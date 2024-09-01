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Бойцы 68 ЕЕБр ликвидировали российского захватчика в окопе. ВИДЕО

Украинский FPV-дрон 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша атаковал окоп с российскими захватчиками.

Как передает Цензор.НЕТ, удар беспилотника ликвидировал по меньшей мере одного оккупанта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники уничтожили российскую боевую машину вместе с экипажем на борту. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3538) 68 отдельная егерская бригада (79)


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Топ комментарии
+8
Мав якісь претензіі до Украіни? - чи з головою не дружив
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01.09.2024 10:07
+7
Чимось, падлюка, дрона роздратував.
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01.09.2024 10:35
+7
Жило воно грішно, і подохло смішно!
Усьо так па скрєпнаму, чисто гойда!
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01.09.2024 10:44
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Мав якісь претензіі до Украіни? - чи з головою не дружив
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01.09.2024 10:07 Ответить
окопи орки копають якісні, не те що наші злодюги.
у них стінки укріплені сталевою трубою - не один рук окоп простоїть

а вот з перекриттям окопів прощьолкалі
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01.09.2024 12:58 Ответить
👏👏👏
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01.09.2024 10:10 Ответить
І чого ото було бігти- тільки втомленим подох
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01.09.2024 10:21 Ответить
Чимось, падлюка, дрона роздратував.
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01.09.2024 10:35 Ответить
Жило воно грішно, і подохло смішно!
Усьо так па скрєпнаму, чисто гойда!
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01.09.2024 10:44 Ответить
Але окопи у них якісні, тут нема що казати.
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01.09.2024 10:52 Ответить
Еге ж, і бігати зручно - ніхто не заважає)
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01.09.2024 11:16 Ответить
Дык, знамо перец, по двухсотым мягко бегать, а второе: с какого бодуна онибудут заважати?
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01.09.2024 13:36 Ответить
Щось мені підказує, що орк бігав по нашому окопу який вони зайняли. І, як не сумно, але окоп покинутий без бою...
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01.09.2024 11:15 Ответить
все може бути

дивує чому немає ділянок окопів з перекриттям ?
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01.09.2024 12:59 Ответить
Для одного зайва увага.
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01.09.2024 12:08 Ответить
нихххххх у них уже окопы какие ???!!!((((
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01.09.2024 13:33 Ответить
Ну ось, черговий шматок лайна забруднив нашу землю!
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01.09.2024 13:40 Ответить
Пілоту дрона - 5 балів.....
По 12-бальний якщо - то 12+
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01.09.2024 16:42 Ответить
Добротно зроблені окопи!!!
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01.09.2024 19:48 Ответить
 
 