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Новини Відео Війна
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Українські захисники знищили російську бойову машину разом із екіпажем на борту. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку фронту артилеристи 118-ої окремої механізованої бригади прямим влучанням по російській бойовій машині знищили її разом із екіпажем на борту. 

Відповідне відео роботи наших бійців опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Снаряд GMLRS прямим влучанням знищив російську РЛС "Зоопарк-М1" на Запоріжжі. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) Запорізька область (3605)


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Топ коментарі
+6
Люблю такі відео- дуже настрій підіймає 😊.
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01.09.2024 09:41
+4
ЗБС !
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01.09.2024 09:32
+3
І маладая нє узнаєт - якии в кацапа бил конєц
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01.09.2024 09:37
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01.09.2024 09:29 Відповісти
ЗБС !
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01.09.2024 09:32 Відповісти
І маладая нє узнаєт - якии в кацапа бил конєц
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01.09.2024 09:37 Відповісти
Люблю такі відео- дуже настрій підіймає 😊.
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01.09.2024 09:41 Відповісти
Интересно чем это так шваркнули.
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01.09.2024 10:16 Відповісти
Мабуть, шваркнулі рашистів, помідорами та огірками, щоб понімалі ..
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01.09.2024 10:41 Відповісти
Отакої, всі здохли і прибирати за собою не збираються, свинюки.
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01.09.2024 10:48 Відповісти
Поворачивал налево из правого ряда и не пропустил наш дрончик!
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01.09.2024 12:25 Відповісти
Виснаження по техніці і нестача засобів вже настільки проявляється, що кацапи почали халабуди варити навіть на свої БМП. Реального захисту там децл. Це робиться майже виключено з причини величезного тиску на свідомість проблеми з рухомим складом та постачанням запчастин. Вкрасти десь зварювальний аппарат і наварити вкраденого заліза - легко, от вони і наварюють різного виду халабуди, психологічно рятуючись від усвідомлення скорої загибелі.
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01.09.2024 12:32 Відповісти
Стоп! Приїхали! Курортний сезон закритий!
"Бархатний" сезон відкривається - лежать , гріються....
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01.09.2024 16:47 Відповісти
Борщя обїлся.
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02.09.2024 23:20 Відповісти
 
 