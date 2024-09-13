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Уничтожение российского разведывательного БПЛА SuperCam дроном "Дикие шершни". ВИДЕО

Воины KRKN FPV COMPANY сбили российский разведывательный беспилотник SuperCam дроном "Дикие шершни". А батальон Ахиллес 92-й ОШБр снял этот удар со стороны.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Успешное испытание первого в мире дрона-гранатомета "Дикі шершні". ВИДЕО

Автор: 

дроны (3969) Дикие шершни (227)


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Нєх шастати.
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13.09.2024 19:48 Ответить
Прям як у кіно про 2гу світову. Задимівся і в штопор.
Молодці!
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13.09.2024 20:10 Ответить
Щоб не втрачати свій мавік, можна спробувати гарпунити ворожого розвідника. Гарпун вистрілювати ризинкою, або пружиною з близької відстані, до гарпуна прив'язати на ліні невеликий парашут, який на мавіку запакувати в трубку, з якої він потім витягнеться. Коли гарпун застрягне в літаку, парашут витягнеться і розкриється, літак втратить швидкість, не зможе летіти і впаде.
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13.09.2024 20:13 Ответить
ще можно вогнеметну установку до мавіка прив'язати. Щось на кшталт великої паяльної лампи. Просто підлетіти і увімкнути на хвилину потужне полум'я, похи літак не загориться, втратить швидкість, не зможе летіти і впаде.
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13.09.2024 21:15 Ответить
Спільнота донаторів.
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13.09.2024 20:34 Ответить
 
 