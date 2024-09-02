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Новини Відео Війна
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П’ятеро окупантів підірвались на розтяжці. ВIДЕО 18+

У мережі опубліковане відео, на якому зафільмовані тіла п'яти окупантів, що підірвалися на розтяжці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ліквідованих загарбників зафільмував їх поплічник, який рухався услід разом із наступною групою штурмовиків. Місце та дату зйомки автор публікації не зазначає.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Петербуржець фільмує кладовище "героїв СВО": "Сколько пацанчиков лежат! Ради чего? Че там в той #баной Украине мы, нах#й, забыли?". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) сапер (194)


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Топ коментарі
+21
П'ять пачок пельменів в студію.
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02.09.2024 15:48
+14
Зараз відпочинуть і на Бєрлін.
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02.09.2024 15:59
+13
Коли кацап виклав відео - тоді й показали!
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02.09.2024 16:07
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П'ять пачок пельменів в студію.
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02.09.2024 15:48 Відповісти
...ані тоже думалі што іх пранєсьот...
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02.09.2024 16:14 Відповісти
типовий приклад дії кацапської пекельної системи "охота" - 100% результат від п'яти мін
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02.09.2024 17:11 Відповісти
Відео піврічної давнини? Ні листя ні трави немає, вдіті по-зимовому.....
Їх вже мабуть й хробаки доїли....
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02.09.2024 15:50 Відповісти
Від цього відео стало гірше ? ....
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02.09.2024 16:03 Відповісти
Коли кацап виклав відео - тоді й показали!
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02.09.2024 16:07 Відповісти
Вірогідно, коли кацапа-автора нарешті за200тило, тоді телефон його потрапив до наших хлопців - вони і виклали цей ролик...
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02.09.2024 21:12 Відповісти
Дивишся - ненадивишся!!!
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02.09.2024 15:50 Відповісти
Чи з'їли вже лисиці, щурі та миші автора відео?
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02.09.2024 15:51 Відповісти
Зараз відпочинуть і на Бєрлін.
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02.09.2024 15:59 Відповісти
а там і до Вашингтону рукой подати...
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02.09.2024 16:41 Відповісти
щоби ефка так кісти поперебивала? навряд чи
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02.09.2024 16:06 Відповісти
А може хлопці "МОНку" трофейну пришпандорили? У ЗСУ немає протипіхотних мін - але це не заважає використовувать "трофеї" Проти самих кацапів! Або СВУ заклали
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02.09.2024 16:11 Відповісти
кацапська система "охота" - пять мін 100% результат
тому поплічники спокійно ходят довкола
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02.09.2024 17:12 Відповісти
Подивився я твою схему! Цілком можливо що вони на свою ж і попали Наші у березні 2022-го так натикАли протитанкових на лісових дорогах - поки відступали до Чернігова Ставили - "хто-попало" і "де-попало" - аби тільки кацапів затримать А зараз їздять де-попало і часом підриваються
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02.09.2024 17:20 Відповісти
а може мон???
а може фугас???
ми бачимо, що показали,
радіємо від цього...
а як та чим, це питання навіть не друге.
СЛАВА ЗСУ!!!!!
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02.09.2024 19:10 Відповісти
"пять человек" - були б люьми, то не полізли чужу землю захищати.
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02.09.2024 16:18 Відповісти
А что за каска у первого, образца 42-го года? )
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02.09.2024 16:37 Відповісти
Саме так. А ще вони на фронт потягнули давно танки Т-54/55 (останні вироблені в 1979 році і "на зберіганні" майже всі екземпляри були принаймні 40 років), гармати М46 (не випускаються з 1971 року в засрашці і практично всі були 40+ років на зберіганні), а ще пишуть, що помічена гармата М-30 (остання була випущена в 1955 році, практично всі екземпляри на зберіганні більше 50 років).

Тож чого ти дивуєшся, що в хід пішли запаси касок "зразка 1942 року" і взагалі мосінки зі стратегічних запасів, що робились після другої світової.
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02.09.2024 21:29 Відповісти
"Все пять человек". Три раза пересмотрел, на паузу ставил, ни хрена, не увидел ни одного человека. ****** валяются, два ****** за кадром вякают, людей нет. Может, со зрением непорядок?
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02.09.2024 16:39 Відповісти
А чому б вам, шановний, та не в ТЦК звернутися?
Були б на передовій, для
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02.09.2024 20:37 Відповісти
Чому коментарій перервався на самому цікавому?
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03.09.2024 06:06 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=0fPMAEXsDps А.Бабченко: Дрон с термитом выжигает позиции (1:16)
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02.09.2024 16:47 Відповісти
Я дивилась, сподобалось,спочатку не зрозуміла,що воно таке,побачила,як людина йде посадкою,а потім зникла,ну може пі пі захотіла. Передивилась разів 5 гарне відео.
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02.09.2024 20:39 Відповісти
Снято осенью либо весной, т.е. полгода назад или больше - травы зелёной практически нет ещё или уже
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02.09.2024 16:53 Відповісти
"муса, сВИНьИ уже атдьіхают. как слишна, прийом?"
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02.09.2024 16:57 Відповісти
Здесь все - Стас, Никита, Гена, Турбо и Дюша Метелкин! 💀👌
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02.09.2024 16:57 Відповісти
Точна кількість частково демобілізованих кацапів незрозуміла: діапазон десь 5,5-5,75
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02.09.2024 17:56 Відповісти
Красота 👍🏼👍🏼👍🏼
Пʼятеро кацапів - вбивць пішли до пекла 😁
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02.09.2024 18:19 Відповісти
Бісить коли наші військові кацап'ячою чтокають. А дохла каzапня це завжди добре.
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02.09.2024 18:23 Відповісти
Як повідомляє , ліквідованих загарбників https://t.me/videoreaktor/675 зафільмував їх поплічник , який рухався услід разом із наступною групою штурмовиків. (с)

де ти там наших бачив?
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02.09.2024 19:29 Відповісти
Краще б конєчності їм зв"язали, бо задубіють і в цулюфан не влізуть ! Шо їм потім, відрубувати їх , чи шо ?
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02.09.2024 19:39 Відповісти
а патамушта нефуй шастать в Украину
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02.09.2024 20:34 Відповісти
 
 