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09.08.2024 13:50 Відповісти
Звичайно станцію тяжко взяти штурмом. Та й це не потрібно.

Все буде зроблено простіше - оточити станцію, відрубати провода, і станція автоматично вимкнеться, при цьому половина росії залишиться без єлектрики - це колапс і хаос...
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09.08.2024 13:55 Відповісти
Хай спеціалісти прокоментують. Пришадую, що у схожій ситуації пару разів опинялась ЗАЕС (ворог перерізав силові лінії навколо станції), і тоді казали, що це дуже небезпечно.
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09.08.2024 13:59 Відповісти
Там наче стара станція чорнобильського типу, аби ще не гепнула від страху
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09.08.2024 13:59 Відповісти
Маячня. реактори чорнобильського типу ніде немає. Це буде звичайна штатна ситуація по вимкненню ВСІЄЇ станції.

Максимум згорять тисячі трансформаторів від різкого стрибка напруги. Дрібниці - ремонту на пів року...
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09.08.2024 14:03 Відповісти
Якраз там реактори РБМК Чорнобильського типу. Вони в Прип'яті і на декількох АЕС на росії, Курська - одна з них
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09.08.2024 14:11 Відповісти
Повна маячня - з 1986 року експлуатація цих реакторів заборонена. Це чергове іпсо ліліпутіна - "не трожтє атомку"

В додачу - вимкнення ВСІЄЇ Курської АЄС буде звичайна штатна ситуація по ПОВНОМУ вимкненню станції - це просто як за хлібом сходити. Клац-клац - половина росії в темноті при палаючих трансформаторах
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09.08.2024 14:16 Відповісти
Яке ІПСО? Де я писав про це? Я лише підкреслив, що там реактори РБМК, які експлуатуються після модернізації. А в світі їх більше ніде немає. А, ну ще у нас на проспекті Науки є подібний
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09.08.2024 14:21 Відповісти
Друже - якби ти знав причини чорнобильської аварії - не писа би сюди абсолютну ахінею.

В чорнобилі проводили експеримент коли ПОВНІСТЮ спустили воду охолодження а реактори перевели НА МАКСИМАЛЬНУ потужність
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09.08.2024 14:25 Відповісти
Я все знаю, бо я енергетик. Де я взагалі писав про аварії??? Я пишу про тип реактору
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09.08.2024 14:26 Відповісти
От і чудово. Енергетик енергетика зрозумів.

Давайте людину 10 днів не будемо кормити та поїти водою. А потім заставимо пробігти марафон. І ось коли та людина здохне - скажемо "цей тип людей дуже смертний"
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09.08.2024 14:31 Відповісти
Стосовно аварії - воду з реактора ніхто не спускав, вивели багато стержнів, не заглушили реактор після того, як потужність (теплова) впала майже до нуля, відключили багато захистів. А стержні мали позитивний коефіцієнт реактивності, коли пішли стержні вниз - реактор лавиноподібно почав набирати потужність. Взагалі, якщо розібратися - реактор вибухнув після того, як натиснули кнопку аварійного захисту. По суті там був конструкційний недолік. Але то таке
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09.08.2024 14:36 Відповісти
Ну от ви і відповіли на питання чи станеться подібне на Курській АЕС. НЕ СТАНЕТЬСЯ - бо для цього потрібно сильно постаратися. А станеться звичайне штатне вимкнення. Ну ви ж розумієте що на любій станції ДЕКІЛЬКА рівнів захисту.
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09.08.2024 14:39 Відповісти
Дивлюся - в коментарях "старожили" "Цензора" зібралися
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09.08.2024 14:52 Відповісти
Головна причина аварії те що станцію будували через жоп..., тому що спішили здати в екплуатацію щоб премії отримати... коли колись працював на рівенській спілкувався з колишніми працівниками ЧАЕС...
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09.08.2024 14:47 Відповісти
Зрозуміло, дякую! Теж свого часу цікавився дуже цією темою. Бачив інтерв'ю Дятлова після в'язниці - він писав про щось подлібне. Але, я так зрозумів - ніхто не хотів визнавати про конструктивні помилки, бо це ж тоді удар по репутації цілої галузі СРСР. Ще інтерв'ю Штейнберга дивився на Ютубі, теж цікаво
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09.08.2024 14:50 Відповісти
"конструкційни недолік" - це типу винен конструктор Чорнобильської АЕС?!
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09.08.2024 14:54 Відповісти
Конструктори реакторів типу РБМК
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09.08.2024 16:07 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%92%D0%9F%D0%9A РВПК-1000 на обох станціях, і будувалися в одні роки, 76 - 84.
Наші вже давно зупинені, а в Курську один чи два досі працюють.
Там поряд будується АЕС-2 з більш ********* реакторами.
Так що по суті це станції - близнюки.
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09.08.2024 14:13 Відповісти
Станом на 2024 рік на росії ескплуатується сім реакторів типу РБМК: два на Курській, два на Ленінградській та три на Смоленській АЕС.
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09.08.2024 14:53 Відповісти
Небезпечно. Україну звинуватять у ядерному терроризмі. Нам треба акуратно зайти на АЕС і взяти її під свій контроль. хай працює на Україну.
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09.08.2024 14:03 Відповісти
Ви уявляєте що це взяти підконтроль станцію? Це потрібні тижні та тисячі людей. На це часу немає.

А от високовольтні провода дронми НА ВІДСТАНІ похерачити - це реально за день два. На станції спрацює захист що вимкне реактори - чиста тонка хірургічна операція.
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09.08.2024 14:06 Відповісти
А у кацапів були тисячі людей, коли вони захопили ЗАЕС? І вони там тижнями її захоплювали, чи за пару днів?
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09.08.2024 14:12 Відповісти
Ви думаєте, там за ці дні не виставили опорні пункти і не готуються зустрічати ЗСУ ?
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09.08.2024 14:16 Відповісти
так на кордоні ніби теж готувалися і шо??
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09.08.2024 14:25 Відповісти
В них ? Хто? де готувались ? Ви бачили там спротив і особовий склад?
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09.08.2024 14:52 Відповісти
Була стаття в західній прессі що захід рекомендував здати ЗАЕС щоб не було штурму і не було пошкодження та аварії...
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09.08.2024 14:50 Відповісти
Маячня. ЧАЕС теж рекомендували здати? А може й Хмельницьку та Рівненську? До Південноукраїнської, доречі, кацапи теж рвалися.
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09.08.2024 15:03 Відповісти
Нафіга там тижні і тисячі людей?
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09.08.2024 14:14 Відповісти
На прикладі захоплення ЗАЄС аналізуйте і зрозумієте.

Атомна станція - це ціле МІСТО.
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09.08.2024 14:18 Відповісти
Атомна станція - це перш за все зал керування, все інше другорядне
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09.08.2024 14:26 Відповісти
Щоб керувати залом керування - потрібні спеціалісти з України. Хто на таке піде? Ніхто... Нехай в залі керування кновки єкстренного виключення натискають самі кацапи - так надійніше.
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09.08.2024 14:56 Відповісти
Чому кацапи досі так не зробили з нашими АЕС, не подумали?
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09.08.2024 14:16 Відповісти
Ну як же? Хіба кацапи не знищували високовольтні лінії? Не знищували трансформаторні підстанції? Невже ви не чули про аварійне відключення атомних блоків від живлення?
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09.08.2024 14:19 Відповісти
А ви хіба не чули, який гвалт здіймали на Заході? Невже не читали про оті багаторазові "занепокоєння та стурбованності" від МАГАТЕ та Гроссі особисто?
Наші енергетики справилися, а що буде коли рукожопі кацапи не зможуть? Звинуватять Україну.
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09.08.2024 14:59 Відповісти
Так в тому й суть - що станцію штурмувати та обстрілювати не потрібно. А пообривати високовольтні провода - то це не ми - це зграя ворон летіла в теплі краї та запуталася в проводах...
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09.08.2024 15:02 Відповісти
Ну... таке... Стрьомно
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09.08.2024 15:04 Відповісти
І можна на орків все скинути що самі це зробили...
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09.08.2024 14:49 Відповісти
Ага не панікувати . Але очко не залізне .
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09.08.2024 13:51 Відповісти
Курськ має бути Українським або безлюдним !
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09.08.2024 13:51 Відповісти
Насправді там паніка!

Банки закриваються, магазини закриваються, на заправках черги, орки місцеві вивозять дітей, цінне майно в глиб Оркостану.
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09.08.2024 13:53 Відповісти
Запустили додаткові потяги в напрямку москви, одразу видно: ситуація під повним контролем 🙃
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09.08.2024 14:02 Відповісти
Вы панике не поддавайтесь!

Организовано сдавайтесь!
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09.08.2024 13:56 Відповісти
По вікіпедії Курчатов по населенню 47 060 населення + Льгов 17 000 + села поблизу....

Паніка почалась, раз їх мер почав кіпішувати і писати звернення. Мер напевне сам свою родину за Урал вивіз...
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09.08.2024 13:57 Відповісти
Товарищи курчатовцы и все местные ядерщики с ядрёной буквы. Не позвольте жидо-бандеровской хунте подгоняемой мировым империализмом захватить Курскую АЭС. Подорвите станцию, устройте им второй Чернобыль. Только сделайте это при сильном ветре в направлении Москвы. Не подведите нас !!! В ближайшую неделю ветер подходящий.
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09.08.2024 13:59 Відповісти
А через 1 2 недели, когда ветер поменяется - ведь отселять придётся не только Курск, а, возможно, и Сумы.
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09.08.2024 14:02 Відповісти
Нет, там уже скорее Урал придётся. Радиация- она такая верная...
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09.08.2024 14:07 Відповісти
Є набагато спокійніший сценарій. Підняти жовто-блакитний стяг, перейменувати на Курську АЄС, перемкнути дроти на єнергосистему України, ... і все. Лад, спокій, мир. Що ще треба?
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09.08.2024 14:08 Відповісти
Остап понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. Пора удирать! Пора, брат пора!!!
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09.08.2024 14:03 Відповісти
Навряд чи в нас є ресурси утримувати певний час такі території. Скоріше за все це все ж таки рейд. Масштабний, красивий, але рейд. Комуникації поперерізали, мости, ЛЕП, підстанції, газопроводи попідривати і відходити до дому.

Якби на Шебекіно був удар, то можна було б вовчанське угрупування кацапів обрізати і оточити...
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09.08.2024 14:15 Відповісти
На Шебекіно нас вже чекають, а на Курщині, як виявилось - ні.

До речі, Ваш пост дав нагоду замислитись, що я тільки зараз почав розуміти російське прислів'я (мовою оригіналу) "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится". Здавалося б, прикордонні області ворог мав укріпити якщо не з початком великої війни, то одразу після заходу РДК в Шебекіно. Але ні, грім грянув у Шебекіно - от там і перехрестились, а на Курщині перехрестились тільки зараз.
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09.08.2024 14:39 Відповісти
Гасіть світло!
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09.08.2024 14:16 Відповісти
думаб, ще одна атомна електростанція нам буде не зайвою . Та й незамінована земля теж
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09.08.2024 14:22 Відповісти
Станція незламності))))

Бо тепер бомбити не комільфо , видно звідки прильоти "асвабадітєлєй"))) а дронами проти залізобетонних саркофагів нічого не зробиш))
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09.08.2024 15:48 Відповісти
Вариант обмена АЭС...... СЛАВА ЗСУ!
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09.08.2024 14:36 Відповісти
Менять будем через Турцию.
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09.08.2024 14:54 Відповісти
Доплата люля-кібабамі чи Байрактарами?)))
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09.08.2024 15:49 Відповісти
Це наша земля.
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09.08.2024 14:56 Відповісти
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09.08.2024 15:17 Відповісти
Ну "кілька десятків км" це може бути і велика відстань.

З досвіду Херсона, то відстань від Армянську , Перекопу та Чонгару пройшли за лічені години, бо майже не мали протидії!!! . Тальки в одному місці підірвали пів-полотна моста ( Слава та Пам'ять тому Герою!) та в цілому було відчуття повної зради і провалу.

Якщо росгвардія всюди розбіжиться, то і на станцію зайдуть!! ( Там такі самі ВВ, тобто "нацгвардійці" як на ЧАЕС та ЗАЕМ , що здавали без бою)
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09.08.2024 15:38 Відповісти
 
 