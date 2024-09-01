Прикордонники уразили десяток позицій та знищили БМП ворога на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
На Куп’янському напрямку фронту ударні дрони прикордонників "Помсти" уразили десяток позицій та знищили БМП ворога.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
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valentyna #410470
показати весь коментар01.09.2024 14:14 Відповісти Мені подобається 2
Nick Nemo
показати весь коментар02.09.2024 13:28 Відповісти Мені подобається 0
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