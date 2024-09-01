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Воїни 3 ОШБр атакували російське ППО і знищили вогнемету систему окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади уразили зенітний ракетний комплекс "Тор" і важку вогнемету систему 1А "Солнцепьок" окупантів. 

Українські захисники також знищили гармату 2А36 "Гіацинт-Б", ворожі вантажівки, чергові "буханки" і антени противника, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники уразили десяток позицій та знищили БМП ворога на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) знищення (7235) 3 Окрема штурмова бригада (431)


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Бережи наших Героїв Господь
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01.09.2024 15:04 Відповісти
Женіть їх,хлопці, за поребрик. Не має чого оркам робити в Україні. Крок за кроком, метр за метром,але женіть
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01.09.2024 15:06 Відповісти
Дякуємо Вам хлопці, тільки на вас військових надія, влада не наша, не проукраїнська!!!
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02.09.2024 08:24 Відповісти
 
 