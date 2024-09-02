РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14450 посетителей онлайн
Новости Видео Война
24 202 46

Петербуржец снимает кладбище "героев СВО": "Сколько пацанчиков лежат! Ради чего? Че там в той #баной Украине мы, нах#й, забыли?". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой житель культурной столицы РФ Санкт-Петербурга снимает кладбище ликвидированных в Украине российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, петербуржец поражен площадью захоронений и задает вопросы, которые "дискредитируют" российскую армию и власть.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: "Герой СВО" застрелил бизнес-партнера в ресторане российского Санкт-Петербурга. ВИДЕО камер наблюдения

Автор: 

армия РФ (19224) Санкт-Петербург (486) уничтожение (6923)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+46
дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
показать весь комментарий
02.09.2024 09:36
+31
Нехай *уйлу отой ''відос'' із запитаннями відправить. Не здивуюся якщо воно через трохи буде вибачатися за оте відео.
показать весь комментарий
02.09.2024 09:38
+25
Так это ещё с Питера никого не призывали практически. Москву и Питер берегут. Это только офецерьё и долболклюи что сами ломанулись на заработки.
показать весь комментарий
02.09.2024 09:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
показать весь комментарий
02.09.2024 09:36 Ответить
А собі місце вже застовбив ? лапоть вонючий
показать весь комментарий
02.09.2024 09:40 Ответить
Бачив пусте місце (травою заросле) між двома кварталами кладовища? От як воно заповниться до кінця - тоді кацапи стануть такі питання задавать голосніше і масово!
показать весь комментарий
02.09.2024 10:01 Ответить
Нехай *уйлу отой ''відос'' із запитаннями відправить. Не здивуюся якщо воно через трохи буде вибачатися за оте відео.
показать весь комментарий
02.09.2024 09:38 Ответить
Це хіба "кладбіще"? От під Донецьком десятки гектарів... Але нікого в ********** це взагалі не хвилює...
показать весь комментарий
02.09.2024 09:43 Ответить
Донецкое море?
показать весь комментарий
02.09.2024 10:26 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2024 09:45 Ответить
Так это ещё с Питера никого не призывали практически. Москву и Питер берегут. Это только офецерьё и долболклюи что сами ломанулись на заработки.
показать весь комментарий
02.09.2024 09:47 Ответить
Коли в гроби ляжуть Масква та Підєр, тоді і війна закінчиться.
показать весь комментарий
02.09.2024 09:48 Ответить
Первый в катастрофе уже есть(хромая лошадь, пыня на очереди).
показать весь комментарий
02.09.2024 10:03 Ответить
Війна закінчиться, коли всі теци Москви і Пітера будуть розбиті, і жителі цих міст зиму будуть зустрічати без опалення і електроенергії.
показать весь комментарий
02.09.2024 12:59 Ответить
Кращеб вони здохли в кацапії.
показать весь комментарий
02.09.2024 09:48 Ответить
Кацапи не говорять"заради". Ну ок.
показать весь комментарий
02.09.2024 09:51 Ответить
Говорять. Бачила відео де говорять "про" замість "об".
показать весь комментарий
02.09.2024 15:39 Ответить
В бур'янах прикопали непотріб.
показать весь комментарий
02.09.2024 09:54 Ответить
Это во имя правления вашего уйла, *****, какие *****, такой и царь
показать весь комментарий
02.09.2024 09:56 Ответить
"Раді чего"? Дьік лития под Кураховьім много - у китайцев руки чешутся! А кацапьі и нє догадьіваются отпричинах "СВО". Гробить своих людей ради чужих - дураком надр бьіть! Понятно, что только ради прибьілей войну затевают!
показать весь комментарий
02.09.2024 09:56 Ответить
Та й цей любитель ***** не проти свої брудні рученята запуситити в українькі ресурси.
показать весь комментарий
02.09.2024 10:03 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2024 09:56 Ответить
Який довгий і змістовний коментар!
показать весь комментарий
02.09.2024 10:12 Ответить
Заради справедливості - автор цього афоризму начебто не жуков, а фельдмаршал Мініх. Хоча обидва упирі, один одного варті. Останній відзначився тим, що вчисту просрав кримську кампанію, де з втратами о/с не рахувався (звідки і вислів), а потім за наказом петьки-1 зруйнував Золоті ворота у Києві.
показать весь комментарий
02.09.2024 11:27 Ответить
нізащо не повірю, що якийсь касап здатен додуматися до такого простого запитання "нафіга нам це???" точно якийсь мериканський шпіон знаімав
показать весь комментарий
02.09.2024 10:04 Ответить
Іноагєнт!
показать весь комментарий
02.09.2024 10:08 Ответить
Не кладбище, а какая-то помойка использованных "олвэйсов".
показать весь комментарий
02.09.2024 10:06 Ответить
Офіційно в спб 85 кладовищ.
показать весь комментарий
02.09.2024 10:54 Ответить
йоганні орки....кабзон рад
показать весь комментарий
02.09.2024 10:06 Ответить
Отакої, це в "культурній столиці" 50% слів - матюки, що ж казати про культуру "глубінкі"?
показать весь комментарий
02.09.2024 10:08 Ответить
А якщо подивитися на центральний цвинтар у Львові, то йому немає кінця і краю. Такий же самий у Дніпрі. Кацапи вічні, невиправні потвори, а в нас загинули самі найкращі, із-за того сміття, яке зарито на їх зарослих цвинтарях смердячих боліт.
показать весь комментарий
02.09.2024 10:20 Ответить
На жаль так, гинуть ті яким же жити та жити.
показать весь комментарий
02.09.2024 10:27 Ответить
Це дуже круто писати такі пафосні слова десь з Німеччини, а не з бусіку незламністі
показать весь комментарий
02.09.2024 10:50 Ответить
Кого жалеть, наемников?! За деньги идут убивать и получают по заслугам. Дай бог здоровья Байдену.
показать весь комментарий
02.09.2024 10:59 Ответить
Того шо кацпія ******, а не Україна. Вас ***** пре у всі дірки, а ви тільки питання задаєте анонімно, тому шо бздете його.
показать весь комментарий
02.09.2024 11:00 Ответить
Ooo skoka dohlih ruskih , adno zaglidenie 🤗 , daiosh pitiletku za dva goda !!!
показать весь комментарий
02.09.2024 11:31 Ответить
I budjet jeshchjo.... MNOGO... i nja somnjevaijtjesj , zasrannije kapcani, 'predstavitjelji zasrannovo rjusskovo mira'!!!!
показать весь комментарий
02.09.2024 12:48 Ответить
та їм похєр...на пацанчіков
показать весь комментарий
02.09.2024 12:49 Ответить
Що йр забула в нормальній країні, він хотів сказати. Але воно і думати не вміє і слова добирати занадто важка робота. Еволюційний болотяний тупік рф.
показать весь комментарий
02.09.2024 13:24 Ответить
і так по всьому Лаптестану...... а в кремблі кажуть що баби ще нарожають.
та не кажуть своєму бидлу, що тепер вже це будуть народжуватись Мамшуди та Джамшуди,
показать весь комментарий
02.09.2024 13:59 Ответить
Сподобався початок: "Тьомная сторона КУЛЬТУРНАЙ СТАЛІЦИ...". А далі мат-перемат матом поганяє.
показать весь комментарий
02.09.2024 15:55 Ответить
підарків... треба називати речі своїми іменами
показать весь комментарий
02.09.2024 16:04 Ответить
за ШТА????

горіть в пеклі, suki
показать весь комментарий
02.09.2024 16:28 Ответить
То лі еще будет,ой-йой-йой! Не забудь ***** подякувати,кацап смердючий,що сам там не лежиш.
показать весь комментарий
02.09.2024 18:58 Ответить
один такой на всю ********* умный типа
показать весь комментарий
02.09.2024 20:13 Ответить
 
 