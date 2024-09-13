Успешное испытание первого в мире дрона-гранатомета "Дикі шершні". ВИДЕО

Бойцы ударного подразделения "Bulava" из Отдельной президентской бригады им. Б.Хмельницкого установили на FPV-дрон "Королева Шершнів" гранатомет и провели успешное испытание.

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