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Воины 3 ОШБр атаковали российское ПВО и уничтожили огнеметную систему оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады поразили зенитный ракетный комплекс "Тор" и тяжелую огнеметную систему 1А "Солнцепек" оккупантов.

Украинские защитники также уничтожили пушку 2А36 "Гиацинт-Б", вражеские грузовики, очередные "буханки" и антенны противника, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пограничники поразили десяток позиций и уничтожили БМП врага на Купянском направлении. ВИДЕО

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Харьковщина (5577) уничтожение (6923) 3-я Отдельная штурмовая бригада (418)


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Бережи наших Героїв Господь
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01.09.2024 15:04 Ответить
Женіть їх,хлопці, за поребрик. Не має чого оркам робити в Україні. Крок за кроком, метр за метром,але женіть
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01.09.2024 15:06 Ответить
Дякуємо Вам хлопці, тільки на вас військових надія, влада не наша, не проукраїнська!!!
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02.09.2024 08:24 Ответить
 
 