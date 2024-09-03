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Новости Видео Война
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Полсотни ликвидированных оккупантов валяются вблизи села Макеевка на Луганщине. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела оккупантов, которые пытались штурмовать позиции бойцов Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого вблизи села Макеевка Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать не менее полусотни тел захватчиков. Камера беспилотника сняла, что по крайней мере трое тяжелораненых оккупантов еще шевелились.

"Уже третий месяц 4-й механизированный батальон Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого ведет ожесточенные бои за небольшую, но стратегически важную территорию вблизи села Макеевка на Луганщине. Ежедневно российские солдаты, как под гипнозом, бросаются на верную смерть в попытках захватить наши позиции, но их атаки каждый раз разбиваются об украинские оборонительные рубежи. Сотни россиян утилизируются, поскольку их командование продолжает посылать "одноразок" на убой как пушечное мясо, несмотря на потери", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Пятеро оккупантов подорвались на растяжке. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) Отдельная президентская бригада (68) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+32
Якісь вони не веселі?
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03.09.2024 15:37
+27
милое и трогательное видео, спасибо ЗСУ
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03.09.2024 15:39
+15
Це ОКУПАНТИ з московії, за гроші прутіна, здохли в Україні!
Смерть оркам та їх дуполизам з ВРУ !!! Дивно, що вони і далі, РЕГУЛЯРНО, не літають на звіт до прутіна!?
Чекають на парад, як шухряк з кімнати в СБУ !!….
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03.09.2024 15:37
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Якісь вони не веселі?
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03.09.2024 15:37 Ответить
Ага, й "Гнойда" не верещать....
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03.09.2024 15:49 Ответить
Це ОКУПАНТИ з московії, за гроші прутіна, здохли в Україні!
Смерть оркам та їх дуполизам з ВРУ !!! Дивно, що вони і далі, РЕГУЛЯРНО, не літають на звіт до прутіна!?
Чекають на парад, як шухряк з кімнати в СБУ !!….
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03.09.2024 15:37 Ответить
милое и трогательное видео, спасибо ЗСУ
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03.09.2024 15:39 Ответить
ніщо так не прикрашає пейзажу як трупи ворогів.
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03.09.2024 17:45 Ответить
Красавчики! Столько хороших рассиан в одном месте.
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03.09.2024 15:43 Ответить
"...мой брат захватил геройски кусочек чужой страны: метр семьдесят пять длиною и полтора глубины", чогось вірши згадались..., правда тут до глибини діло не дійшло...
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03.09.2024 15:43 Ответить
не захватл а загадил
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03.09.2024 17:20 Ответить
Чудові пейзажі малють митці із ЗСУ!! Творчої наснаги вам!
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03.09.2024 15:43 Ответить
І це ще мабуть не точна кількість, бо завали ще не всі розібрали. І х.. зна скільки поранених...
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03.09.2024 16:12 Ответить
Ти там, серед них? Закрий рот.
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03.09.2024 16:16 Ответить
Хіба то рот? То гнилий пи.дак!
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03.09.2024 16:34 Ответить
Нет, говномет, не хотим. Погибшие воины достойны посмертного уважения, а не демонстрации их тел на потеху козломордой сволочи.
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03.09.2024 17:57 Ответить
Такі кадри потрібно розповсюджувати по всій росії , та нехай
дивляться на своїх чмобіків , щоби їм повилазило😡
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03.09.2024 15:50 Ответить
Таке відео "героїв СВО" Х7йлоТВ раба-кацапам не покаже. Тому це мають робити Українці. Завантажити й розмістити на кацапських платфлрмах має кожен небайдужий .
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03.09.2024 15:50 Ответить
щоб цих навбивати хлопцям прийшлось важко працювати

це не за хвилину одному дебілу під ракету підставити дві сотні людей
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03.09.2024 16:02 Ответить
В мене психіка не стійка, чомусь всього аж колотить від побаченого. Все задаю питання - чому так мало дохляка какЦапського?
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03.09.2024 16:03 Ответить
Гаааарне відео! підіймає настрій
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03.09.2024 16:07 Ответить
Насолода для очей
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03.09.2024 16:09 Ответить
0:36 він ще там живий??? Пів тіла немає, а головою ще воротить...
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03.09.2024 16:09 Ответить
Живучі хробаки.На 1:40 теж Кобздон уже біля воріт у пекло персонально виглядає,а він все ніяк не порадує свою самку з Джумшутом своїми "гробовими".
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03.09.2024 17:22 Ответить
Дуже позитивне відео.
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03.09.2024 16:11 Ответить
Поки лежать нацмени та жителі мухосранськів, насєлєнію це по барабану ,а от коли дійде черга до масквічєй і санкт-пєтєрбургцев ,тоді може до когось і почне щось доходити.
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03.09.2024 16:12 Ответить
*******, оставлю на ночь на сон грядущий!
А интересно чем их так одномоментно убило, а потом спалило, чтоб без идентификации оставить?
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03.09.2024 16:14 Ответить
та пох
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03.09.2024 16:15 Ответить
насіння в кармани не забули взяти?
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03.09.2024 16:34 Ответить
хоть якась користь була б.
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04.09.2024 10:20 Ответить
Просмотрел на скорости х0.25🍺
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03.09.2024 17:09 Ответить
Фахівець світлин дохлих росіян?
===============
Пошел нахер в будку, собака русская!
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03.09.2024 17:20 Ответить
Патерь нет, козломордый!
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03.09.2024 18:00 Ответить
Це фотосессія російських мільйонерів? Щось вони якісь сумні.
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03.09.2024 17:17 Ответить
Сумують що інфляція на срассєї велика.Поки їхні "гробові" виплатять-залишиться на літруху "Путінкі" та пачку пельмень.Заздрять "мільонери",помираючи у муках,тим,хто раніше сам застрелився.Гойда,окупантська мразота.
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03.09.2024 17:33 Ответить
моторшно де вони рухаються
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03.09.2024 17:23 Ответить
Ніякої емпатії до цього сміття не повинно бути.Я ,дивлячись на такі кадри, згадую - що подібні цим тваринам робили в Бучі,Маріуполі та ще в багатьох містах і ніякого жалю.Тільки побажання,щоб їхні муки тривали довше.
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03.09.2024 17:43 Ответить
"Optime olere occisum hostem".
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03.09.2024 20:42 Ответить
-- Це просто живильний ЄЛЕКСИР на зболілі
наші рани ... Давайте .синки. їм жару по-повній...Та НЕ забудьте іще й клізми їм вставить. щоб кіт Васька наминав цю погань НЕ кривлячись ...
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03.09.2024 17:24 Ответить
Вдоль дороги сваленньіе в ряд,
Меж корней застьіли, скривясь,
Тьісячи российских солдат,
Вдавленньіе танками в грязь
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03.09.2024 18:25 Ответить
Добряче ЗСУ попрацювали. Дякуємо!
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03.09.2024 18:44 Ответить
останній навіть помахав.
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04.09.2024 10:21 Ответить
Это сколько ж белых Лад мамаши отоварили!
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03.09.2024 20:40 Ответить
Як сказав гундяєв, всівоскреснуть, але не сказав, що попадуть в пекло!
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03.09.2024 20:53 Ответить
притваряюца, биздельники...
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03.09.2024 21:14 Ответить
Щодня російські солдати, наче під гіпнозом, кидаються на вірну смерть Джерело:
То брешуть, що їм колють щось психотропне й видають бухло? Виявляється просто гарні гіпнотизери працюють. Дякую за роз'яснення.
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03.09.2024 21:23 Ответить
"На добраніч малята" подивились, лягайте спати...отака ***** малята!
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03.09.2024 22:31 Ответить
 
 