Снаряд GMLRS прямим влучанням знищив російську РЛС "Зоопарк-М1" на Запоріжжі. ВIДЕО

Оператори розвідувального безпілотника Shark зі складу 15-ої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" виявили на Запоріжжі російську станцію контрбатарейної боротьби 1Л260 "Зоопарк-М1".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники скоригували вогонь, після чого РЛС завдали удару високоточним озброєнням. Снаряд GMLRS знищив ворожу установку прямим влучанням.

Також дивіться: Окупант намагається збити дрон-камікадзе ручним протитанковим гранатометом. ВIДЕО