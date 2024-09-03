Украинские защитники уничтожили склад боеприпасов оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Операторы БпЛА 5-й Слобожанской бригады НГУ на Купянском направлении обнаружили склад боеприпасов и личный состав на опорном пункте российских захватчиков.

Как передает Цензор.НЕТ, координаты были переданы экипажу ударных дронов "Ахилл", которые и поразили цель, вызвав детонацию боеприпасов. По результатам наблюдения, двое оккупантов были ликвидированы, один - тяжело ранен, а склад боеприпасов уничтожен.

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