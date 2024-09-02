Пятеро оккупантов подорвались на растяжке. ВИДЕО 18+

В сети опубликовано видео, на котором сняты тела пяти оккупантов, подорвавшихся на растяжке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ликвидированных захватчиков снял их приспешник, двигавшийся вслед вместе со следующей группой штурмовиков.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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