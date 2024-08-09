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Обстановку в Курській області визнано надзвичайною ситуацією федерального характеру, - МНС РФ

Курська область

Обстановку в Курській області РФ визнано надзвичайною ситуацією федерального характеру.

Про це  повідомили у МНС РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

"В області встановлено федеральний рівень реагування. Таке рішення ухвалила Урядова комісія щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки на позачерговому засіданні", - додає губренатор регіону Олексій Смирнов.

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Що відбувається у Курській області

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ.

Зранку 9 серпня у мережі було опубліковано відеозапис, на якому зафільмований результат атаки на колону армії РФ у селі Октябрське Курської області.

Автор: 

росія (64935) бойові дії (3701) Курськ (1086)


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Топ коментарі
+43
Орнув

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09.08.2024 11:22
+26
їхали тушить а потушили їх
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09.08.2024 11:32
+24
Ну, а що там такого "надзвичайного"? Місцеві шахтарі підняли з шахт зброю, що придбали в Воєнторзі та рішили відділитись...після "всенародного референдуму". Що ж тут не ясно?
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09.08.2024 11:25
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Орнув

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09.08.2024 11:22 Відповісти
Вєжлівиє люди?
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09.08.2024 11:32 Відповісти
На Московії (т.з. "роССии") впали продажі творів Орвела. Фахівці це пояснюють тим що громадяни цієї країни кожен день наяву бачать втілення у життя його фантазій і тому не має потреби читати про це у книжках!
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09.08.2024 11:35 Відповісти
А шо там - шось підгорає?
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09.08.2024 11:22 Відповісти
То горить, то тоне...
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09.08.2024 11:25 Відповісти
Ніужєлі вайна? 😲
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09.08.2024 11:35 Відповісти
Великая Отечественная Чрезвьічайная Ситуация.
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09.08.2024 12:26 Відповісти
https://youtu.be/XKn4zEp3G8Y вже давно згоріло !!! каццапи на концерті у йосі ...
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09.08.2024 12:15 Відповісти
Ну якщо 10 тисяч проти 48 тисячі,то таки кранти Курщині, бо кожний Воїн ЗСУ це Воїн, мотивовані загартовані, навчені.
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09.08.2024 11:23 Відповісти
Швидше кранти через те що рашисти самі будуть нищіти власні селища.
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09.08.2024 11:36 Відповісти
Те все за планом *****, не переймайтеся так, це ж просто пожежі... 😁
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09.08.2024 11:24 Відповісти
Коли ВИ - то освобождение, коли ВАС - то терор і "обстановка". Виродки гребані
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09.08.2024 11:24 Відповісти
Ну, а що там такого "надзвичайного"? Місцеві шахтарі підняли з шахт зброю, що придбали в Воєнторзі та рішили відділитись...після "всенародного референдуму". Що ж тут не ясно?
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09.08.2024 11:25 Відповісти
Серпень - скрєпний на веселі події місяць для московії .
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09.08.2024 11:25 Відповісти
************?
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09.08.2024 11:26 Відповісти
СВО переходить в ЧСФХ
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09.08.2024 11:26 Відповісти
Надзвичайна ситуація, авжеж. А коли спалимо мацкву, кацапи назвуть це стихійним лихом.
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09.08.2024 11:26 Відповісти
Вони будуть задоволені. Всі кацапи люто ненавидять мацкву та масквачів.
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09.08.2024 12:01 Відповісти
та ладна!!
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09.08.2024 11:27 Відповісти
Ну тоді треба вводити МЧС, пожежників, омон с дубінками)) а не війська/)
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09.08.2024 11:29 Відповісти
Так вони ж так і роблять!, 😊 Боєздатні війська з України не знімають.
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09.08.2024 11:37 Відповісти
Тобто направлять "небоєздатні"?! А може дійсно МНСників з вогнегасниками?! Rostyslav Komarnytsky, якщо ти приймаєш участь у конкурсі на звання самого безглуздого коментаря то вітаю - ти виграв! Ну а якщо у Кремлі вирішать що треба робити так як ти написав, то тоді ЗСУ не будуть брати приклад з Пригожина а таки швидко дійдуть до Москви не розвертаючись і мені буде цікаво подивитись як Кремль почне бомбардувати Москву!
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09.08.2024 11:42 Відповісти
У вас погано з почуттям гумору. 😊 Для таких я власне і ставлю маркер - смайлик. Уе така собі "лопата" з відомого анекдота. І насправді ви ж не будете щаперечувати, що найбоєздатнвші частини кацапів знаходяться не в кацапії? 😉
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09.08.2024 11:56 Відповісти
то втратять ще курську аес
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09.08.2024 11:49 Відповісти
А чьто случілась? 🧐
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09.08.2024 11:29 Відповісти
Прорвало дамбу і виникла пожежа, а може на додачу ще й стався землетрус.
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09.08.2024 11:31 Відповісти
Ми маємо негайно ввести війська на допомогу мишебраттям. 🙃
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09.08.2024 11:47 Відповісти
Цены на поезда сибирского направления уже взлетели?
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09.08.2024 11:29 Відповісти
Там десь "панда" смачно облизується...
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09.08.2024 11:31 Відповісти
Сумніваюсь що москалі будуть утікати в Сібірь - в тій глушині воні просто не виживуть.Скоріше будуть сидіти по підмосковних дачах і чекати Нової Української Влади.
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09.08.2024 13:16 Відповісти
Саме звідти два роки розстрілюють міста та села Сумської області... Тож хай місцеві там хоч трошки побачать війну не по геббельс-тв.
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09.08.2024 11:29 Відповісти
Чому трішки? Як це війна може бути трішки?
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09.08.2024 13:17 Відповісти
По перше називати війну "надзвичайною ситуацією" це ще той "винахід" рашистів, бо якщо прийняти це за чисту монету то їм можливо обмежитись лише силами МНСників і без зброї. По друге - наші хлопці припинили просування не через спротив, який виявився порівнянно незначним, а через те що вони ВЖЕ виконали завдання за масштабами, а зараз займаються укріпленням позицій аби знаходячись у обороні стримувати атаки ворога відтягуючи на себе значну частину його сил!!!
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09.08.2024 11:30 Відповісти
Жахіття якесь,Україна неґайно повинна допомогти"братЬськаму народу".
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09.08.2024 11:31 Відповісти
Оте саме й робить!
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09.08.2024 11:37 Відповісти
їхали тушить а потушили їх
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09.08.2024 11:32 Відповісти
Нєа! За дєсять лєт у каждом домє будєт по два покойніка! Вялікая атєчєствєнная прадалжалась 5 лєт, а виєстє са срускімі важвалі єсчьо 14 рєспублік. 😊
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09.08.2024 11:41 Відповісти
будет у кацапов по 2 покойника в каждом доме
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09.08.2024 11:42 Відповісти
не буде у кацапів будинків більше
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10.08.2024 02:30 Відповісти
чим ти від хаймарса прикриєшся ? хиба що деревяним макінтошем
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09.08.2024 11:48 Відповісти
Герасима з Шойгу прибирати треба, а Ху@ла, яке нарізає їм задачі, не треба?

Не дозріли ще каZапи.
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09.08.2024 11:55 Відповісти
Ребята ехали на пожар,

А попали на прожар!

💀💀💀💀💀💀💀💀
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09.08.2024 13:25 Відповісти
Чому не ти ідіот? Додаткові війська на сході, де ми щодня втрачаємо території і людей, не потрібні?
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09.08.2024 11:57 Відповісти
Укри шалят
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09.08.2024 11:39 Відповісти
🙄8000 бандерівців завезуть вночі на Курщину

Будуть питати «чому не державною».
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09.08.2024 11:40 Відповісти
да дают твоей русне по писте
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09.08.2024 11:54 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1821815989744373928 Россиянин в Курской области снял на камеру разбитую колонну РФ с мертвыми солдатами
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09.08.2024 11:39 Відповісти
они ехали убивать ,а их убили
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09.08.2024 11:43 Відповісти
Цензор:
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09.08.2024 11:46 Відповісти
ана
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09.08.2024 11:48 Відповісти
+100500. Це війна. Чи ти когось, чи хтось тебе.
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09.08.2024 12:02 Відповісти
Ви зробили мені ранок

Доречі, а чому у авто сосісянина грає нєскрєпна фашиздська музика?
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09.08.2024 11:52 Відповісти
Та який він Олексій Смирнов?

Він падла алєксєй смірнов, не більше
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09.08.2024 11:45 Відповісти
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09.08.2024 11:54 Відповісти
"Якби Курська кампанія була за часів Порошенка, я б її підтримував двома руками.
Була б впевненість, що операція проти москви, а не спільно з кремлем.
Ми були б спокійними за життя наших воїнів, бо і відхід, і постачання зброї, техніки, їжі були б продумані.
За ЗЕбуратін великий неспокій і відчуття великої небезпеки та підстави"-ОЛ,ФБ.
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09.08.2024 11:57 Відповісти
Ще не факт, що ЗЕбуратін був взагалі в курсі...
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09.08.2024 12:10 Відповісти
Ой. А што случілось? Чєм вам помочь?

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09.08.2024 12:01 Відповісти
чому не державною ?
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09.08.2024 12:19 Відповісти
Пожежників пришлють?
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09.08.2024 12:01 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/euCeCfWLXjw В.Портніков: Тепер ви зрозуміли, що таке росія?
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09.08.2024 12:05 Відповісти
Шота там таки случилось... Может даже QR-коды введут опять... Трєвожна как-то....
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09.08.2024 12:33 Відповісти
Молодець курський губернатор! Вміє розставляти крапки над "Ї"! Коли срака горить, то головне- пожежна безпека. Він часом трускавецьких акадємійов нє канчал? Стиль роботи дуже схожий на випускників цього поважного закладу.
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09.08.2024 12:58 Відповісти
 
 