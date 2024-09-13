Знищення російського розвідувального БаЛА SuperCam дроном "Дикі шершні". ВIДЕО
Воїни KRKN FPV COMPANY збили російський розвідувальний безпілотник SuperCam дроном "Дикі шершні". А батальйон Ахіллес 92-ї ОШБр зняв цей удар зі сторони.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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