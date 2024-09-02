Петербуржець фільмує кладовище "героїв СВО": "Сколько пацанчиков лежат! Ради чего? Че там в той #баной Украине мы, нах#й, забыли?". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканець культурної столиці РФ Санкт-Петербурга фільмує кладовище ліквідованих в Україні російських військових.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, петербуржець вражений площею захоронень і ставить питання, які "дискредитують" російську армію та владу.
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Топ коментарі
+46 Александр Чуднивец #474549
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+31 Валерій Кваша
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+25 sharaban
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та не кажуть своєму бидлу, що тепер вже це будуть народжуватись Мамшуди та Джамшуди,
горіть в пеклі, suki