Прикордонники уразили десяток позицій та знищили БМП ворога на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку фронту ударні дрони прикордонників "Помсти" уразили десяток позицій та знищили БМП ворога.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

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