Півсотні ліквідованих окупантів валяються поблизу села Макіївка на Луганщині. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла окупантів, які намагалися штурмувати позиції бійців Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького поблизу села Макіївка на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна налічити щонайменше півсотні тіл загарбників. Камера безпілотника зафільмувала, що принаймні троє тяжкопоранених окупантів ще ворушилися.

"Вже третій місяць 4-й механізований батальйон Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького веде запеклі бої за невелику, але стратегічно важливу територію поблизу села Макіївка на Луганщині. Щодня російські солдати, наче під гіпнозом, кидаються на вірну смерть у спробах захопити наші позиції, але їхні атаки щоразу розбиваються об українські оборонні рубежі. Сотні росіян утилізуються, оскільки їхнє командування продовжує посилати "одноразок" на забій як гарматне м'ясо, не зважаючи на втрати", - зазначає у коментарі автор публікації.

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