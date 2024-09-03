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Новини Відео Війна
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Півсотні ліквідованих окупантів валяються поблизу села Макіївка на Луганщині. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла окупантів, які намагалися штурмувати позиції бійців Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького поблизу села Макіївка на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна налічити щонайменше півсотні тіл загарбників. Камера безпілотника зафільмувала, що принаймні троє тяжкопоранених окупантів ще ворушилися.

"Вже третій місяць 4-й механізований батальйон Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького веде запеклі бої за невелику, але стратегічно важливу територію поблизу села Макіївка на Луганщині. Щодня російські солдати, наче під гіпнозом, кидаються на вірну смерть у спробах захопити наші позиції, але їхні атаки щоразу розбиваються об українські оборонні рубежі. Сотні росіян утилізуються, оскільки їхнє командування продовжує посилати "одноразок" на забій як гарматне м'ясо, не зважаючи на втрати", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П’ятеро окупантів підірвались на розтяжці. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (67) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+32
Якісь вони не веселі?
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03.09.2024 15:37
+27
милое и трогательное видео, спасибо ЗСУ
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03.09.2024 15:39
+15
Це ОКУПАНТИ з московії, за гроші прутіна, здохли в Україні!
Смерть оркам та їх дуполизам з ВРУ !!! Дивно, що вони і далі, РЕГУЛЯРНО, не літають на звіт до прутіна!?
Чекають на парад, як шухряк з кімнати в СБУ !!….
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03.09.2024 15:37
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Якісь вони не веселі?
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03.09.2024 15:37 Відповісти
Ага, й "Гнойда" не верещать....
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03.09.2024 15:49 Відповісти
Це ОКУПАНТИ з московії, за гроші прутіна, здохли в Україні!
Смерть оркам та їх дуполизам з ВРУ !!! Дивно, що вони і далі, РЕГУЛЯРНО, не літають на звіт до прутіна!?
Чекають на парад, як шухряк з кімнати в СБУ !!….
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03.09.2024 15:37 Відповісти
милое и трогательное видео, спасибо ЗСУ
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03.09.2024 15:39 Відповісти
ніщо так не прикрашає пейзажу як трупи ворогів.
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03.09.2024 17:45 Відповісти
Красавчики! Столько хороших рассиан в одном месте.
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03.09.2024 15:43 Відповісти
"...мой брат захватил геройски кусочек чужой страны: метр семьдесят пять длиною и полтора глубины", чогось вірши згадались..., правда тут до глибини діло не дійшло...
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03.09.2024 15:43 Відповісти
не захватл а загадил
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03.09.2024 17:20 Відповісти
Чудові пейзажі малють митці із ЗСУ!! Творчої наснаги вам!
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03.09.2024 15:43 Відповісти
І це ще мабуть не точна кількість, бо завали ще не всі розібрали. І х.. зна скільки поранених...
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03.09.2024 16:12 Відповісти
Ти там, серед них? Закрий рот.
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03.09.2024 16:16 Відповісти
Хіба то рот? То гнилий пи.дак!
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03.09.2024 16:34 Відповісти
Нет, говномет, не хотим. Погибшие воины достойны посмертного уважения, а не демонстрации их тел на потеху козломордой сволочи.
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03.09.2024 17:57 Відповісти
Такі кадри потрібно розповсюджувати по всій росії , та нехай
дивляться на своїх чмобіків , щоби їм повилазило😡
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03.09.2024 15:50 Відповісти
Таке відео "героїв СВО" Х7йлоТВ раба-кацапам не покаже. Тому це мають робити Українці. Завантажити й розмістити на кацапських платфлрмах має кожен небайдужий .
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03.09.2024 15:50 Відповісти
щоб цих навбивати хлопцям прийшлось важко працювати

це не за хвилину одному дебілу під ракету підставити дві сотні людей
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03.09.2024 16:02 Відповісти
В мене психіка не стійка, чомусь всього аж колотить від побаченого. Все задаю питання - чому так мало дохляка какЦапського?
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03.09.2024 16:03 Відповісти
Гаааарне відео! підіймає настрій
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03.09.2024 16:07 Відповісти
Насолода для очей
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03.09.2024 16:09 Відповісти
0:36 він ще там живий??? Пів тіла немає, а головою ще воротить...
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03.09.2024 16:09 Відповісти
Живучі хробаки.На 1:40 теж Кобздон уже біля воріт у пекло персонально виглядає,а він все ніяк не порадує свою самку з Джумшутом своїми "гробовими".
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03.09.2024 17:22 Відповісти
Дуже позитивне відео.
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03.09.2024 16:11 Відповісти
Поки лежать нацмени та жителі мухосранськів, насєлєнію це по барабану ,а от коли дійде черга до масквічєй і санкт-пєтєрбургцев ,тоді може до когось і почне щось доходити.
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03.09.2024 16:12 Відповісти
*******, оставлю на ночь на сон грядущий!
А интересно чем их так одномоментно убило, а потом спалило, чтоб без идентификации оставить?
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03.09.2024 16:14 Відповісти
та пох
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03.09.2024 16:15 Відповісти
насіння в кармани не забули взяти?
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03.09.2024 16:34 Відповісти
хоть якась користь була б.
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04.09.2024 10:20 Відповісти
Просмотрел на скорости х0.25🍺
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03.09.2024 17:09 Відповісти
Фахівець світлин дохлих росіян?
===============
Пошел нахер в будку, собака русская!
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03.09.2024 17:20 Відповісти
Патерь нет, козломордый!
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03.09.2024 18:00 Відповісти
Це фотосессія російських мільйонерів? Щось вони якісь сумні.
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03.09.2024 17:17 Відповісти
Сумують що інфляція на срассєї велика.Поки їхні "гробові" виплатять-залишиться на літруху "Путінкі" та пачку пельмень.Заздрять "мільонери",помираючи у муках,тим,хто раніше сам застрелився.Гойда,окупантська мразота.
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03.09.2024 17:33 Відповісти
моторшно де вони рухаються
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03.09.2024 17:23 Відповісти
Ніякої емпатії до цього сміття не повинно бути.Я ,дивлячись на такі кадри, згадую - що подібні цим тваринам робили в Бучі,Маріуполі та ще в багатьох містах і ніякого жалю.Тільки побажання,щоб їхні муки тривали довше.
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03.09.2024 17:43 Відповісти
"Optime olere occisum hostem".
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03.09.2024 20:42 Відповісти
-- Це просто живильний ЄЛЕКСИР на зболілі
наші рани ... Давайте .синки. їм жару по-повній...Та НЕ забудьте іще й клізми їм вставить. щоб кіт Васька наминав цю погань НЕ кривлячись ...
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03.09.2024 17:24 Відповісти
Вдоль дороги сваленньіе в ряд,
Меж корней застьіли, скривясь,
Тьісячи российских солдат,
Вдавленньіе танками в грязь
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03.09.2024 18:25 Відповісти
Добряче ЗСУ попрацювали. Дякуємо!
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03.09.2024 18:44 Відповісти
останній навіть помахав.
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04.09.2024 10:21 Відповісти
Это сколько ж белых Лад мамаши отоварили!
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03.09.2024 20:40 Відповісти
Як сказав гундяєв, всівоскреснуть, але не сказав, що попадуть в пекло!
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03.09.2024 20:53 Відповісти
притваряюца, биздельники...
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03.09.2024 21:14 Відповісти
Щодня російські солдати, наче під гіпнозом, кидаються на вірну смерть Джерело:
То брешуть, що їм колють щось психотропне й видають бухло? Виявляється просто гарні гіпнотизери працюють. Дякую за роз'яснення.
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03.09.2024 21:23 Відповісти
"На добраніч малята" подивились, лягайте спати...отака ***** малята!
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03.09.2024 22:31 Відповісти
 
 