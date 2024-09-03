Полсотни ликвидированных оккупантов валяются вблизи села Макеевка на Луганщине. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты тела оккупантов, которые пытались штурмовать позиции бойцов Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого вблизи села Макеевка Луганской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать не менее полусотни тел захватчиков. Камера беспилотника сняла, что по крайней мере трое тяжелораненых оккупантов еще шевелились.
"Уже третий месяц 4-й механизированный батальон Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого ведет ожесточенные бои за небольшую, но стратегически важную территорию вблизи села Макеевка на Луганщине. Ежедневно российские солдаты, как под гипнозом, бросаются на верную смерть в попытках захватить наши позиции, но их атаки каждый раз разбиваются об украинские оборонительные рубежи. Сотни россиян утилизируются, поскольку их командование продолжает посылать "одноразок" на убой как пушечное мясо, несмотря на потери", - отмечает в комментарии автор публикации.
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Смерть оркам та їх дуполизам з ВРУ !!! Дивно, що вони і далі, РЕГУЛЯРНО, не літають на звіт до прутіна!?
Чекають на парад, як шухряк з кімнати в СБУ !!….
дивляться на своїх чмобіків , щоби їм повилазило😡
це не за хвилину одному дебілу під ракету підставити дві сотні людей
А интересно чем их так одномоментно убило, а потом спалило, чтоб без идентификации оставить?
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Пошел нахер в будку, собака русская!
наші рани ... Давайте .синки. їм жару по-повній...Та НЕ забудьте іще й клізми їм вставить. щоб кіт Васька наминав цю погань НЕ кривлячись ...
Меж корней застьіли, скривясь,
Тьісячи российских солдат,
Вдавленньіе танками в грязь
То брешуть, що їм колють щось психотропне й видають бухло? Виявляється просто гарні гіпнотизери працюють. Дякую за роз'яснення.