Петербуржец снимает кладбище "героев СВО": "Сколько пацанчиков лежат! Ради чего? Че там в той #баной Украине мы, нах#й, забыли?". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой житель культурной столицы РФ Санкт-Петербурга снимает кладбище ликвидированных в Украине российских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, петербуржец поражен площадью захоронений и задает вопросы, которые "дискредитируют" российскую армию и власть.
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та не кажуть своєму бидлу, що тепер вже це будуть народжуватись Мамшуди та Джамшуди,
горіть в пеклі, suki