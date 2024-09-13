Уничтожение российского разведывательного БПЛА SuperCam дроном "Дикие шершни". ВИДЕО

Воины KRKN FPV COMPANY сбили российский разведывательный беспилотник SuperCam дроном "Дикие шершни". А батальон Ахиллес 92-й ОШБр снял этот удар со стороны.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Успешное испытание первого в мире дрона-гранатомета "Дикі шершні". ВИДЕО