Минометные расчеты накрыли огнем вражеские позиции на Волчанском направлении. ВИДЕО
Под удар пограничников бригады "Гарт" попали фортификационные сооружения, которые враг пытался обустроить на Волчанском направлении.
Среди этого: огневые опорные пункты, блиндажи, окопные линии, места сосредоточения живой силы. Все цели поражены, а потери противника уточняются.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
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володимир омельянов
показать весь комментарий03.09.2024 16:17 Ответить Мне нравится 3
Luk Viktor
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Hulio
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