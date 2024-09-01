Воины 3 ОШБр атаковали российское ПВО и уничтожили огнеметную систему оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады поразили зенитный ракетный комплекс "Тор" и тяжелую огнеметную систему 1А "Солнцепек" оккупантов.
Украинские защитники также уничтожили пушку 2А36 "Гиацинт-Б", вражеские грузовики, очередные "буханки" и антенны противника, сообщает Цензор.НЕТ.
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sulima ivan
показать весь комментарий01.09.2024 15:04 Ответить Мне нравится 8
valentyna #410470
показать весь комментарий01.09.2024 15:06 Ответить Мне нравится 7
Светлана Михайловна
показать весь комментарий02.09.2024 08:24 Ответить Мне нравится 0
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