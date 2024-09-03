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Украинские защитники уничтожили склад боеприпасов оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Операторы БпЛА 5-й Слобожанской бригады НГУ на Купянском направлении обнаружили склад боеприпасов и личный состав на опорном пункте российских захватчиков.

Как передает Цензор.НЕТ, координаты были переданы экипажу ударных дронов "Ахилл", которые и поразили цель, вызвав детонацию боеприпасов. По результатам наблюдения, двое оккупантов были ликвидированы, один - тяжело ранен, а склад боеприпасов уничтожен.

Смотрите: Минометные расчеты накрыли огнем вражеские позиции на Волчанском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) ликвидация (3538)


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03.09.2024 17:56 Ответить
 
 