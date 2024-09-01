Бойцы 68 ЕЕБр ликвидировали российского захватчика в окопе. ВИДЕО
Украинский FPV-дрон 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша атаковал окоп с российскими захватчиками.
Как передает Цензор.НЕТ, удар беспилотника ликвидировал по меньшей мере одного оккупанта.
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у них стінки укріплені сталевою трубою - не один рук окоп простоїть
а вот з перекриттям окопів прощьолкалі
Усьо так па скрєпнаму, чисто гойда!
дивує чому немає ділянок окопів з перекриттям ?
По 12-бальний якщо - то 12+