Украинские защитники уничтожили российскую боевую машину вместе с экипажем на борту. ВИДЕО

На Запорожском направлении фронта артиллеристы 118-й отдельной механизированной бригады прямым попаданием по российской боевой машине уничтожили ее вместе с экипажем на борту.

Соответствующее видео работы наших бойцов опубликовали в телеграмм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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