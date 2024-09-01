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Российский 19-летний штурмовик о своем командовании: "Нам сказали - кто будет откатываться назад, тот будет обнулен своими же". ВИДЕО

Российский штурмовик Александр Гончаров, - единственный из своего подразделения остался живым и сдался в плен. Воины 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" отбили массированную атаку российских войск возле села Липцы под Харьковом. Именно во время одного из штурмов и был взят в плен этот доброволец-контрактник, которого бросили на произвол судьбы его товарищи.

"Командир по рации нам сказал: кто будет откатываться назад, тот будет обнулен своими же", - рассказал полонений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, нацгвардейцы сбросили оккупанту воду и записку с инструкциями, а дрон направил его к нашим военным. Бойцы "Хартии" поделились с пленным едой и водой, оказали медицинскую помощь. Теперь он находится в специальном лагере для военнопленных и ожидает обмена на украинского военного.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 68 ЕЕБр ликвидировали российского захватчика в окопе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) плен (2610) интервью (230) Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+12
Нажаль живий залишився(
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01.09.2024 12:52
+10
Такого й@бнутого племені дикунів історія ще не знала.
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01.09.2024 13:04
+8
М'ясо ї бан е.
Чим більше їх утилізувати, тим швидше закінчення війни.
Наша мета 100М чорних пластикових мішків кацапів.
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01.09.2024 12:58
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Нажаль живий залишився(
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01.09.2024 12:52 Ответить
1відсодтка не вистачило до 100 відсотків знищення тарганів та хробаків.
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01.09.2024 12:59 Ответить
М'ясо ї бан е.
Чим більше їх утилізувати, тим швидше закінчення війни.
Наша мета 100М чорних пластикових мішків кацапів.
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01.09.2024 12:58 Ответить
Отвезите его к Золкину. Там и сигарету с фильтром дадут и стакан "Борисфена" нальют и бабе дадут позвонить.
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01.09.2024 13:02 Ответить
таки да - у Золкіна в "гостях" ще не було 19-ти річних полонених москалів - рекорд кули.
Чергове дно "в севео воюют только контрактники а не мальчики после школи"
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01.09.2024 13:27 Ответить
19-річний доброволець-контрактник. Тобто він не підневільний солдат строкової служби, а сам зголосився іти вбивати українців. Для Золкіна тут нічого цікавого, бо вже тисячі таких перейшли через його "бесіди". На обмін згодиться.
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02.09.2024 10:10 Ответить
на пар-аші бували некрологи на контрактників і по 18 років
цей же попався в полон живим - що реально доказує нехватку солдат у ліліпутіна
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02.09.2024 12:32 Ответить
Такого й@бнутого племені дикунів історія ще не знала.
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01.09.2024 13:04 Ответить
и шо тут такого, єто твоя "путевка в жизнь"
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01.09.2024 13:07 Ответить
Нічого тут смішного немає. Ця зграя рабів-дегенератів кацапських лізе в Україну, вбиває кожен день!!!
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01.09.2024 13:24 Ответить
Московити воюють м'ясом- тупими рабами дегенератами, зараз як 100 років назад! Кацапи реально дегенерати, нормальна нація вже б повстала проти непотрібної війни, а Кацапи терплять, їх женуть на забій а вони терплять!!! А їх самки то взагалі лютий треш..... дав ж Бог сусідів Україні та іньшим.
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01.09.2024 13:14 Ответить
Це не раб. Його не ловили на вулиці. Він добровільно підписав контракт.
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01.09.2024 13:40 Ответить
Строковик. Посадили в підвал, пару разів гирею по голові дали і сказали, або підписує контракт, або тут і прикопають. А коли він вчора ще під мамкиною спідницею сидів, а сьогодні в армію попав, то такого пресувати дуже легко. Дуже багато строковиків кацапи примушують підписувати контракт.
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01.09.2024 13:55 Ответить
На жаль це ваші домисли. В інтерв'ю про це ні слова. Просто хлопець захотів багато грошей.
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01.09.2024 14:00 Ответить
Це не мої домисли. Це політика кремля, яка була і під час афганської війни, і зараз. Чи під час афганської війни теж молоді хлопці йшли в армію, щоб попасти в афган і заробити грошей? Проти такого тиску державного апарату ніхто не може виступити. Чи хтось виступав проти афганської війни? Я не пам'ятаю майданів
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01.09.2024 14:05 Ответить
Ще з 2 світовою порівняйте. В Афганістані воювали строковики за спасибі. Зараз можна підписати контракт і заробити.
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01.09.2024 14:28 Ответить
Тоді чому всі строковики не підписують контракт в перший же день, якщо зараз на цьому можна заробити? Чому підвищують виплату за підписання контракту кожного тижня? У вас немає доказів, що він підписав контракт, бо хотів заробити, так як і в мене немає доказів, що він підписав через погрози. Можливо і захотів підзаробити. Але загальна тенденція - це примус! Вже всі бажаючі заробити бабло закінчилися. Тепер пішли гебешні насильницькі прийоми по наповненню армії гарматним м'ясом.
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01.09.2024 14:50 Ответить
Строковик. Посадили в підвал, пару разів гирею по голові дали і сказали, або підписує контракт, або тут і прикопають.
Чому підвищують виплату за підписання контракту кожного тижня?

А правда навіщо? Якщо можна примусити гирею по голові?
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01.09.2024 15:18 Ответить
Ну якби запропонували мільйон баксів за підписання контракту, то і гирею не треба було бити. А тут істина десь посередині. 2 млн рублів в кишеню а решту виплачують парою ударів по тупій черепушці. і цих двох аргументів достатньо, щоб змусити йти вмирати ))
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01.09.2024 15:45 Ответить
Тобто без фізичного насильства ніхто там на війну не йде?
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01.09.2024 17:30 Ответить
При этом желающих сражаться в Московии не менее чем Украине. Может это потому, что границ не закрывали ?
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01.09.2024 13:25 Ответить
Нічого доброго - значить дороги назад в них немає
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01.09.2024 13:34 Ответить
Нафіг його лікувати..кулю в лоб...я його не звав ..
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01.09.2024 13:40 Ответить
если его обменять, то кацапы снова пошлют его на штурм, потому что он уже продался живим весом на забой.
и у кацапов под Покровском будет на одного уже обстреляно, молодого, здорового штурмовика больше.
может у него есть проблемы с сердцем? либо по ступенькам он ходит неосторожно? возможно есть склонность к суициду?
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01.09.2024 13:42 Ответить
Дебілу важко зрозуміти, що його вороги знаходяться з іншого боку і варто просто розвернути зброю на 180 градусів?..
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01.09.2024 14:10 Ответить
Уже через пару месяцев срочника заставляют подписать контракт,не захочет то с ним сделают все что угодно,никто из молодых пацанов не может устоять перед давлением.
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01.09.2024 16:26 Ответить
Улыбнула фраза пленного про умирающего сослуживца"-Он уже начал кряхтеть потихоньку".Диагност от Бога.Мож он просто запором мучался,вот от непроходимости и помер смертью засран героя.
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01.09.2024 20:04 Ответить
ТАК ОБНУЛИТЕ ПУТИНА !!! А ТАМ ПОСМОТРИМ !!!
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02.09.2024 06:08 Ответить
 
 