Российский танк Т-72 уничтожили бойцы подразделения "BULAVA" дроном "Дикий Шершень". ВИДЕО

Бойцы подразделения "BULAVA" из Отдельной Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с помощью дрона "Дикий Шершень" уничтожили вражеский танк Т-72.

Ситуация на фронте очень сложная, поэтому военные нуждаются в вашей помощи, передает Цензор.НЕТ.

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