Пятеро оккупантов подорвались на растяжке. ВИДЕО 18+
В сети опубликовано видео, на котором сняты тела пяти оккупантов, подорвавшихся на растяжке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ликвидированных захватчиков снял их приспешник, двигавшийся вслед вместе со следующей группой штурмовиков.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+21 Gary Grant
показать весь комментарий02.09.2024 15:48
+14 Макар #591193
показать весь комментарий02.09.2024 15:59
+13 Яр Холодний
показать весь комментарий02.09.2024 16:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Їх вже мабуть й хробаки доїли....
тому поплічники спокійно ходят довкола
а може фугас???
ми бачимо, що показали,
радіємо від цього...
а як та чим, це питання навіть не друге.
СЛАВА ЗСУ!!!!!
Тож чого ти дивуєшся, що в хід пішли запаси касок "зразка 1942 року" і взагалі мосінки зі стратегічних запасів, що робились після другої світової.
Були б на передовій, для
Пʼятеро кацапів - вбивць пішли до пекла 😁
де ти там наших бачив?