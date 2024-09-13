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Успешное испытание первого в мире дрона-гранатомета "Дикі шершні". ВИДЕО

Бойцы ударного подразделения "Bulava" из Отдельной президентской бригады им. Б.Хмельницкого установили на FPV-дрон "Королева Шершнів" гранатомет и провели успешное испытание.

Смотрите также: Оператор дронов с помощью БПЛА "Королева шершнів" украл автомат АК-74 с позиции оккупантов. ВИДЕО

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Смотрите также: Российский танк Т-72 уничтожили бойцы подразделения "BULAVA" дроном "Дикий Шершень". ВИДЕО

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дроны (3969) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (227)


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Топ комментарии
+25
Попіарились? Через тиждень такий самий випустить кацапня. Так само за тиждень зробили аналог нашого "Дракона".
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13.09.2024 16:26
+12
Навіщо це викладати??? Іпаште собі тихенько руоню, а вони нехай оху-івають...
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13.09.2024 16:35
+11
Класика були КАБи.
На початку 23-го весь інтернет був забитий анонсами як Україна отримає дешеві бомби з крильцями і як це буде круто. В сухому залишку такі бомби зробили орки а Україна їх чекає до сих пір. Другий приклад - Дракаріс який орки скопіювали за два тижні і вже використовують масово, на відміну від нашої кустарщини.
Тепер оце. Зробили - бийте, а не хайпуйте по інтернетах...
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13.09.2024 16:34
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попали хоть?..вы еще каб прицепите и кидайте... ну во всем же должен быть здоровый глузд?
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13.09.2024 16:26 Ответить
Попіарились? Через тиждень такий самий випустить кацапня. Так само за тиждень зробили аналог нашого "Дракона".
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13.09.2024 16:26 Ответить
Так вони кацапам ідеї підкидають
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13.09.2024 16:51 Ответить
Кацапи ще в 22-му https://youtu.be/pFHFEN1e8u0 свій РПГ-26 чіпляли на китайську "собачку".
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13.09.2024 17:09 Ответить
Це гонка технологій дронів дуже нагадує оповідання Роберта Шеклі " Страж птиця", хто читав. Там якраз про таку гонку озброєнь,-роблять дрони, які полюють на дрони, які полюють на дрони. Було би навіть цікаво чим ця гонка озброєнь закінчится, як би люди не вмирали.
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13.09.2024 18:05 Ответить
У РФ был такой в 22 году, они и видео неоднократно выкладывали, БПЛА самолётного типа с гранатомётом под брюхом.
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14.09.2024 16:22 Ответить
боюсь запитати - а хто прицілюється?
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13.09.2024 16:26 Ответить
Кто может прицеливаться в эфпивишке? Наверное ж оператор. Не кинодокументалист же, который летит по соседству и занимается видеофиксацией.
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13.09.2024 16:35 Ответить
а, зрозумів. Він просто орієнтує дрон у напрямку цілі.
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13.09.2024 17:19 Ответить
Снайпер например, или наводчик в танке, смотрят в одну трубу, а пуля\снаряд вылетают совсем из другой, но летят туда, куда и нужно. Это называется пристрелка, когда прицел согласовывают со стволом. Камера дрона - это прицел. Его просто нужно накрутить так, чтобы граната летела туда, куда он смотрит.
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13.09.2024 17:41 Ответить
про "накрутить трубу камери дрона" - це просто геніальне технічне рішення. Мабуть так і було зроблено.
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13.09.2024 19:22 Ответить
Уточни в каком именно месте такой текст "накрутить трубу камери дрона", или ты чисто *********?
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13.09.2024 20:35 Ответить
та я не знаю, ви ж мабуть знаєте як виглядає приціл на РПГ-26, і як його пристріляти з камерою дрона.
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13.09.2024 20:45 Ответить
А, ну понятно - гуманитарий? Не стоит заморачиваться техническими вопросами. Не твоё это.
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13.09.2024 23:27 Ответить
ну так, тіпа теолог. То шо там з прицілом на РПГ-26? Камера прямо до нього прикручується? Поясніть, це ж ваше.
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14.09.2024 00:25 Ответить
Говорят - "дурака учить - только портить".
Ну ладно, может ты не совсем туп

Это "Мосинка" и у нее есть мушка и прицельная планка



А это "Мосинка" с оптикой



Спрашивается вопрос - Каким боком, оптический прицел к жестко смонтированным на винтовке (по аналогии с гранатометом) мушке и прицельной планке?
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14.09.2024 13:24 Ответить
а, зрозумів - прикручується одноразка і пристрелюється з камерою дрона, потім прикручюється нова, яка знов пристрелюється, потім прикручується наступна і пристрелюється...
Добре, шо на форумі повно зброярів, які мали справу ще з мосінками, і можуть так докладно все пояснити.
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14.09.2024 17:23 Ответить
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13.09.2024 16:36 Ответить
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13.09.2024 16:34 Ответить
Наверное основан на новых физических принципах, когда действие не равно или меньше противодействия.
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13.09.2024 16:34 Ответить
А пан фізик принцип дії того гранатомета знає?
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13.09.2024 16:41 Ответить
В принципе, любая фигня, которая производит выстрел, имеет отдачу. Вопрос только в том, каково соотношение силы отдачи к весу установки которая стреляет. Для коптера - к его весу плюсуется и подъемная(толкающая вперед) сила винтов.
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13.09.2024 16:59 Ответить
Стрільба з гранатомета не має віддачі. Ну, майже немає.
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13.09.2024 17:42 Ответить
Для взрослого мужика 80-100 кг может и не имеет, а какой-нибудь 15-килограммовый ребенок наверняка улетит в сторону противоположную
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13.09.2024 17:53 Ответить
Включи скорость 0,25 и смотри не на дым, а на дрон
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13.09.2024 16:51 Ответить
, ei professor , ti s kakova instituta ?
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13.09.2024 16:53 Ответить
Класика були КАБи.
На початку 23-го весь інтернет був забитий анонсами як Україна отримає дешеві бомби з крильцями і як це буде круто. В сухому залишку такі бомби зробили орки а Україна їх чекає до сих пір. Другий приклад - Дракаріс який орки скопіювали за два тижні і вже використовують масово, на відміну від нашої кустарщини.
Тепер оце. Зробили - бийте, а не хайпуйте по інтернетах...
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13.09.2024 16:34 Ответить
Тогда нам давали не кабы, а комплекты к ним - оперение и блочек джипиес наведения. На этом все закончилось - или кто-то подробно очистил склады от авиабомб, или кто-то запретил этим заниматься.
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13.09.2024 17:22 Ответить
Навіщо це викладати??? Іпаште собі тихенько руоню, а вони нехай оху-івають...
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13.09.2024 16:35 Ответить
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13.09.2024 16:38 Ответить
треба було перший на гетманцеві тестити
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13.09.2024 16:36 Ответить
а чим просто скиди не підходять? замість одного пострілу з гранатомета можна кілька гранат не слабших причепити! або мін 82.
знову якась невдячна ідея
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13.09.2024 16:38 Ответить
підходять, при умові відсутності РЕБ.
Це ідея не нова і москалі її знають теж. Гранатомет, стінгер, джавелін і аналоги можна ставити на дрони, це працює але виграє той хто першим налагодить серійне виробництво
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13.09.2024 22:45 Ответить
НАРЕШТІ!
Те, о чом я говорив ще три роки тому...
Але, ще не вистачає додати туди СЕДІКАМ.
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13.09.2024 16:52 Ответить
Не вистачає дрона-перехоплювача літаків. Перелетів десь кілометрів 30 за лінію фронту і з засідки знищив вертоліт, чи винищувач.
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13.09.2024 17:23 Ответить
Вартує проексперементувати з двома гранатометами, а ще краще з двома ПЗРК.
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13.09.2024 17:56 Ответить
льгко із Стінгером вартістю під міліон доларів перевага дронів - дешевизна !
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13.09.2024 18:35 Ответить
ракета стингера стоит 120 тысяч. Если дрон будет возващаться, то это было бы удачным решением для пво средней дальности. Надесь, не нам первым такое в голову пришло и скоро что-нибудь увидим.
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13.09.2024 19:06 Ответить
Чекаємо на тисячі знищених кацапів від дрона-гранатомета!
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13.09.2024 18:58 Ответить
в котигорошко буде?
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13.09.2024 20:15 Ответить
Постріляли невідомо куди. Не впевнений що вони б попали в ціль. Було б переконливо якби стріляли по якійсь мішені, а не так - стріляю туди, не знаю куди.
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13.09.2024 21:00 Ответить
 
 