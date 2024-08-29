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Снаряд GMLRS прямим влучанням знищив російську РЛС "Зоопарк-М1" на Запоріжжі. ВIДЕО

Оператори розвідувального безпілотника Shark зі складу 15-ої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" виявили на Запоріжжі російську станцію контрбатарейної боротьби 1Л260 "Зоопарк-М1".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники скоригували вогонь, після чого РЛС завдали удару високоточним озброєнням. Снаряд GMLRS знищив ворожу установку прямим влучанням.

Також дивіться: Окупант намагається збити дрон-камікадзе ручним протитанковим гранатометом. ВIДЕО

Автор: 

РЛС (57) знищення (7235) Запорізька область (3605)


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Топ коментарі
+11
Ще одне ситечко зробили ))
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29.08.2024 16:21
+7
Бери паяльник і спробуй.
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29.08.2024 16:30
+7
Жодна тварина не постраждала!
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29.08.2024 16:35
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Ще одне ситечко зробили ))
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29.08.2024 16:21 Відповісти
Цікаво, чи можна відновити? Шкода що не пряме попадання(
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29.08.2024 16:25 Відповісти
Можно, конечно. Только займет од и будет стоить дороже чем новый слепить.
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29.08.2024 16:29 Відповісти
Бери паяльник і спробуй.
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29.08.2024 16:30 Відповісти
на росії "ЦЕЛОСТНОСТЬ" буферної ********* до сих пір на Курщині відновити не можуть - а тут складна техніка 😂
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29.08.2024 16:55 Відповісти
Нема сенсу, там сито, з апаратури фарш. Дешевше нову зробити.
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29.08.2024 16:56 Відповісти
Жаль фугасні Хаймарси фактично заглушені російськими РЕБ ще перед контрнаступом 2023.

Осколковий Хаймарс ще якось працює, бо не високої вимагає точності.

Колись кожен день виносили казарми, склади...

Екскалібур заглушений, GLSDB на 150км заглушений.

Американська зброя обісралась конкретно.

Це основна причина, чому маємо такі проблеми.

Є новина, що новий GPS приймач NavStorm-M вирішує проблеми глушіння, його уже виробляють, але чи будуть нам передавати...
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29.08.2024 16:49 Відповісти
Звідки інфа? Чи вірити слову пацана?
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29.08.2024 16:56 Відповісти
Це в любій війні так. Тому і затягували з передачею ******** озброєнь і старались давати старі. Це так звана нескінчена боротьба броні та снаряда. Все йде по спіралі. Тут помилка в тому, що дають дозовано і перші озброєння не можуть переломити ситуацію, а поки приходять наступні, то ворог вже пристосувався. Нові озброєння треба застосовувати відразу масово, тоді воно має величезний вплив поки не буде знайдена протидія.
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29.08.2024 16:59 Відповісти
Угу, козломордый, американська зброя обисралась, только севернокорейская безотказно работает. Скоро уже Рейкьявик возьмете.
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29.08.2024 17:18 Відповісти
Гарна робота Захисників України!!
Це не мусолення роками стефанчуком+зеленським питання щодо заборони мацковскага паханату імені сраліна в Україні!!
Пересидент з 25 травня, разом з стефанчуком, гризуть нервово нігті, під контролем єрмака Оманського!!…
Видно хто реально боронить Україну, а хто «НЕЗЛАМНОСТІ» ліпить як СРАТЬєх …
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29.08.2024 16:31 Відповісти
Дивився б і дивився...
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29.08.2024 16:32 Відповісти
Жодна тварина не постраждала!
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29.08.2024 16:35 Відповісти
Знайшли, підготувалися, знищили, навіть з безпілотника зняли, молодці. Тільки таких станцій десятки по фронту у ворога, їх треба десятками і нищити а не одну на місяць
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29.08.2024 18:16 Відповісти
аж піл пашолЬ
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29.08.2024 19:38 Відповісти
 
 