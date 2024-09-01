Російський 19-річний штурмовик про своє командування: "Нам сказали - кто будет откатываться назад, тот будет обнулен своими же". ВIДЕО
Російський штурмовик Олександр Гончаров, - єдиний зі свого підрозділу залишився живим і здався у полон. Воїни 13-ої бригади Нацгвардії "Хартія" відбили масовану атаку російських військ біля села Липці під Харковом. Саме під час одного зі штурмів і був взятий у полон цей доброволець-контрактник, якого кинули напризволяще його товариші.
"Командир по рации нам сказал: кто будет откатываться назад, тот будет обнулен своими же", - розповів полонений.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, нацгвардійці скинули окупанту воду та записку з інструкціями, а дрон скерував його до наших військових. Бійці "Хартії" поділилися з полоненим їжею та водою, надали медичну допомогу. Тепер він перебуває у спеціальному таборі для військовополонених і очікує на обмін на українського військового.
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Чим більше їх утилізувати, тим швидше закінчення війни.
Наша мета 100М чорних пластикових мішків кацапів.
Чергове дно "в севео воюют только контрактники а не мальчики после школи"
цей же попався в полон живим - що реально доказує нехватку солдат у ліліпутіна
Чому підвищують виплату за підписання контракту кожного тижня?
А правда навіщо? Якщо можна примусити гирею по голові?
и у кацапов под Покровском будет на одного уже обстреляно, молодого, здорового штурмовика больше.
может у него есть проблемы с сердцем? либо по ступенькам он ходит неосторожно? возможно есть склонность к суициду?
засрангероя.