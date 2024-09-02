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Новини Відео Війна
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Петербуржець фільмує кладовище "героїв СВО": "Сколько пацанчиков лежат! Ради чего? Че там в той #баной Украине мы, нах#й, забыли?". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканець культурної столиці РФ Санкт-Петербурга фільмує кладовище ліквідованих в Україні російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, петербуржець вражений площею захоронень і ставить питання, які "дискредитують" російську армію та владу.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Герой СВО" застрелив бізнес-партнера у ресторані російського Санкт-Петербурга. ВIДЕО камер спостереження

Автор: 

армія рф (17373) Санкт-Петербург (277) знищення (7235)


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Топ коментарі
+46
дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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02.09.2024 09:36
+31
Нехай *уйлу отой ''відос'' із запитаннями відправить. Не здивуюся якщо воно через трохи буде вибачатися за оте відео.
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02.09.2024 09:38
+25
Так это ещё с Питера никого не призывали практически. Москву и Питер берегут. Это только офецерьё и долболклюи что сами ломанулись на заработки.
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02.09.2024 09:47
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дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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02.09.2024 09:36 Відповісти
А собі місце вже застовбив ? лапоть вонючий
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02.09.2024 09:40 Відповісти
Бачив пусте місце (травою заросле) між двома кварталами кладовища? От як воно заповниться до кінця - тоді кацапи стануть такі питання задавать голосніше і масово!
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02.09.2024 10:01 Відповісти
Нехай *уйлу отой ''відос'' із запитаннями відправить. Не здивуюся якщо воно через трохи буде вибачатися за оте відео.
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02.09.2024 09:38 Відповісти
Це хіба "кладбіще"? От під Донецьком десятки гектарів... Але нікого в ********** це взагалі не хвилює...
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02.09.2024 09:43 Відповісти
Донецкое море?
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02.09.2024 10:26 Відповісти
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02.09.2024 09:45 Відповісти
Так это ещё с Питера никого не призывали практически. Москву и Питер берегут. Это только офецерьё и долболклюи что сами ломанулись на заработки.
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02.09.2024 09:47 Відповісти
Коли в гроби ляжуть Масква та Підєр, тоді і війна закінчиться.
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02.09.2024 09:48 Відповісти
Первый в катастрофе уже есть(хромая лошадь, пыня на очереди).
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02.09.2024 10:03 Відповісти
Війна закінчиться, коли всі теци Москви і Пітера будуть розбиті, і жителі цих міст зиму будуть зустрічати без опалення і електроенергії.
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02.09.2024 12:59 Відповісти
Кращеб вони здохли в кацапії.
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02.09.2024 09:48 Відповісти
Кацапи не говорять"заради". Ну ок.
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02.09.2024 09:51 Відповісти
Говорять. Бачила відео де говорять "про" замість "об".
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02.09.2024 15:39 Відповісти
В бур'янах прикопали непотріб.
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02.09.2024 09:54 Відповісти
Это во имя правления вашего уйла, *****, какие *****, такой и царь
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02.09.2024 09:56 Відповісти
"Раді чего"? Дьік лития под Кураховьім много - у китайцев руки чешутся! А кацапьі и нє догадьіваются отпричинах "СВО". Гробить своих людей ради чужих - дураком надр бьіть! Понятно, что только ради прибьілей войну затевают!
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02.09.2024 09:56 Відповісти
Та й цей любитель ***** не проти свої брудні рученята запуситити в українькі ресурси.
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02.09.2024 10:03 Відповісти
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02.09.2024 09:56 Відповісти
Який довгий і змістовний коментар!
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02.09.2024 10:12 Відповісти
Заради справедливості - автор цього афоризму начебто не жуков, а фельдмаршал Мініх. Хоча обидва упирі, один одного варті. Останній відзначився тим, що вчисту просрав кримську кампанію, де з втратами о/с не рахувався (звідки і вислів), а потім за наказом петьки-1 зруйнував Золоті ворота у Києві.
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02.09.2024 11:27 Відповісти
нізащо не повірю, що якийсь касап здатен додуматися до такого простого запитання "нафіга нам це???" точно якийсь мериканський шпіон знаімав
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02.09.2024 10:04 Відповісти
Іноагєнт!
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02.09.2024 10:08 Відповісти
Не кладбище, а какая-то помойка использованных "олвэйсов".
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02.09.2024 10:06 Відповісти
Офіційно в спб 85 кладовищ.
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02.09.2024 10:54 Відповісти
йоганні орки....кабзон рад
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02.09.2024 10:06 Відповісти
Отакої, це в "культурній столиці" 50% слів - матюки, що ж казати про культуру "глубінкі"?
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02.09.2024 10:08 Відповісти
А якщо подивитися на центральний цвинтар у Львові, то йому немає кінця і краю. Такий же самий у Дніпрі. Кацапи вічні, невиправні потвори, а в нас загинули самі найкращі, із-за того сміття, яке зарито на їх зарослих цвинтарях смердячих боліт.
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02.09.2024 10:20 Відповісти
На жаль так, гинуть ті яким же жити та жити.
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02.09.2024 10:27 Відповісти
Це дуже круто писати такі пафосні слова десь з Німеччини, а не з бусіку незламністі
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02.09.2024 10:50 Відповісти
Кого жалеть, наемников?! За деньги идут убивать и получают по заслугам. Дай бог здоровья Байдену.
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02.09.2024 10:59 Відповісти
Того шо кацпія ******, а не Україна. Вас ***** пре у всі дірки, а ви тільки питання задаєте анонімно, тому шо бздете його.
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02.09.2024 11:00 Відповісти
Ooo skoka dohlih ruskih , adno zaglidenie 🤗 , daiosh pitiletku za dva goda !!!
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02.09.2024 11:31 Відповісти
I budjet jeshchjo.... MNOGO... i nja somnjevaijtjesj , zasrannije kapcani, 'predstavitjelji zasrannovo rjusskovo mira'!!!!
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02.09.2024 12:48 Відповісти
та їм похєр...на пацанчіков
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02.09.2024 12:49 Відповісти
Що йр забула в нормальній країні, він хотів сказати. Але воно і думати не вміє і слова добирати занадто важка робота. Еволюційний болотяний тупік рф.
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02.09.2024 13:24 Відповісти
і так по всьому Лаптестану...... а в кремблі кажуть що баби ще нарожають.
та не кажуть своєму бидлу, що тепер вже це будуть народжуватись Мамшуди та Джамшуди,
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02.09.2024 13:59 Відповісти
Сподобався початок: "Тьомная сторона КУЛЬТУРНАЙ СТАЛІЦИ...". А далі мат-перемат матом поганяє.
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02.09.2024 15:55 Відповісти
підарків... треба називати речі своїми іменами
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02.09.2024 16:04 Відповісти
за ШТА????

горіть в пеклі, suki
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02.09.2024 16:28 Відповісти
То лі еще будет,ой-йой-йой! Не забудь ***** подякувати,кацап смердючий,що сам там не лежиш.
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02.09.2024 18:58 Відповісти
один такой на всю ********* умный типа
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02.09.2024 20:13 Відповісти
 
 