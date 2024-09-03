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Минометные расчеты накрыли огнем вражеские позиции на Волчанском направлении. ВИДЕО

Под удар пограничников бригады "Гарт" попали фортификационные сооружения, которые враг пытался обустроить на Волчанском направлении.

Среди этого: огневые опорные пункты, блиндажи, окопные линии, места сосредоточения живой силы. Все цели поражены, а потери противника уточняются.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6431) уничтожение (6923)


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Здихайте кацапи земля буде чистіша без вас ,ще якби хто прикончив кривавого кремлівського виродка.
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03.09.2024 16:17 Ответить
Кожень день "перемоги", а на карті бойових дій все без змін....
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03.09.2024 16:17 Ответить
Коли вже по москві жахнуть ?
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03.09.2024 16:41 Ответить
 
 