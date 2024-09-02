П’ятеро окупантів підірвались на розтяжці. ВIДЕО 18+

У мережі опубліковане відео, на якому зафільмовані тіла п'яти окупантів, що підірвалися на розтяжці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ліквідованих загарбників зафільмував їх поплічник, який рухався услід разом із наступною групою штурмовиків. Місце та дату зйомки автор публікації не зазначає.

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