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Новости Видео Война
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Украинские защитники уничтожили российскую боевую машину вместе с экипажем на борту. ВИДЕО

На Запорожском направлении фронта артиллеристы 118-й отдельной механизированной бригады прямым попаданием по российской боевой машине уничтожили ее вместе с экипажем на борту.

Соответствующее видео работы наших бойцов опубликовали в телеграмм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Снаряд GMLRS прямым попаданием уничтожил российскую РЛС "Зоопарк-М1" на Запорожье. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6923) Запорожская область (3083)


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Топ комментарии
+6
Люблю такі відео- дуже настрій підіймає 😊.
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01.09.2024 09:41
+4
ЗБС !
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01.09.2024 09:32
+3
І маладая нє узнаєт - якии в кацапа бил конєц
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01.09.2024 09:37
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01.09.2024 09:29 Ответить
ЗБС !
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01.09.2024 09:32 Ответить
І маладая нє узнаєт - якии в кацапа бил конєц
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01.09.2024 09:37 Ответить
Люблю такі відео- дуже настрій підіймає 😊.
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01.09.2024 09:41 Ответить
Интересно чем это так шваркнули.
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01.09.2024 10:16 Ответить
Мабуть, шваркнулі рашистів, помідорами та огірками, щоб понімалі ..
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01.09.2024 10:41 Ответить
Отакої, всі здохли і прибирати за собою не збираються, свинюки.
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01.09.2024 10:48 Ответить
Поворачивал налево из правого ряда и не пропустил наш дрончик!
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01.09.2024 12:25 Ответить
Виснаження по техніці і нестача засобів вже настільки проявляється, що кацапи почали халабуди варити навіть на свої БМП. Реального захисту там децл. Це робиться майже виключено з причини величезного тиску на свідомість проблеми з рухомим складом та постачанням запчастин. Вкрасти десь зварювальний аппарат і наварити вкраденого заліза - легко, от вони і наварюють різного виду халабуди, психологічно рятуючись від усвідомлення скорої загибелі.
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01.09.2024 12:32 Ответить
Стоп! Приїхали! Курортний сезон закритий!
"Бархатний" сезон відкривається - лежать , гріються....
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01.09.2024 16:47 Ответить
Борщя обїлся.
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02.09.2024 23:20 Ответить
 
 