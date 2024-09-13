Уничтожение российского разведывательного БПЛА SuperCam дроном "Дикие шершни". ВИДЕО
Воины KRKN FPV COMPANY сбили российский разведывательный беспилотник SuperCam дроном "Дикие шершни". А батальон Ахиллес 92-й ОШБр снял этот удар со стороны.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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