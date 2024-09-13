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Знищення російського розвідувального БаЛА SuperCam дроном "Дикі шершні". ВIДЕО

Воїни KRKN FPV COMPANY збили російський розвідувальний безпілотник SuperCam дроном "Дикі шершні". А батальйон Ахіллес 92-ї ОШБр зняв цей удар зі сторони.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Російський танк Т-72 знищили бійці підрозділу "BULAVA" дроном "Дикий Шершень". ВIДЕО

Автор: 

дрони (4751) Дикі шершні (232)


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Нєх шастати.
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13.09.2024 19:48 Відповісти
Прям як у кіно про 2гу світову. Задимівся і в штопор.
Молодці!
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13.09.2024 20:10 Відповісти
Щоб не втрачати свій мавік, можна спробувати гарпунити ворожого розвідника. Гарпун вистрілювати ризинкою, або пружиною з близької відстані, до гарпуна прив'язати на ліні невеликий парашут, який на мавіку запакувати в трубку, з якої він потім витягнеться. Коли гарпун застрягне в літаку, парашут витягнеться і розкриється, літак втратить швидкість, не зможе летіти і впаде.
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13.09.2024 20:13 Відповісти
ще можно вогнеметну установку до мавіка прив'язати. Щось на кшталт великої паяльної лампи. Просто підлетіти і увімкнути на хвилину потужне полум'я, похи літак не загориться, втратить швидкість, не зможе летіти і впаде.
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13.09.2024 21:15 Відповісти
Спільнота донаторів.
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13.09.2024 20:34 Відповісти
 
 