Снаряд GMLRS прямим влучанням знищив російську РЛС "Зоопарк-М1" на Запоріжжі. ВIДЕО
Оператори розвідувального безпілотника Shark зі складу 15-ої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" виявили на Запоріжжі російську станцію контрбатарейної боротьби 1Л260 "Зоопарк-М1".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники скоригували вогонь, після чого РЛС завдали удару високоточним озброєнням. Снаряд GMLRS знищив ворожу установку прямим влучанням.
Топ коментарі
+11 Qq Qqq #455433
показати весь коментар29.08.2024 16:21
+7 Sergii Ustim
показати весь коментар29.08.2024 16:30
+7 Владислав Сварчевський
показати весь коментар29.08.2024 16:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Осколковий Хаймарс ще якось працює, бо не високої вимагає точності.
Колись кожен день виносили казарми, склади...
Екскалібур заглушений, GLSDB на 150км заглушений.
Американська зброя обісралась конкретно.
Це основна причина, чому маємо такі проблеми.
Є новина, що новий GPS приймач NavStorm-M вирішує проблеми глушіння, його уже виробляють, але чи будуть нам передавати...
Це не мусолення роками стефанчуком+зеленським питання щодо заборони мацковскага паханату імені сраліна в Україні!!
Пересидент з 25 травня, разом з стефанчуком, гризуть нервово нігті, під контролем єрмака Оманського!!…
Видно хто реально боронить Україну, а хто «НЕЗЛАМНОСТІ» ліпить як СРАТЬєх …