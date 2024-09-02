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Пятеро оккупантов подорвались на растяжке. ВИДЕО 18+

В сети опубликовано видео, на котором сняты тела пяти оккупантов, подорвавшихся на растяжке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ликвидированных захватчиков снял их приспешник, двигавшийся вслед вместе со следующей группой штурмовиков.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Воины 3 ОШБр атаковали российское ПВО и уничтожили огнеметную систему оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) сапер (135)


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Топ комментарии
+21
П'ять пачок пельменів в студію.
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02.09.2024 15:48
+14
Зараз відпочинуть і на Бєрлін.
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02.09.2024 15:59
+13
Коли кацап виклав відео - тоді й показали!
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02.09.2024 16:07
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П'ять пачок пельменів в студію.
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02.09.2024 15:48 Ответить
...ані тоже думалі што іх пранєсьот...
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02.09.2024 16:14 Ответить
типовий приклад дії кацапської пекельної системи "охота" - 100% результат від п'яти мін
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02.09.2024 17:11 Ответить
Відео піврічної давнини? Ні листя ні трави немає, вдіті по-зимовому.....
Їх вже мабуть й хробаки доїли....
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02.09.2024 15:50 Ответить
Від цього відео стало гірше ? ....
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02.09.2024 16:03 Ответить
Коли кацап виклав відео - тоді й показали!
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02.09.2024 16:07 Ответить
Вірогідно, коли кацапа-автора нарешті за200тило, тоді телефон його потрапив до наших хлопців - вони і виклали цей ролик...
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02.09.2024 21:12 Ответить
Дивишся - ненадивишся!!!
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02.09.2024 15:50 Ответить
Чи з'їли вже лисиці, щурі та миші автора відео?
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02.09.2024 15:51 Ответить
Зараз відпочинуть і на Бєрлін.
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02.09.2024 15:59 Ответить
а там і до Вашингтону рукой подати...
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02.09.2024 16:41 Ответить
щоби ефка так кісти поперебивала? навряд чи
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02.09.2024 16:06 Ответить
А може хлопці "МОНку" трофейну пришпандорили? У ЗСУ немає протипіхотних мін - але це не заважає використовувать "трофеї" Проти самих кацапів! Або СВУ заклали
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02.09.2024 16:11 Ответить
кацапська система "охота" - пять мін 100% результат
тому поплічники спокійно ходят довкола
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02.09.2024 17:12 Ответить
Подивився я твою схему! Цілком можливо що вони на свою ж і попали Наші у березні 2022-го так натикАли протитанкових на лісових дорогах - поки відступали до Чернігова Ставили - "хто-попало" і "де-попало" - аби тільки кацапів затримать А зараз їздять де-попало і часом підриваються
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02.09.2024 17:20 Ответить
а може мон???
а може фугас???
ми бачимо, що показали,
радіємо від цього...
а як та чим, це питання навіть не друге.
СЛАВА ЗСУ!!!!!
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02.09.2024 19:10 Ответить
"пять человек" - були б люьми, то не полізли чужу землю захищати.
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02.09.2024 16:18 Ответить
А что за каска у первого, образца 42-го года? )
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02.09.2024 16:37 Ответить
Саме так. А ще вони на фронт потягнули давно танки Т-54/55 (останні вироблені в 1979 році і "на зберіганні" майже всі екземпляри були принаймні 40 років), гармати М46 (не випускаються з 1971 року в засрашці і практично всі були 40+ років на зберіганні), а ще пишуть, що помічена гармата М-30 (остання була випущена в 1955 році, практично всі екземпляри на зберіганні більше 50 років).

Тож чого ти дивуєшся, що в хід пішли запаси касок "зразка 1942 року" і взагалі мосінки зі стратегічних запасів, що робились після другої світової.
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02.09.2024 21:29 Ответить
"Все пять человек". Три раза пересмотрел, на паузу ставил, ни хрена, не увидел ни одного человека. ****** валяются, два ****** за кадром вякают, людей нет. Может, со зрением непорядок?
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02.09.2024 16:39 Ответить
А чому б вам, шановний, та не в ТЦК звернутися?
Були б на передовій, для
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02.09.2024 20:37 Ответить
Чому коментарій перервався на самому цікавому?
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03.09.2024 06:06 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=0fPMAEXsDps А.Бабченко: Дрон с термитом выжигает позиции (1:16)
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02.09.2024 16:47 Ответить
Я дивилась, сподобалось,спочатку не зрозуміла,що воно таке,побачила,як людина йде посадкою,а потім зникла,ну може пі пі захотіла. Передивилась разів 5 гарне відео.
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02.09.2024 20:39 Ответить
Снято осенью либо весной, т.е. полгода назад или больше - травы зелёной практически нет ещё или уже
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02.09.2024 16:53 Ответить
"муса, сВИНьИ уже атдьіхают. как слишна, прийом?"
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02.09.2024 16:57 Ответить
Здесь все - Стас, Никита, Гена, Турбо и Дюша Метелкин! 💀👌
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02.09.2024 16:57 Ответить
Точна кількість частково демобілізованих кацапів незрозуміла: діапазон десь 5,5-5,75
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02.09.2024 17:56 Ответить
Красота 👍🏼👍🏼👍🏼
Пʼятеро кацапів - вбивць пішли до пекла 😁
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02.09.2024 18:19 Ответить
Бісить коли наші військові кацап'ячою чтокають. А дохла каzапня це завжди добре.
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02.09.2024 18:23 Ответить
Як повідомляє , ліквідованих загарбників https://t.me/videoreaktor/675 зафільмував їх поплічник , який рухався услід разом із наступною групою штурмовиків. (с)

де ти там наших бачив?
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02.09.2024 19:29 Ответить
Краще б конєчності їм зв"язали, бо задубіють і в цулюфан не влізуть ! Шо їм потім, відрубувати їх , чи шо ?
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02.09.2024 19:39 Ответить
а патамушта нефуй шастать в Украину
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02.09.2024 20:34 Ответить
 
 