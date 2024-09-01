Российский 19-летний штурмовик о своем командовании: "Нам сказали - кто будет откатываться назад, тот будет обнулен своими же". ВИДЕО

Российский штурмовик Александр Гончаров, - единственный из своего подразделения остался живым и сдался в плен. Воины 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" отбили массированную атаку российских войск возле села Липцы под Харьковом. Именно во время одного из штурмов и был взят в плен этот доброволец-контрактник, которого бросили на произвол судьбы его товарищи.

"Командир по рации нам сказал: кто будет откатываться назад, тот будет обнулен своими же", - рассказал полонений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, нацгвардейцы сбросили оккупанту воду и записку с инструкциями, а дрон направил его к нашим военным. Бойцы "Хартии" поделились с пленным едой и водой, оказали медицинскую помощь. Теперь он находится в специальном лагере для военнопленных и ожидает обмена на украинского военного.

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