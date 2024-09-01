Украинские защитники уничтожили российскую боевую машину вместе с экипажем на борту. ВИДЕО
На Запорожском направлении фронта артиллеристы 118-й отдельной механизированной бригады прямым попаданием по российской боевой машине уничтожили ее вместе с экипажем на борту.
Соответствующее видео работы наших бойцов опубликовали в телеграмм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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