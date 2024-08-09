Обстановку в Курській області визнано надзвичайною ситуацією федерального характеру, - МНС РФ

Обстановку в Курській області РФ визнано надзвичайною ситуацією федерального характеру.

Про це повідомили у МНС РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

"В області встановлено федеральний рівень реагування. Таке рішення ухвалила Урядова комісія щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки на позачерговому засіданні", - додає губренатор регіону Олексій Смирнов.

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Що відбувається у Курській області

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ.

Зранку 9 серпня у мережі було опубліковано відеозапис, на якому зафільмований результат атаки на колону армії РФ у селі Октябрське Курської області.