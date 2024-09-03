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Российский танк Т-72 уничтожили бойцы подразделения "BULAVA" дроном "Дикий Шершень". ВИДЕО

Бойцы подразделения "BULAVA" из Отдельной Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с помощью дрона "Дикий Шершень" уничтожили вражеский танк Т-72.

Ситуация на фронте очень сложная, поэтому военные нуждаются в вашей помощи, передает Цензор.НЕТ.

Поддерживайте, пожалуйста, производство новых дронов:

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Автор: 

танк (2256) уничтожение (6923) Дикие шершни (226)


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Похвально. Скільки там було? Молодці.
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03.09.2024 17:17 Ответить
В пятницю під вечір в сотий раз мене пошлють.
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03.09.2024 17:21 Ответить
Смерть кацапам!
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03.09.2024 17:33 Ответить
Б.. ..ь, потрібно писати *бійці знищили.........російський танк*. Чукчі малолітні! В школу ходили? І не російський, а кацапський!
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03.09.2024 17:43 Ответить
Героям слава 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️
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03.09.2024 17:52 Ответить
"BULAVA"

MOLODZI!
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03.09.2024 19:15 Ответить
 
 