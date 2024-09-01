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Прикордонники уразили десяток позицій та знищили БМП ворога на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку фронту ударні дрони прикордонників "Помсти" уразили десяток позицій та знищили БМП ворога.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) знищення (7235)


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01.09.2024 14:14 Відповісти
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02.09.2024 13:28 Відповісти
 
 