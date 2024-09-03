Минометные расчеты накрыли огнем вражеские позиции на Волчанском направлении. ВИДЕО

Под удар пограничников бригады "Гарт" попали фортификационные сооружения, которые враг пытался обустроить на Волчанском направлении.

Среди этого: огневые опорные пункты, блиндажи, окопные линии, места сосредоточения живой силы. Все цели поражены, а потери противника уточняются.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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