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Новини Відео Війна
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Російський 19-річний штурмовик про своє командування: "Нам сказали - кто будет откатываться назад, тот будет обнулен своими же". ВIДЕО

Російський штурмовик Олександр Гончаров, - єдиний зі свого підрозділу залишився живим і здався у полон. Воїни 13-ої бригади Нацгвардії "Хартія" відбили масовану атаку російських військ біля села Липці під Харковом. Саме під час одного зі штурмів і був взятий у полон цей доброволець-контрактник, якого кинули напризволяще його товариші.

"Командир по рации нам сказал: кто будет откатываться назад, тот будет обнулен своими же", - розповів полонений.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нацгвардійці скинули окупанту воду та записку з інструкціями, а дрон скерував його до наших військових. Бійці "Хартії" поділилися з полоненим їжею та водою, надали медичну допомогу. Тепер він перебуває у спеціальному таборі для військовополонених і очікує на обмін на українського військового.

Також дивіться: Бійці 68 ОЄБр ліквідували російського загарбника в окопі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) полон (1562) інтерв’ю (221) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+12
Нажаль живий залишився(
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01.09.2024 12:52
+10
Такого й@бнутого племені дикунів історія ще не знала.
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01.09.2024 13:04
+8
М'ясо ї бан е.
Чим більше їх утилізувати, тим швидше закінчення війни.
Наша мета 100М чорних пластикових мішків кацапів.
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01.09.2024 12:58
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Нажаль живий залишився(
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01.09.2024 12:52 Відповісти
1відсодтка не вистачило до 100 відсотків знищення тарганів та хробаків.
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01.09.2024 12:59 Відповісти
М'ясо ї бан е.
Чим більше їх утилізувати, тим швидше закінчення війни.
Наша мета 100М чорних пластикових мішків кацапів.
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01.09.2024 12:58 Відповісти
Отвезите его к Золкину. Там и сигарету с фильтром дадут и стакан "Борисфена" нальют и бабе дадут позвонить.
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01.09.2024 13:02 Відповісти
таки да - у Золкіна в "гостях" ще не було 19-ти річних полонених москалів - рекорд кули.
Чергове дно "в севео воюют только контрактники а не мальчики после школи"
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01.09.2024 13:27 Відповісти
19-річний доброволець-контрактник. Тобто він не підневільний солдат строкової служби, а сам зголосився іти вбивати українців. Для Золкіна тут нічого цікавого, бо вже тисячі таких перейшли через його "бесіди". На обмін згодиться.
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02.09.2024 10:10 Відповісти
на пар-аші бували некрологи на контрактників і по 18 років
цей же попався в полон живим - що реально доказує нехватку солдат у ліліпутіна
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02.09.2024 12:32 Відповісти
Такого й@бнутого племені дикунів історія ще не знала.
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01.09.2024 13:04 Відповісти
и шо тут такого, єто твоя "путевка в жизнь"
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01.09.2024 13:07 Відповісти
Нічого тут смішного немає. Ця зграя рабів-дегенератів кацапських лізе в Україну, вбиває кожен день!!!
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01.09.2024 13:24 Відповісти
Московити воюють м'ясом- тупими рабами дегенератами, зараз як 100 років назад! Кацапи реально дегенерати, нормальна нація вже б повстала проти непотрібної війни, а Кацапи терплять, їх женуть на забій а вони терплять!!! А їх самки то взагалі лютий треш..... дав ж Бог сусідів Україні та іньшим.
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01.09.2024 13:14 Відповісти
Це не раб. Його не ловили на вулиці. Він добровільно підписав контракт.
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01.09.2024 13:40 Відповісти
Строковик. Посадили в підвал, пару разів гирею по голові дали і сказали, або підписує контракт, або тут і прикопають. А коли він вчора ще під мамкиною спідницею сидів, а сьогодні в армію попав, то такого пресувати дуже легко. Дуже багато строковиків кацапи примушують підписувати контракт.
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01.09.2024 13:55 Відповісти
На жаль це ваші домисли. В інтерв'ю про це ні слова. Просто хлопець захотів багато грошей.
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01.09.2024 14:00 Відповісти
Це не мої домисли. Це політика кремля, яка була і під час афганської війни, і зараз. Чи під час афганської війни теж молоді хлопці йшли в армію, щоб попасти в афган і заробити грошей? Проти такого тиску державного апарату ніхто не може виступити. Чи хтось виступав проти афганської війни? Я не пам'ятаю майданів
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01.09.2024 14:05 Відповісти
Ще з 2 світовою порівняйте. В Афганістані воювали строковики за спасибі. Зараз можна підписати контракт і заробити.
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01.09.2024 14:28 Відповісти
Тоді чому всі строковики не підписують контракт в перший же день, якщо зараз на цьому можна заробити? Чому підвищують виплату за підписання контракту кожного тижня? У вас немає доказів, що він підписав контракт, бо хотів заробити, так як і в мене немає доказів, що він підписав через погрози. Можливо і захотів підзаробити. Але загальна тенденція - це примус! Вже всі бажаючі заробити бабло закінчилися. Тепер пішли гебешні насильницькі прийоми по наповненню армії гарматним м'ясом.
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01.09.2024 14:50 Відповісти
Строковик. Посадили в підвал, пару разів гирею по голові дали і сказали, або підписує контракт, або тут і прикопають.
Чому підвищують виплату за підписання контракту кожного тижня?

А правда навіщо? Якщо можна примусити гирею по голові?
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01.09.2024 15:18 Відповісти
Ну якби запропонували мільйон баксів за підписання контракту, то і гирею не треба було бити. А тут істина десь посередині. 2 млн рублів в кишеню а решту виплачують парою ударів по тупій черепушці. і цих двох аргументів достатньо, щоб змусити йти вмирати ))
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01.09.2024 15:45 Відповісти
Тобто без фізичного насильства ніхто там на війну не йде?
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01.09.2024 17:30 Відповісти
При этом желающих сражаться в Московии не менее чем Украине. Может это потому, что границ не закрывали ?
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01.09.2024 13:25 Відповісти
Нічого доброго - значить дороги назад в них немає
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01.09.2024 13:34 Відповісти
Нафіг його лікувати..кулю в лоб...я його не звав ..
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01.09.2024 13:40 Відповісти
если его обменять, то кацапы снова пошлют его на штурм, потому что он уже продался живим весом на забой.
и у кацапов под Покровском будет на одного уже обстреляно, молодого, здорового штурмовика больше.
может у него есть проблемы с сердцем? либо по ступенькам он ходит неосторожно? возможно есть склонность к суициду?
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01.09.2024 13:42 Відповісти
Дебілу важко зрозуміти, що його вороги знаходяться з іншого боку і варто просто розвернути зброю на 180 градусів?..
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01.09.2024 14:10 Відповісти
Уже через пару месяцев срочника заставляют подписать контракт,не захочет то с ним сделают все что угодно,никто из молодых пацанов не может устоять перед давлением.
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01.09.2024 16:26 Відповісти
Улыбнула фраза пленного про умирающего сослуживца"-Он уже начал кряхтеть потихоньку".Диагност от Бога.Мож он просто запором мучался,вот от непроходимости и помер смертью засран героя.
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01.09.2024 20:04 Відповісти
ТАК ОБНУЛИТЕ ПУТИНА !!! А ТАМ ПОСМОТРИМ !!!
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02.09.2024 06:08 Відповісти
 
 