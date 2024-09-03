Российский танк Т-72 уничтожили бойцы подразделения "BULAVA" дроном "Дикий Шершень". ВИДЕО
Бойцы подразделения "BULAVA" из Отдельной Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с помощью дрона "Дикий Шершень" уничтожили вражеский танк Т-72.
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