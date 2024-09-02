П’ятеро окупантів підірвались на розтяжці. ВIДЕО 18+
У мережі опубліковане відео, на якому зафільмовані тіла п'яти окупантів, що підірвалися на розтяжці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ліквідованих загарбників зафільмував їх поплічник, який рухався услід разом із наступною групою штурмовиків. Місце та дату зйомки автор публікації не зазначає.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+21 Gary Grant
показати весь коментар02.09.2024 15:48
+14 Макар #591193
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+13 Яр Холодний
показати весь коментар02.09.2024 16:07
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Їх вже мабуть й хробаки доїли....
тому поплічники спокійно ходят довкола
а може фугас???
ми бачимо, що показали,
радіємо від цього...
а як та чим, це питання навіть не друге.
СЛАВА ЗСУ!!!!!
Тож чого ти дивуєшся, що в хід пішли запаси касок "зразка 1942 року" і взагалі мосінки зі стратегічних запасів, що робились після другої світової.
Були б на передовій, для
Пʼятеро кацапів - вбивць пішли до пекла 😁
де ти там наших бачив?