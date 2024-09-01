Воїни 3 ОШБр атакували російське ППО і знищили вогнемету систему окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади уразили зенітний ракетний комплекс "Тор" і важку вогнемету систему 1А "Солнцепьок" окупантів.

Українські захисники також знищили гармату 2А36 "Гіацинт-Б", ворожі вантажівки, чергові "буханки" і антени противника, повідомляє Цензор.НЕТ.

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