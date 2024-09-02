Петербуржец снимает кладбище "героев СВО": "Сколько пацанчиков лежат! Ради чего? Че там в той #баной Украине мы, нах#й, забыли?". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой житель культурной столицы РФ Санкт-Петербурга снимает кладбище ликвидированных в Украине российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, петербуржец поражен площадью захоронений и задает вопросы, которые "дискредитируют" российскую армию и власть.

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