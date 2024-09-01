Українські захисники знищили російську бойову машину разом із екіпажем на борту. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку фронту артилеристи 118-ої окремої механізованої бригади прямим влучанням по російській бойовій машині знищили її разом із екіпажем на борту.

Відповідне відео роботи наших бійців опублікували у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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